Футбол

Пике стал совладельцем футбольного клуба «Андорра»
Eurosport.ru
12:44

Игрок «блауграны» все глубже погружается в мир бизнеса. Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике в лице подконтрольной ему компании Kosmos стал совладельцем «Андорры» – футбольного клуба из пятого испанского дивизиона. Об этом официальная страница «Андорры» на фейсбуке.
Eurosport.ru12:44

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Защитник «Барселоны» приобрел футбольный клуб

Газета.Ru12:00

Пике стал владельцем футбольного клуба

Чемпионат11:34

Пике приобрел футбольный клуб «Андорра»

Sportbox.RU10:11

Пике приобрел футбольный клуб «Андорра»

Матч ТВ10:11

Пике стал владельцем футбольного клуба «Андорра»

РИА Новости09:28

Пике официально стал владельцем испанского клуба «Андорра» из пятого дивизиона

Sport24.ru10:59

ACB. 14-й тур. «Барселона» – «Обрадойро», «Гипускоа» примет «Уникаху»

Sports.ru05:39
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Футбол

«Ливерпуль» забил пять голов «Арсеналу» в матче чемпионата Англии

Центральный матч 20-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Арсеналом» завершился победой мерсисайдцев со счетом 5:1. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
Обновлено в 14:30
Футбол

Гол Игуаина принес «Милану» победу над СПАЛ

"Милан" в матче 19-го тура чемпионата Италии обыграл СПАЛ - 2:1. Победу команде принес нападающий Гонсало Игуаин.
Обновлено в 16:25
Футбол

Анчелотти: «Пришлось проявить характер, чтобы победить сегодня»

Обновлено в 15:19
Футбол

Роналду впервые с 2010-го забил меньше 50 голов за год

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился дублем в матче 19-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (2:1). Теперь на счету португальца 49 мячей в 2018 году.
Обновлено в 09:11
Футбол

Игрок «Спартака» Попов может переехать в Китай за 5,3 млн долларов

Болгарином заинтересовался китайский клуб "Ханчжоу Гринтаун", который уже предложил футболисту контракт на сумму 5,3 миллиона долларов.
Обновлено в 15:39
Футбол

Почеттино: «Тоттенхэм» поплатился за отданные силы в предыдущих матчах

Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение в домашнем матче 20-го тура английской Премьер-лиги с "Вулверхэмптоном" (1:3).
Обновлено в 14:25
Футбол

«Рейнджерс» впервые с 2012 года обыграл «Селтик»

"Рейнджерс" в домашнем матче 21-го тура чемпионате Шотландии обыграл "Селтик" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Райан Джек.
Обновлено в 09:33
Футбол

Кикнадзе назначен на должность гендиректора «Локомотива»

«Совет директоров принял решение о том, что дальнейшее развитие клуба будет поручено новому генеральном директору — Василию Александровичу Кикнадзе, который с 2013 года является членом совета директоров», — говорится в сообщении.
Обновлено в 06:29
Футбол

Люк Шоу: «Узнал об увольнении Моуринью от своей девушки»

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу рассказал, что узнал об увольнении Жозе Моуринью от своей девушки.
Обновлено в 10:26
Футбол

Саутгейт и Кейн получили награды Ордена Британской империи

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт награжден званием офицера Ордена Британской империи за выступление на ЧМ-2018.
Обновлено в 06:26
Футбол

Раньери: хотел убить Камара, когда он не забил пенальти

Форвард Александр Митрович хотел исполнить пенальти, но Камара не отдал мяч сербу.
Обновлено в 16:23
Футбол

Гончаренко: «Больше всех „люлей“ в 2018 году получал Набабкин»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, кому он чаще всех устраивал в 2018 году нагоняй. Таковым оказался защитник Кирилл Набабкин.
Обновлено в 11:28
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Марадона уже несколько дней не появляется в «Дорадосе»

Обновлено в 01:52
Футбол

Гвардиола: «Я не сомневаюсь в своих игроках. Они для меня герои»

Обновлено в 11:01
Футбол

Малафеев назвал Дзюбу самым лучшим футболистом 2018 года. Форвард критиковал его в недавнем интервью

«Самый лучший футболист 2018 года плохого не посоветует», — написал заместитель спортивного директора «Зенита» в твиттере, разместив старое видео, на котором Дзюба рекомендует посмотреть фильм Малафеева «Вся жизнь в перчатках — 3».
Обновлено в 16:40
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Жерар Пике
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник футбольного клуба «Барселона». Бывший игрок национальной сборной Испании. Известен своим бесстрашием, хладнокровием и хорошей для защитника скоростью.
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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