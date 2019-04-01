Футбол

Пикфорд стал участником драки около бараЕвро-футбол.ру 15:26

Голкипер "Эвертона" и сборной Англии Джордан Пикфорд оказался в центре скандала. В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле. Руководство "Эвертона" пообещало дать оценку инциденту после проведения собственного расследования.
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Вратарь сборной Англии стал участником пьяной драки в баре

Матч ТВ15:38

Пьяный вратарь сборной Англии принял участие в драке в баре

Газета.Ru15:24

СМИ: вратарь сборной Англии Пикфорд стал участником пьяной драки в баре

РИА Новости13:57

Пикфорд подрался в баре из-за оскорбления его невесты. «Эвертон» начал расследование

Sports.ru18:10

The Guardian: Пикфорд конфликтовал с болельщиками из-за оскорблений в адрес своей невесты

Бомбардир.ру18:44

Пикфорд стал участником пьяной драки в баре

Чемпионат14:30

Пикфорд стал участником пьяной драки в баре

Soccer.ru15:19
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Политика

МИД России опубликовал первоапрельскую шутку про Украину

МИД России опубликовало видеозапись с «экстренным сообщением» по ситуации на Украине.
Обновлено в 12:21
Происшествия

Суд перешел к этапу прений в рассмотрении апелляции Хорошавина

Выступает бывший зампред регионального правительства Сергей Карепкин — он излагает суду свою позицию по уголовному делу.
Обновлено в 20:24
Шоу-бизнес

Мама Анастасии не одобрила брак дочери с Юлианом

Свадебное торжество прошло на высшем уровне. Одно лишь омрачало счастье молодых — мама певицы не благословила брак дочери.
Обновлено в 10:30
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Наука

Британские ученые доказали случайность появления первых орудий труда

Ученые из Великобритании доказали, что наши предки могли случайным образом произвести все «сложные» орудия труда.
Обновлено в 14:00
Экономика

ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино

Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено в 14:38
Наука

Псковские учёные-энтузиасты произвели революцию в ЖКХ

Изобретение псковских учёных-энтузиастов способно обеспечить целый дом теплом, электричеством, горячей и чистой питьевой водой, и называется автономный модуль жизнеобеспечения.
Обновлено в 08:37
Политика

Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении

Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено в 20:40
Политика

Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в Россию

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено в 12:01
Футбол

Педро Роша сообщил, что уходит из «Спартака»

Футболист "Спартака" Педро Роша сообщил, что планирует в скором времени вернуться в Бразилию.
Обновлено в 12:07
Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Политика

Посольство России в США объявило конкурс фейков о «вмешательстве»

Посольство России в Соединённых Штатах, комментируя доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, предложило провести конкурс «фейковых новостей» о «российском вмешательстве» в американские выборы.
Обновлено в 18:09
Происшествия

СК возбудил дело после гибели совладельца S7 в авиакатастрофе в ФРГ

Обновлено в 12:30
Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Культура

Премьера сериала «На краю» состоится на «России-1»

Обновлено вчера в 21:51
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Финансы

Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
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Политика

Пенсионная реформа: решение КС РФ ударит по авторитету власти

Если Конституционный суд России признает пенсионную реформу правительства РФ законной, доверие граждан ко всем ветвям власти будет существенно подорвано.
Обновлено в 05:04
Культура

Медведев поздравил Познера с 85-летним юбилеем

Премьер-министр назвал известного телеведущего блестящим интервьюером Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил журналиста Владимира Познера с 85-летием.
Обновлено в 06:28
Авто

Lamborghini решила отозвать претензии к бренду Aurus

Итальянский концерн Lamborghini в официальном порядке отозвал свои претензии по поводу использования бренда Aurus в России.
Обновлено в 13:17
Транспорт

Эксперт: пассажиры страдают из-за «нелепых» условий, в которые поставили перевозчиков Алтая

Как власти на шесть лет опоздали со спасением отрасли и почему городские перевозчики боятся введения тахографов altapress.ru рассказал президент некоммерческого партнерства «Автомобильные перевозчики Алтая» Николай Орлов.
Обновлено в 20:18
Футбол

Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено в 14:15
Происшествия

Полиция задержала более 300 мигрантов на юге Мексики

В штате Чьяпас на юге Мексики полиция задержала 338 мигрантов из Центральной Америки. Среди них - 157 несовершеннолетних.
Обновлено в 20:43
Шоу-бизнес

Елена Беркова заказала на свадьбу пять платьев за 2 млн рублей

Елена Беркова уже начала подготовку к торжественной церемонии, заказав пять платьев, которые обошлись ей в два миллиона рублей.
Обновлено в 04:39
Происшествия

На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле

Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.
Обновлено в 16:58
Происшествия

Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства

Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
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Финансы

Россия даст Белоруссии $600 млн в кредит

О намерении главы государства Владимира Путина предоставить Минску государственный кредит в размере до $600 млн сообщил журналистам первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.
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Футбол

«Чемпионы такие матчи не отдают». Газзаев – о ничьей ЦСКА с «Уфой»

"Зенит" опережает ЦСКА на семь очков.
Обновлено в 11:00
Кино

Фестиваль короткометражек «Короче» начал приём заявок

Оргкомитет смотра объявил о начале приема работ для участия в основном конкурсе. Заявки будут принимать до 1 июля.
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Дженнифер Лопес показала фото в бикини после диеты

Дженнифер Лопес разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в розовом бикини.
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Джордан Пикфорд
Британский футболист
Английский футболист, вратарь клуба Премьер-лиги «Эвертон» и сборной Англии.
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