Происшествия
Пикеты в поддержку Голунова проходят в ПетербургеГоворит Москва вчера в 12:58
Были задержаны 11 человек, которых позднее отпустили из отдела полиции без составления протоколов. Журналисту «Медузы» Ивану Голунову вменяют статью Уголовного кодекса о производстве и сбыте наркотиков.
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В нескольких городах России прошли акции в поддержку задержанного журналиста Ивана Голунова
Эхо Москвывчера в 15:03
Петербургские журналисты вышли на одиночные пикеты в поддержку Ивана Голунова
Новая газетавчера в 14:45
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Происшествия
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