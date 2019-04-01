Пикфорд стал участником драки около бараЕвро-футбол.ру 15:26

Голкипер "Эвертона" и сборной Англии Джордан Пикфорд оказался в центре скандала. В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле. Руководство "Эвертона" пообещало дать оценку инциденту после проведения собственного расследования.

Пикфорд стал участником драки около бара

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