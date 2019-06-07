Происшествия

Пикеты в поддержку Голунова проходят в ПетербургеГоворит Москва вчера в 12:58

Были задержаны 11 человек, которых позднее отпустили из отдела полиции без составления протоколов. Журналисту «Медузы» Ивану Голунову вменяют статью Уголовного кодекса о производстве и сбыте наркотиков.
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На акции в поддержку журналиста Голунова начались задержания

Ведомости03:35

В Москве задержали участников пикетов в поддержку Голунова

Коммерсантъвчера в 09:55

Около 100 человек собрались у ГУ МВД по Москве, где проходит пикет в поддержку Голунова

ТАССвчера в 13:39

На двоих задержанных на пикете в поддержку Голунова составили протоколы

Дождьвчера в 14:47

На пикетах в поддержку Голунова задержали журналистов

РБКвчера в 10:21

В нескольких городах России прошли акции в поддержку задержанного журналиста Ивана Голунова

Эхо Москвывчера в 15:03

Петербургские журналисты вышли на одиночные пикеты в поддержку Ивана Голунова

Новая газетавчера в 14:45
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Происшествия

Журналиста Голунова отправили в больницу

Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Обновлено в 07:45
Происшествия

У суда задержали проводивших пикеты в поддержку Голунова журналистов

Обновлено в 04:38
Футбол

В РФС отреагировали на возможное исключение России из Лиги чемпионов

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал сообщения о возможном изменении формата Лиги чемпионов и исключении из нее российских клубов.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено вчера в 02:59
Музыка

Децл посмертно удостоен награды на премии «МУЗ-ТВ»

Скончавшийся в феврале нынешнего года рэпер Децл удостоен специальной посмертной награды «За вклад в развитие хип-хоп музыки» на премии «МУЗ-ТВ».
Обновлено в 02:32
Футбол

«Урал» возвращает из аренды пять футболистов

Александр Щербаков выступал в высшем дивизионе чемпионата Кипра в составе клуба "Эносис" и выполнил со своей командой задачу на сезон – клуб сохранил прописку в лиге, заняв 10-е место.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке сбыть наркотики

Обновлено в 05:36
Политика

Зеленский встретился с журналистами и угостил их шаурмой и вином

Президент Украины Владимир Зеленский провел неформальную встречу с журналистами, организовав небольшой пикник, сообщила глава наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины(НОТУ) Светлана Остапа.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Аэропорт на Гоа закрыт из-за инцидента с истребителем МиГ-29К

Обновлено в 06:01
Политика

Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Врачи НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова

Состояние пока тяжёлое, температура вечером была 36,6, утром 36,8, он пока ещё в реанимации, — сообщил источник РИА Новости в больнице.
Обновлено в 04:24
Общество

Свидетельница по делу футболистов показала первое фото после падения

Обновлено вчера в 18:24
Футбол

Зинченко поцеловал украинскую журналистку после победы над Сербией

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над национальной командой Сербии в матче отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Венедиктов и Муратов поручились за Голунова

Издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов привезли в канцелярию Никулинского суда поручительства за Ивана Голунова.
Обновлено в 06:18
Спорт

Тарасова прокомментировала сотрудничество фигуриста Уно с Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о предстоящем сотрудничестве серебряного призёра Олимпийских игр в мужском одиночном катании японца Сёма Уно с российским специалистом Этери Тутберидзе.
Обновлено в 08:18
Происшествия

В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе

Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Политика

Советник Путина прокомментировал дело журналиста «Медузы»

Советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что дело журналиста Ивана Голунова находится на контроле Генпрокуратуры, а виновные в подтасовках ответят по закону.
Обновлено в 07:55
Политика

Экс-глава СБУ возглавил список партии «Сила и честь» на выборах в Раду

Бывший руководитель Службы безопасности Украины (СБУ), лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко возглавил её избирательный список на досрочных парламентских выборах, которые пройдут 21 июля.
Обновлено в 07:21
Общество

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Обновлено в 06:58
Культура

220 Пушкиных открыли праздничные мероприятия на поляне в Михайловском

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры торжественно открылись в субботу, 8 июня, на поэтической поляне в сельце Михайловское парадом участников и гостей.
Обновлено в 05:52
Общество

Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ

Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий.
Обновлено в 08:22
Хоккей

Хоккеист Юньков подписал контракт со «Спартаком»

Нападающий Михаил Юньков подписал контракт с московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак".
Обновлено в 07:47
Культура

В Германии продали картину Кандинского за 2,5 миллиона евро

Обновлено в 05:46
Происшествия

Следствие попросит суд продлить срок задержания журналиста Голунова

Следствие будет просить Никулинский суд Москвы продлить срок задержания журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова на 72 часа по обвинению в попытке сбыта наркотиков, сообщил адвокат Павел Чиков, передает ТАСС.
Обновлено в 07:35
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Армия и оружие

Пентагон разочарован отправкой турецких военных на обучение в Россию

В Пентагоне были весьма разочарованы решением Турции отправить своих военных специалистов в Россию для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами С-400.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие

Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы

Обновлено 06 июня в 21:53
Политика

Трамп посчитал Луну частью Марса

Обновлено в 06:49
Происшествия

Водитель выстрелил в чиновника из-за замечания

По данным СМИ, мужчина получил ранение в ногу в ответ на замечание, сделанное водителю. Пострадавшего Андрея Тышко отвезли в больницу.
Обновлено в 04:38
Авто

В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus

Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено вчера в 07:40
Как работают Яндекс.Новости?
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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