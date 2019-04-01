Футбол
Пикфорд стал участником драки около бараЕвро-футбол.ру 15:26
Голкипер "Эвертона" и сборной Англии Джордан Пикфорд оказался в центре скандала. В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле. Руководство "Эвертона" пообещало дать оценку инциденту после проведения собственного расследования.
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Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 18:44
Космос
Обнаружен район выделения метана на Марсе
Обновлено в 17:58
Энергетика
«Газпром» рассказал о ходе строительства «Северного потока – 2»
Около 37% от общей протяженности газопровода «Северный поток – 2» уложено по дну Балтийского моря, сообщили в «Газпроме».
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
В NASA прокомментировали испытания противоспутникового оружия в Индии
В NASA считают, что испытание противоспутникового оружия в Индии 27 марта несовместимо с пилотируемыми полетами в космос и создает потенциальную угрозу Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 14:44
Политика
Президент Алжира подаст в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подаст в отставку до 28 апреля – срока истечения его полномочий, об этом в понедельник заявила администрация алжирского лидера.
Обновлено в 12:12
Экономика
«Севергрупп» договорилась о покупке 41,9% «Ленты» почти за $730 млн
«Севергрупп», осуществляющая деятельность по управлению активами в интересах Алексея Мордашова, объявила о подписании обязывающих соглашений с Luna Inc. (инвестиционная компания, принадлежащая TPG Group) и ЕБРР о покупке GDR на акции ритейлера «Лента».
Обновлено в 17:43
Спорт
Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров
Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 04:55
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Мэру Турина направили конверт со взрывчаткой
Пакет со взрывчаткой был направлен мэру Турина Кьяре Аппендино.
Обновлено в 17:52
Происшествия
Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства
Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Экономика
Минфин предложил начать взимать с туристов гостиничный сбор
Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс гостиничный сбор, следует из подготовленного министерством законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 17:05
Транспорт
Нелегальные маршрутки будут ловить на остановках
В Госдуму внесен законопроект, который должен закрыть лазейки, позволяющие фактически любому владельцу микроавтобуса зарабатывать, «притворяясь» маршруткой.
Обновлено в 08:14
Общество
Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК
Обновлено в 08:30
Музыка
Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
Обновлено в 13:18
Кино
Вышел трейлер фильма Джима Джармуша «Мертвые не умирают»
Обновлено в 12:55
Технологии
Дорожную карту по блокчейну разработают НИПС и компания Waves
Подготовкой дорожной карты по системам распределенного реестра (блокчейн) займется Новосибирский институт программных систем (НИПС, входит в концерн "Автоматика" ГК "Ростех") и блокчейн-компания Waves, стоимость ее разработки составит 0,01 рубля, сообщили РИА Новости в компании.
Обновлено в 15:46
Игры
«Лаборатория Касперского» назвала самый «вирусный» сериал в Сети
«Наиболее «вирусным» закономерно оказался сериал «Игра престолов» – на его долю в 2018 году пришлось 17% всех заражений, источником которых стал пиратский мультимедийный контент», — констатировали представители компании.
Обновлено в 14:17
Политика
Белоруссия прекращает реэкспорт в Россию «санкционных» плодов и овощей
Сертификация поступавшей для реэкспорта из других государств в Белоруссию плодоовощной продукции, в отношении которой в РФ действуют ограничительные меры, прекращена.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Самого известного уличного мага обвинили в сексуальном насилии
Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении «уличного мага» Дэвида Блейна. Об этом пишет The New York Times.
Обновлено в 18:40
Футбол
Кикнадзе: «В матче с „Динамо“ можно было поставить еще один пенальти»
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, почему у Смолова никак не получится стать главным бомбардиром команды, а также об игре железнодорожников с «Динамо» (1:0) в матче 21-го тура чемпионата России.
Обновлено в 17:57
Футбол
«Атлетико» может заплатить 30 млн евро за защитника «Порту» Теллеса
Трансфер обойдётся "матрасникам" в 30 млн евро. Предполагается, что Теллес перейдёт в испанский клуб летом 2019 года.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Елена Корикова объявила, что беременна
Елена Корикова взбудоражила своих подписчиков в Инстаграме. 46-летняя актриса сообщила, что станет мамой во второй раз.
Обновлено в 17:49
Политика
Группа «Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России
Группа "Сафмар" расценивает эти действия, как "спланированную акцию с целью дискредитации Гуцериева и нанесения ущерба его деловой репутации".
Обновлено в 03:39
Политика
Парламент Великобритании отверг альтернативные варианты «Брексита»
В Палате общин парламента Великобритании состоялось голосование по поводу четырех альтернативных вариантов «Брексита».
Обновлено в 17:23
Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в результате авиакатастрофы
В результате авиакатастрофы погибли жена и тесть генерального директора авиакомпании S7.
Обновлено вчера в 14:54
Политика
В штабе Зеленского сообщили, что он готов к переговорам с Путиным и Трампом
В воскресенье, 31 марта, на Украине состоялся первый тур выборов президента.
Обновлено в 17:26
Политика
Самолет главы МИД Германии приземлился со сломанным шасси
Правительственный самолет министра иностранных дел Германии Хайко Мааса приземлился в Нью-Йорке с неполадками в стойке шасси, пишет Focus.
Обновлено в 16:15