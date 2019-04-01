Футбол

Пикфорд стал участником драки около бараЕвро-футбол.ру 15:26

Голкипер "Эвертона" и сборной Англии Джордан Пикфорд оказался в центре скандала. В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле. Руководство "Эвертона" пообещало дать оценку инциденту после проведения собственного расследования.
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Вратарь сборной Англии стал участником пьяной драки в баре

Sportbox.RU15:38

Вратарь сборной Англии стал участником пьяной драки в баре

Матч ТВ15:38

The Guardian: «Эвертон» начал расследование по делу о потасовке с участием Пикфорда

Бомбардир.ру14:40

Пикфорд стал участником пьяной драки в баре

Soccer.ru15:19

Пикфорд стал участником пьяной драки в баре

Чемпионат14:30

СМИ: вратарь сборной Англии Пикфорд стал участником пьяной драки в баре

РИА Новости13:57

Пьяный вратарь сборной Англии принял участие в драке в баре

Газета.Ru15:24
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