Футбол
Пике придется заплатить 2 миллиона евро за долги по налогамСпорт-Экспресс 03:59
В 2016 году Пике обязали выплатить 2,1 миллиона в виде штрафов и задолженности по уплате налогов за период с 2008 по 2010 год. Защитник сборной Испании использовал передачу своих имиджевых прав, чтобы избежать уплаты налогов. Пике еще может обжаловать решение в Верховном суде Испании.
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