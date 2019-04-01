Футбол
Пикфорд стал участником драки около бараЕвро-футбол.ру вчера в 15:26
Голкипер "Эвертона" и сборной Англии Джордан Пикфорд оказался в центре скандала. В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле. Руководство "Эвертона" пообещало дать оценку инциденту после проведения собственного расследования.
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Пикфорд подрался в баре из-за оскорбления его невесты. «Эвертон» начал расследование
Sports.ruвчера в 18:10
The Guardian: Пикфорд конфликтовал с болельщиками из-за оскорблений в адрес своей невесты
Бомбардир.рувчера в 18:44
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В авиакатастрофе погибла совладелица S7 Наталия Филева
В минувшее воскресенье в Германии в результате авиакатастрофы погибла совладелица авиационной группы S7 AirSpace Corporation 55-летняя Наталия Филева.
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Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.
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Россия в минувшем году поставила странам Европы 4,4 миллиона тонн сжиженного природного газа, опередив по этому показателю США на 1,7 тонны.
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В кинотеатре «Победа» текст зачитает писатель и критик Дмитрий Быков, в НГТУ — хоккеист «Сибири» Егор Миловзоров, уточнил Поздняков.
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Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
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Григорий Рапота поздравил белорусов и россиян с Днем единения народов
Только при условии, что молодежь проникнется важностью и полезностью для себя пути интеграции, будет увлечена контактами со своими сверстниками в Беларуси и России, если ее героями станут наши общие герои, чьи судьбы неразрывно связаны с единением двух народов, строительство Союзного государства успешно продолжится.
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Происшествия
В Хабаровске 200 зданий остались без тепла из-за аварии
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Происшествия
В жилом доме на севере Москвы произошёл пожар
Пожар произошёл в жилом доме на севере Москвы вблизи станции метро «Сокол», пострадал по меньшей мере один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 23:08
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
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Происшествия
На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле
Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.
Обновлено вчера в 16:58
Политика
Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ
Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Политика
Тимошенко потеряла все шансы на второй тур
Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко официально потеряла все шансы на выход во второй тур выборов президента страны.
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Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
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Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
Силовики проводят обыски в филиале «Россельхозбанка» в Дагестане
Силовики проводят обыски в дагестанском филиале АО «Россельхозбанк», изымают документацию.
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Музыка
Лил Ким станцевала у собственного самолёта
В ролике рэперша вертит бёдрами в окружении облачённых в кожаные корсеты танцовщиц на фоне собственного частного самолёта.
Обновлено вчера в 15:11
Общество
Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в России в апреле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в апреле погода в России будет крайне неустойчивой.
Обновлено вчера в 04:46
Происшествия
Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Глава российского МВД прибыл с визитом в КНДР
В сообщении ЦТАК говорится, что глава российского МВД Колокольцев вместе с сопровождающими прибыл в Пхеньян 1 апреля.
Обновлено вчера в 20:52
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Технологии
Депутаты предложили защитить Рунет с помощью отечественного шифрования
Комитет Госдумы по информационной политике подготовил поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете, которые обязывают передавать информацию в российском сегменте интернета с использованием отечественных средств шифрования.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Советник Зеленского заявил о бессмысленности дебатов с Порошенко
Бывший министр финансов Украины и советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что не видит смысла в дебатах с действующим лидером страны Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 17:21
Экономика
Российскому производителю беспилотников предложили переехать в США
Власти американского штата Нью-Йорк предложили российской компании ADA Aerospace около 200 миллионов долларов инвестиций, недвижимость и льготы для сотрудников для производства в США ее беспилотников, уже подписаны первые соглашения, сообщили во вторник РИА Новости в компании.
Обновлено вчера в 20:07
Интернет
Мошенники обманом заставили пользователей сети смотреть рекламу
Киберпреступники обманом заставляли пользователей сети кликать на рекламные баннеры.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
В Екатеринбурге ночью из окна пятиэтажки выпала маленькая девочка
Ночью в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга из окна четвертого этажа выпал ребенок.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Хабаровчанка подожгла почту, чтобы скрыть недостачу
Задержанная рассказала, что сожгла почту, желая скрыть недостачу денег и ценностей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 08:59