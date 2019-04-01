Футбол
Пикфорд стал участником драки около бараЕвро-футбол.ру 15:26
Голкипер "Эвертона" и сборной Англии Джордан Пикфорд оказался в центре скандала. В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле. Руководство "Эвертона" пообещало дать оценку инциденту после проведения собственного расследования.
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Политика
МИД России опубликовал первоапрельскую шутку про Украину
МИД России опубликовало видеозапись с «экстренным сообщением» по ситуации на Украине.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Суд перешел к этапу прений в рассмотрении апелляции Хорошавина
Выступает бывший зампред регионального правительства Сергей Карепкин — он излагает суду свою позицию по уголовному делу.
Обновлено в 20:24
Шоу-бизнес
Мама Анастасии не одобрила брак дочери с Юлианом
Свадебное торжество прошло на высшем уровне. Одно лишь омрачало счастье молодых — мама певицы не благословила брак дочери.
Обновлено в 10:30
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Наука
Британские ученые доказали случайность появления первых орудий труда
Ученые из Великобритании доказали, что наши предки могли случайным образом произвести все «сложные» орудия труда.
Обновлено в 14:00
Экономика
ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино
Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено в 14:38
Наука
Псковские учёные-энтузиасты произвели революцию в ЖКХ
Изобретение псковских учёных-энтузиастов способно обеспечить целый дом теплом, электричеством, горячей и чистой питьевой водой, и называется автономный модуль жизнеобеспечения.
Обновлено в 08:37
Политика
Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении
Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено в 20:40
Политика
Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в Россию
Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено в 12:01
Футбол
Педро Роша сообщил, что уходит из «Спартака»
Футболист "Спартака" Педро Роша сообщил, что планирует в скором времени вернуться в Бразилию.
Обновлено в 12:07
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Политика
Посольство России в США объявило конкурс фейков о «вмешательстве»
Посольство России в Соединённых Штатах, комментируя доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, предложило провести конкурс «фейковых новостей» о «российском вмешательстве» в американские выборы.
Обновлено в 18:09
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Культура
Премьера сериала «На краю» состоится на «России-1»
Обновлено вчера в 21:51
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Финансы
Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
Политика
Пенсионная реформа: решение КС РФ ударит по авторитету власти
Если Конституционный суд России признает пенсионную реформу правительства РФ законной, доверие граждан ко всем ветвям власти будет существенно подорвано.
Обновлено в 05:04
Культура
Медведев поздравил Познера с 85-летним юбилеем
Премьер-министр назвал известного телеведущего блестящим интервьюером Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил журналиста Владимира Познера с 85-летием.
Обновлено в 06:28
Авто
Lamborghini решила отозвать претензии к бренду Aurus
Итальянский концерн Lamborghini в официальном порядке отозвал свои претензии по поводу использования бренда Aurus в России.
Обновлено в 13:17
Транспорт
Эксперт: пассажиры страдают из-за «нелепых» условий, в которые поставили перевозчиков Алтая
Как власти на шесть лет опоздали со спасением отрасли и почему городские перевозчики боятся введения тахографов altapress.ru рассказал президент некоммерческого партнерства «Автомобильные перевозчики Алтая» Николай Орлов.
Обновлено в 20:18
Футбол
Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено в 14:15
Происшествия
Полиция задержала более 300 мигрантов на юге Мексики
В штате Чьяпас на юге Мексики полиция задержала 338 мигрантов из Центральной Америки. Среди них - 157 несовершеннолетних.
Обновлено в 20:43
Шоу-бизнес
Елена Беркова заказала на свадьбу пять платьев за 2 млн рублей
Елена Беркова уже начала подготовку к торжественной церемонии, заказав пять платьев, которые обошлись ей в два миллиона рублей.
Обновлено в 04:39
Происшествия
На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле
Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.
Обновлено в 16:58
Происшествия
Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства
Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Финансы
Россия даст Белоруссии $600 млн в кредит
О намерении главы государства Владимира Путина предоставить Минску государственный кредит в размере до $600 млн сообщил журналистам первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 20:56
Футбол
«Чемпионы такие матчи не отдают». Газзаев – о ничьей ЦСКА с «Уфой»
"Зенит" опережает ЦСКА на семь очков.
Обновлено в 11:00
Кино
Фестиваль короткометражек «Короче» начал приём заявок
Оргкомитет смотра объявил о начале приема работ для участия в основном конкурсе. Заявки будут принимать до 1 июля.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес показала фото в бикини после диеты
Дженнифер Лопес разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в розовом бикини.
Обновлено в 05:20