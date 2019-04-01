Футбол

Пикфорд стал участником драки около бараЕвро-футбол.ру вчера в 15:26

Голкипер "Эвертона" и сборной Англии Джордан Пикфорд оказался в центре скандала. В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле. Руководство "Эвертона" пообещало дать оценку инциденту после проведения собственного расследования.
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Вратарь «Эвертона» стал участником пьяной драки. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 21:03

СМИ: вратарь сборной Англии Пикфорд стал участником пьяной драки в баре

РИА Новостивчера в 13:57

Пьяный вратарь сборной Англии принял участие в драке в баре

Газета.Ruвчера в 15:24

Пикфорд подрался в баре из-за оскорбления его невесты. «Эвертон» начал расследование

Sports.ruвчера в 18:10

The Guardian: Пикфорд конфликтовал с болельщиками из-за оскорблений в адрес своей невесты

Бомбардир.рувчера в 18:44

Пикфорд стал участником пьяной драки в баре

Чемпионатвчера в 14:30

Вратарь сборной Англии стал участником пьяной драки в баре

Матч ТВвчера в 15:38
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Армия и оружие

В порт Одессы прибыли два фрегата НАТО

Обновлено вчера в 08:49
Экономика

Банкам разрешат упростить выдачу займов предприятиям

Банкам могут разрешить оценивать предприятия при кредитовании по доходности, а не по активам, которые можно заложить.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия

В авиакатастрофе погибла совладелица S7 Наталия Филева

В минувшее воскресенье в Германии в результате авиакатастрофы погибла совладелица авиационной группы S7 AirSpace Corporation 55-летняя Наталия Филева.
Обновлено вчера в 03:10
Экономика

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.
Обновлено в 00:01
Энергетика

Россия опередила США по объему поставок СПГ в Европу

Россия в минувшем году поставила странам Европы 4,4 миллиона тонн сжиженного природного газа, опередив по этому показателю США на 1,7 тонны.
Обновлено вчера в 05:20
Хоккей

Таварес о втором матче против «Айлендерс»: «Уверен, меня там встретят точно так же»

Нападающий «Торонто» Джон Таварес поделился ожиданиями от второго в карьере матча против «Айлендерс».
Обновлено вчера в 09:14
Общество

В Новосибирске текст «Тотального диктанта» зачитают Познер и Макаревич

В кинотеатре «Победа» текст зачитает писатель и критик Дмитрий Быков, в НГТУ — хоккеист «Сибири» Егор Миловзоров, уточнил Поздняков.
Обновлено в 01:13
Кино

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 22:34
Здоровье

Россиян предупредили об опасности гематогена

Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.
Обновлено вчера в 11:07
Политика

Григорий Рапота поздравил белорусов и россиян с Днем единения народов

Только при условии, что молодежь проникнется важностью и полезностью для себя пути интеграции, будет увлечена контактами со своими сверстниками в Беларуси и России, если ее героями станут наши общие герои, чьи судьбы неразрывно связаны с единением двух народов, строительство Союзного государства успешно продолжится.
Обновлено вчера в 03:10
Происшествия

В Хабаровске 200 зданий остались без тепла из-за аварии

Обновлено вчера в 23:06
Происшествия

WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии

Обновлено в 00:34
Происшествия

В жилом доме на севере Москвы произошёл пожар

Пожар произошёл в жилом доме на севере Москвы вблизи станции метро «Сокол», пострадал по меньшей мере один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 23:08
Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия

На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле

Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.
Обновлено вчера в 16:58
Политика

Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ

Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Политика

Тимошенко потеряла все шансы на второй тур

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко официально потеряла все шансы на выход во второй тур выборов президента страны.
Обновлено в 01:20
Происшествия

В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»

Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия

Силовики проводят обыски в филиале «Россельхозбанка» в Дагестане

Силовики проводят обыски в дагестанском филиале АО «Россельхозбанк», изымают документацию.
Обновлено вчера в 12:53
Музыка

Лил Ким станцевала у собственного самолёта

В ролике рэперша вертит бёдрами в окружении облачённых в кожаные корсеты танцовщиц на фоне собственного частного самолёта.
Обновлено вчера в 15:11
Общество

Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в России в апреле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в апреле погода в России будет крайне неустойчивой.
Обновлено вчера в 04:46
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани

Обновлено вчера в 08:00
Политика

Глава российского МВД прибыл с визитом в КНДР

В сообщении ЦТАК говорится, что глава российского МВД Колокольцев вместе с сопровождающими прибыл в Пхеньян 1 апреля.
Обновлено вчера в 20:52
Политика

В Раде оценили последствия победы Зеленского

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Технологии

Депутаты предложили защитить Рунет с помощью отечественного шифрования

Комитет Госдумы по информационной политике подготовил поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете, которые обязывают передавать информацию в российском сегменте интернета с использованием отечественных средств шифрования.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

Советник Зеленского заявил о бессмысленности дебатов с Порошенко

Бывший министр финансов Украины и советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что не видит смысла в дебатах с действующим лидером страны Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 17:21
Экономика

Российскому производителю беспилотников предложили переехать в США

Власти американского штата Нью-Йорк предложили российской компании ADA Aerospace около 200 миллионов долларов инвестиций, недвижимость и льготы для сотрудников для производства в США ее беспилотников, уже подписаны первые соглашения, сообщили во вторник РИА Новости в компании.
Обновлено вчера в 20:07
Интернет

Мошенники обманом заставили пользователей сети смотреть рекламу

Киберпреступники обманом заставляли пользователей сети кликать на рекламные баннеры.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

В Екатеринбурге ночью из окна пятиэтажки выпала маленькая девочка

Ночью в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга из окна четвертого этажа выпал ребенок.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

Хабаровчанка подожгла почту, чтобы скрыть недостачу

Задержанная рассказала, что сожгла почту, желая скрыть недостачу денег и ценностей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 08:59
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Джордан Пикфорд
Британский футболист
Английский футболист, вратарь клуба Премьер-лиги «Эвертон» и сборной Англии.
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