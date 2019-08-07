Футбол

Пике призвал Неймара открыто заявить о желании перейти в «Барселону»Sport24.ru вчера в 20:25

Защитник «Барселоны» Жерар Пике призвал форварда «ПСЖ» Неймара открыто заявить о своем желании перейти в каталонский клуб, если бразилец действительно этого хочет.
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