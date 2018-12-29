Футбол
Пике стал совладельцем футбольного клуба «Андорра»
Пике стал совладельцем футбольного клуба «Андорра»Eurosport.ru12:44
Игрок «блауграны» все глубже погружается в мир бизнеса. Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике в лице подконтрольной ему компании Kosmos стал совладельцем «Андорры» – футбольного клуба из пятого испанского дивизиона. Об этом официальная страница «Андорры» на фейсбуке.
Eurosport.ru12:44
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