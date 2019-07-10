Футбол

Пике придется заплатить 2 миллиона евро за долги по налогамСпорт-Экспресс 03:59

В 2016 году Пике обязали выплатить 2,1 миллиона в виде штрафов и задолженности по уплате налогов за период с 2008 по 2010 год. Защитник сборной Испании использовал передачу своих имиджевых прав, чтобы избежать уплаты налогов. Пике еще может обжаловать решение в Верховном суде Испании.
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Пике придется заплатить 2 миллиона евро за долги по налогам

Спорт-Экспресс03:59

Пике обязали выплатить € 2 млн для погашения штрафов по налогам

Чемпионат02:47

СМИ: Пике обязали выплатить 2 миллиона евро задолженности по налогам

Sportbox.RU03:47

Жерару Пике предстоит погасить задолженность по налогам

Вечерний курьер03:11

СМИ: Пике обязали выплатить 2 миллиона евро задолженности по налогам

Матч ТВ03:47

СМИ: футболиста «Барселоны» Пике обязали выплатить €2 млн задолженности по налогам

ТАСС02:34
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