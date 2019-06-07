Пикеты в поддержку Голунова проходят в ПетербургеГоворит Москва вчера в 12:58

Были задержаны 11 человек, которых позднее отпустили из отдела полиции без составления протоколов. Журналисту «Медузы» Ивану Голунову вменяют статью Уголовного кодекса о производстве и сбыте наркотиков.

Пикеты в поддержку Голунова проходят в Петербурге

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