Футбол

Пикфорд стал участником драки около бараЕвро-футбол.ру вчера в 15:26

Голкипер "Эвертона" и сборной Англии Джордан Пикфорд оказался в центре скандала. В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле. Руководство "Эвертона" пообещало дать оценку инциденту после проведения собственного расследования.
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«Эвертон» рассмотрит инцидент с дракой Пикфорда в баре

Soccer.ru04:53

Вратарь «Эвертона» стал участником пьяной драки. Видео

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Пикфорд стал участником пьяной драки в баре

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Пьяный вратарь сборной Англии принял участие в драке в баре

Газета.Ruвчера в 15:24

Пикфорд подрался в баре из-за оскорбления его невесты. «Эвертон» начал расследование

Sports.ruвчера в 18:10

Вратарь сборной Англии стал участником пьяной драки в баре

Матч ТВвчера в 15:38

СМИ: вратарь сборной Англии Пикфорд стал участником пьяной драки в баре

РИА Новостивчера в 13:57
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 07:36, Ашберн
Происшествия

В Санкт-Петербурге произошел взрыв в военной академии

Несколько человек пострадали в результате взрыва в военной академии Можайского в Санкт-Петербурге, передают информагетства со ссылкой на источники.
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Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

Тимошенко отказалась поддерживать Зеленского во втором туре выборов

Бывший премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отказалась поддержать нынешнего главу государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов президента, передает издание «Украинские новости».
Обновлено в 06:12
Финансы

Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 3 апреля

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 3 апреля, составляет 65,4726 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 06:24
Экономика

Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные карты

Международная платежная система Visa направила в российские банки предписание выпускать только бесконтактные карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужа

Обновлено в 06:04
Общество

Саркофаг с мумиями обнаружили в Египте

Саркофаг эпохи Птолемеев, в котором находилась две мумии, обнаружен в ходе раскопок в Египте.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес

Богомолов: Собчак — адский демон

Театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал у себя в инстаграме первое фото телеведущей Ксении Собчак.
Обновлено в 07:19
Единоборства

Нурмагомедов заявил, что обсуждал с UFC реванш против Макгрегора

Обновлено в 06:27
Музыка

Мику Джаггеру проведут операцию на сердце

Обновлено вчера в 13:57
Общество

Население Земли достигло 7,7 млрд человек

Численность населения Земли в 2019 году составила 7,7 млрд человек, говорится в сообщении на сайте ООН.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено в 00:34
Политика

Володин: многодетные семьи получат налоговые льготы уже в 2019 году

Поправки, направленные на установление дополнительных налоговых льгот для многодетных семей, Госдума приняла в ходе рассмотрения во втором чтении законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс РФ.
Обновлено в 04:20
Гаджеты

Honor стал лидером по продажам смартфонов в России

Как пишет "Коммерсант", ссылаясь на данные GfK, бренд Honor стал самым продаваемым среди смартфонов в России - он занял 27,1% рынка за первые три месяца 2019.
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Общество

Жан-Мишель Кусто намерен 5 апреля посетить «китовую тюрьму» в Приморье

Океанолог Жан-Мишель Кусто планирует прибыть в Москву 3 апреля, чтобы оттуда отправиться во Владивосток для посещения вольеров в бухте Средней, где содержатся косатки и белухи.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие

ВКС получили первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А

Первый серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А передан военно-транспортной авиации ВКС России.
Обновлено в 06:55
Экономика

Алексей Мордашов закупается в «Ленте»

«Севергрупп» заплатит за 41,9% сети $729 млн Крупнейшие акционеры третьей по выручке розничной сети «Лента» TPG Group и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) договорились о продаже своих пакетов «Севергрупп» Алексея Мордашова.
Обновлено в 07:20
Политика

National Interest рассказал, как НАТО обмануло Горбачева

Западные страны заявили президенту СССР Михаилу Горбачеву в 1990 году, что НАТО не будет расширяться на восток.
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Кино

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Родители Юлии Началовой не одобрили идею снять фильм о певице. Об этом сообщила представитель артистки Анна Исаева.
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Автоспорт

Мик Шумахер дебютировал за рулем болида «Формулы-1»

Сын знаменитого гонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера Мик дебютировал за рулем болида Ferrari на тестах в Бахрейне.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова

Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:37
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Кучеров стал вторым игроком в XXI веке, набравшим 125 очков за сезон

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Панин назвал россиян самыми злыми людьми в мире

Актер Алексей Панин задался вопросом, почему «в России живут самые злые люди в мире». На эту тему он высказался в своем Instagram.
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У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
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Политика

Россияне высказались против объединения с Белоруссией

Почти половина россиян (48%) не увидела необходимости в объединении России и Белоруссии. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМа.
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Десять фигурантов дела о теракте в метро Петербурга не признали вину

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Происшествия

Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»

Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
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Армия и оружие

Американский бомбардировщик заметили у границ России

Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Российской Федерации со стороны Калининградской области, сообщает Plane Radar.
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Госдума разрешает охотиться из лука

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На Украине посчитали, сколько стоили голоса за Зеленского и Порошенко

ЦИК Украины посчитала, сколько каждый кандидат потратил на избирательную программу и разделила на количество голосов.
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Джордан Пикфорд
Британский футболист
Английский футболист, вратарь клуба Премьер-лиги «Эвертон» и сборной Англии.
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