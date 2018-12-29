Футбол

Пике стал владельцем футбольного клуба «Андорра»
РИА Новости
09:28

Защитник испанской "Барселоны" Жерар Пике стал владельцем футбольного клуба "Андорра", который выступает в пятом по силе испанском дивизионе, сообщается на официальной странице "Андорры" в Facebook.
РИА Новости09:28

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Защитник «Барселоны» Пике стал владельцем «Андорры»

Вести.Ru13:53

Защитник «Барселоны» приобрел футбольный клуб

Газета.Ru12:00

Пике официально стал владельцем испанского клуба «Андорра» из пятого дивизиона

Sport24.ru10:59

Пике приобрел футбольный клуб «Андорра»

Матч ТВ10:11

Пике стал владельцем футбольного клуба «Андорра»

РИА Новости09:28

Пике стал владельцем футбольного клуба

Чемпионат11:34

ACB. 14-й тур. «Барселона» – «Обрадойро», «Гипускоа» примет «Уникаху»

Sports.ru05:39
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МВД привяжет автономера к месту регистрации

МВД подготовило новые правила регистрации транспортных средств, согласно которым при постановке машины на учет можно будет получить номера только того региона, где зарегистрирован автомобилист.
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Лукашенко подарил Путину четыре мешка картошки и сало

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на новогодние праздники подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину четыре мешка своей картошки и местное сало, сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
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Аэропорт Ганновера возобновил работу

Аэропорт Ганновера в Германии возобновил работу после попытки неизвестного проникнуть на его территорию.
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Спорт

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Сбербанк повысил ставку по новогодним вкладам

Сбербанк с 30 декабря повышает с 6,5 до 7,4% годовых ставку по новогодним вкладам «Без паспорта» и «Большие планы», сообщается на сайте компании.
Обновлено в 14:37
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Россия ответила на санкции и запретила ввоз украинских товаров

Россия запретила ввоз ряда товаров с Украины. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на сайте правительства.
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Экономика

Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января

Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.
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Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Югре

Число погибших в ДТП в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до шести человек.
Обновлено в 08:02
Хоккей

Путин сыграл в хоккей на Красной площади

Президент России Владимир Путин 29 декабря принимает участие в товарищеском матче «Ночной хоккейной лиги» (НХЛ) в центре российской столицы.
Обновлено в 11:57
Происшествия

В ОАЭ разбился вертолет со спасателями

Обновлено в 14:20
Происшествия

В Париже в ходе манифестаций «желтых жилетов» задержаны 57 человек

Полиция в ходе очередных манифестаций "желтых жилетов" в Париже задержала 57 человек, из которых 33 в настоящее время помещены под стражу.
Обновлено в 13:34
Экономика

Крымский мост подорожал почти на 3 млрд рублей

«Слова "16947,2 млн рублей" заменить словами "19907207492 рубля"», говорится в распоряжении, которое ещё 27 декабря подписал Дмитрий Медведев.
Обновлено в 15:49
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От родственников пропавшей клиентки BlaBlaCar потребовали выкуп

Ранее сообщалось, что на своей машине Ирина Ахматова отправилась в Тулу с попутчиками, которых она нашла через интернет-сервис BlaBlaCar.
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Порошенко расширил зону контроля Украины в Черном море

Согласно закону, вводится «прилегающая зона» Украины в Черном море, ее установили на отметке в 24 морских мили (44,4 км) от исходных линий, от которых отсчитывают территориальные воды страны.
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Украинские силовики начали обстрел окраины Донецка, заявили в ДНР

Украинские силовики ведут обстрел северных окраин Донецка, нарушая тем самым "новогоднее" перемирие, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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РЖД получила первый современный плацкартный вагон

Холдинг РЖД получил первый плацкартный вагон с обновленным интерьером, в ближайшее время он пройдет сертификацию и выйдет на тесты.
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Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России

Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.
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Режиссер Марлен Хуциев попал в больницу

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Угроза цунами возникла после землетрясения в районе Филиппин

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Обновлено в 00:31
Экономика

Туроператор «Атурис-тур» объявил о прекращении деятельности

Гражданская ответственность "Атурис-тур" за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована на общую сумму 10 млн руб. в страховой компании "Якорь".
Обновлено в 15:06
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РЖД начнет продавать невозвратные билеты с 20 января

«С 20 января 2019 года АО "Федеральная пассажирская компания" предложит пассажирам воспользоваться специальным "невозвратным" тарифом для проезда в вагонах СВ, купе и с местами для сидения (в нерегулируемом сегменте)»,— сообщили в РЖД.
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Спорт

Россия согласовала с WADA передачу данных московской лаборатории

"В письме WADA подробно изложены варианты организации процесса копирования данных московской антидопинговой лаборатории с указанием наименований конкретного оборудования", – сообщил министр спорта России Павел Колобков.
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В Москве ищут убийцу топ-менеджера нефтяной компании

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«Ливерпуль» забил пять голов «Арсеналу» в матче чемпионата Англии

Центральный матч 20-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Арсеналом» завершился победой мерсисайдцев со счетом 5:1. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
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Армия и оружие

Первая группа американских войск покинула Сирию

Первая группа американских военных покинула Сирию после решения президента США Дональда Трампа вывести войска из этой страны.
Обновлено в 08:43
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После видео охоты иркутского губернатора возбудили уголовное дело

В Иркутской области после незаконной охоты на медведя возбудили уголовное дело, сообщили в Генпрокуратуре.
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Владимир Путин признался, что у него нет каких-либо особенных планов на грядущие новогодние праздники.
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Суд повторно приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии

Бабушкинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии лидера общественного движения "Реструкт" Максима Марцинкевича по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей.
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Переговоры проходили за закрытыми дверями и продлились 3,5 часа.
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Екатерина Юрлова-Перхт: «Хочу расплакаться от слов Шипулина»

Считаю, что мы эту гонку не проиграли.
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Жерар Пике
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник футбольного клуба «Барселона». Бывший игрок национальной сборной Испании. Известен своим бесстрашием, хладнокровием и хорошей для защитника скоростью.
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Андорра
Государство
Одно из карликовых государств Европы, не имеющее выхода к морю, расположенное в восточных Пиренеях между Францией и Испанией, а также ассоциированное с ними. Название страны происходит от andurrial - «пустошь».
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