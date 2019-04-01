Пикфорд стал участником драки около бараЕвро-футбол.ру вчера в 15:26

Голкипер "Эвертона" и сборной Англии Джордан Пикфорд оказался в центре скандала. В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле. Руководство "Эвертона" пообещало дать оценку инциденту после проведения собственного расследования.

Пикфорд стал участником драки около бара

Происшествия В Санкт-Петербурге произошел взрыв в военной академии Несколько человек пострадали в результате взрыва в военной академии Можайского в Санкт-Петербурге, передают информагетства со ссылкой на источники.

Экономика Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Политика Тимошенко отказалась поддерживать Зеленского во втором туре выборов Бывший премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отказалась поддержать нынешнего главу государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов президента, передает издание «Украинские новости».

Финансы Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 3 апреля Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 3 апреля, составляет 65,4726 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.

Экономика Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные карты Международная платежная система Visa направила в российские банки предписание выпускать только бесконтактные карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Общество Саркофаг с мумиями обнаружили в Египте Саркофаг эпохи Птолемеев, в котором находилась две мумии, обнаружен в ходе раскопок в Египте.

Шоу-бизнес Богомолов: Собчак — адский демон Театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал у себя в инстаграме первое фото телеведущей Ксении Собчак.

Общество Население Земли достигло 7,7 млрд человек Численность населения Земли в 2019 году составила 7,7 млрд человек, говорится в сообщении на сайте ООН.

Политика Володин: многодетные семьи получат налоговые льготы уже в 2019 году Поправки, направленные на установление дополнительных налоговых льгот для многодетных семей, Госдума приняла в ходе рассмотрения во втором чтении законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс РФ.

Гаджеты Honor стал лидером по продажам смартфонов в России Как пишет "Коммерсант", ссылаясь на данные GfK, бренд Honor стал самым продаваемым среди смартфонов в России - он занял 27,1% рынка за первые три месяца 2019.

Общество Жан-Мишель Кусто намерен 5 апреля посетить «китовую тюрьму» в Приморье Океанолог Жан-Мишель Кусто планирует прибыть в Москву 3 апреля, чтобы оттуда отправиться во Владивосток для посещения вольеров в бухте Средней, где содержатся косатки и белухи.

Экономика Алексей Мордашов закупается в «Ленте» «Севергрупп» заплатит за 41,9% сети $729 млн Крупнейшие акционеры третьей по выручке розничной сети «Лента» TPG Group и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) договорились о продаже своих пакетов «Севергрупп» Алексея Мордашова.

Политика National Interest рассказал, как НАТО обмануло Горбачева Западные страны заявили президенту СССР Михаилу Горбачеву в 1990 году, что НАТО не будет расширяться на восток.

Кино Семья Юлии Началовой не поддержала идею съёмок фильма о певице Родители Юлии Началовой не одобрили идею снять фильм о певице. Об этом сообщила представитель артистки Анна Исаева.

Автоспорт Мик Шумахер дебютировал за рулем болида «Формулы-1» Сын знаменитого гонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера Мик дебютировал за рулем болида Ferrari на тестах в Бахрейне.

Происшествия Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.

Шоу-бизнес Панин назвал россиян самыми злыми людьми в мире Актер Алексей Панин задался вопросом, почему «в России живут самые злые люди в мире». На эту тему он высказался в своем Instagram.

Политика У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.

Политика Россияне высказались против объединения с Белоруссией Почти половина россиян (48%) не увидела необходимости в объединении России и Белоруссии. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМа.

Происшествия Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева» Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.

Армия и оружие Американский бомбардировщик заметили у границ России Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Российской Федерации со стороны Калининградской области, сообщает Plane Radar.

Политика Госдума разрешает охотиться из лука Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий ходить на охоту с луком, передает корреспондент «Росбалта».