Футбол
Пике призвал Неймара открыто заявить о желании перейти в «Барселону»Sport24.ru вчера в 20:25
Защитник «Барселоны» Жерар Пике призвал форварда «ПСЖ» Неймара открыто заявить о своем желании перейти в каталонский клуб, если бразилец действительно этого хочет.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 04:21, Вашингтон
Технологии
Челябинцы могут подать заявку в ЖЭК через интернет
Компания «Интерсвязь» продолжает развивать электронный сервис «Обратиться в ЖЭК», подключив к нему уже почти 2,5 тыс. жилых домов.
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Культура
Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом
Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.
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Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
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Происшествия
Пять грузовых вагонов сошли с рельсов под Екатеринбургом
Пять пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов Свердловской железной дороги (СвЖД), по предварительным данным, повреждена контактная сеть.
Обновлено вчера в 23:54
Общество
В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы, дождя и ветра в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
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Происшествия
В Долгопрудном автобус насмерть задавил двух пешеходов
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Зеленский созвал силовиков на совещание из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обстрела в Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных.
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Теннис
Павлюченкова обыграла Соболенко на старте турнира в Торонто
Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира серии WTA Premier в Торонто.
Обновлено вчера в 22:39
Армия и оружие
Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке
В докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции на Ближнем Востоке утверждается, что ИГ занимается укреплением и расширением подпольной сети на территории Ирака и Сирии.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Любовь Соболь довела главу ЦИК Эллу Памфилову до слез
Обновлено вчера в 15:23
Здоровье
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
В Ливии уничтожен третий украинский Ил-76
В аэропорту ливийского города Мисрата 6 августа был уничтожен украинский транспортный самолет Ил-76, пишет Al Marsa.
Обновлено вчера в 21:55
Шоу-бизнес
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.
Обновлено в 01:35
Космос
«Спектр-РГ» второй раз скорректировал орбиту на пути к рабочей точке
Астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-РГ", запущенная в июле, второй раз скорректировала орбиту на пути к рабочей точке, сообщил во вторник Роскосмос.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Один боевик уничтожен в ходе КТО в Ингушетии
Обновлено в 01:45
Происшествия
В результате взрыва в Кабуле ранены 95 человек
В результате взрыва в Кабуле ранения получили 95 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные медиков.
Обновлено в 02:22
Авто
Новая Hyundai Sonata в России получит только один мотор
В открытой базе Росстандарта появился сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на новую генерацию седана D-класса Hyundai Sonata.
Обновлено в 02:38
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
В ДНР заявили об экстренном развертывании армии Киева под Мариуполем
Обновлено вчера в 16:44
Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
Обновлено 05 августа в 15:11
Армия и оружие
Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
Обновлено вчера в 18:16
Шоу-бизнес
Юлия Барановская призналась, что заставляет детей читать летом
В недавнем интервью Юлия рассказала о том, как ее дети обычно проводят летние каникулы.
Обновлено в 01:44
Общество
Кузнецова назвала недопустимым участие детей в акциях протеста
Ранее Перовский районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление прокуратуры о лишении родительских прав участников несанкционированной акции 27 июля Дмитрия и Ольги Проказовых, пришедших на мероприятие с годовалым ребенком.
Обновлено вчера в 11:53
Общество
ВЦИОМ: каждая вторая семья в России имеет непогашенный кредит
У каждой второй семьи в России есть непогашенный кредит, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 04:08
Гаджеты
Xiaomi Mi 9 5G получит экран разрешением 2K, оптическую стабилизацию и аккумулятор большей емкости
В новинке появится дисплей разрешением 2К, появится новый датчик изображения в составе основной камеры, также в ней появится оптическая стабилизация.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Стриптиз-клубы в трех регионах заподозрили в вовлечении в проституцию
Директоров сети стриптиз-клубов в Ижевске, Саранске и Твери заподозрили в вовлечении девяти танцовщиц и официанток в занятие проституцией.
Обновлено в 04:14