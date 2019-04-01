Футбол
Пикфорд стал участником драки около бараЕвро-футбол.ру вчера в 15:26
Голкипер "Эвертона" и сборной Англии Джордан Пикфорд оказался в центре скандала. В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле. Руководство "Эвертона" пообещало дать оценку инциденту после проведения собственного расследования.
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Пикфорд подрался в баре из-за оскорбления его невесты. «Эвертон» начал расследование
Sports.ruвчера в 18:10
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 07:36, Ашберн
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Жан-Мишель Кусто намерен 5 апреля посетить «китовую тюрьму» в Приморье
Океанолог Жан-Мишель Кусто планирует прибыть в Москву 3 апреля, чтобы оттуда отправиться во Владивосток для посещения вольеров в бухте Средней, где содержатся косатки и белухи.
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«Севергрупп» заплатит за 41,9% сети $729 млн Крупнейшие акционеры третьей по выручке розничной сети «Лента» TPG Group и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) договорились о продаже своих пакетов «Севергрупп» Алексея Мордашова.
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Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
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