В 2016 году Пике обязали выплатить 2,1 миллиона в виде штрафов и задолженности по уплате налогов за период с 2008 по 2010 год. Защитник сборной Испании использовал передачу своих имиджевых прав, чтобы избежать уплаты налогов. Пике еще может обжаловать решение в Верховном суде Испании.

Пике придется заплатить 2 миллиона евро за долги по налогам

Армия и оружие Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze.

Происшествия Муж сбежавшей с миллионами кассирши рассказал о мотивах супруги Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, дал эксклюзивное интервью программе «Пусть говорят».

Экономика Годовой рост расходов граждан РФ превысил инфляцию в два раза Годовой объём расходов граждан составил 9,9%, что более чем в два раза превышает размер накопленной с начала 2019 года инфляции в 4,7%.

Происшествия Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.

Происшествия СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.

Политика Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина Со слов члена "Союза грузин России" Игоря Гвритишвили, скандал вокруг нецензурной брани в эфире телеканала "Рустави 2" в адрес российского президента Владимира Путина шокировал Джульетту Вашакмадзе – мать грузинского ведущего Георгия Габунии, передает "Московский комсомолец".

Политика В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.

Политика Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».

Здоровье Названы основные поводы для вызова скорой помощи в России Второй по популярности причиной для вызова скорой помощи в России оказались травмы и отравления (3,8 миллионов выездов).

Авто Более 70% грузовых автомобилей в России производится на трех заводах Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», всего на территории РФ сборкой грузовых автомобилей занимаются 23 предприятия.

Общество Чиновники разъяснили порядок межевания дачных участков Согласование местоположения границ земельного участка проводится на общем собрании заинтересованных лиц или в индивидуальном порядке под расписку.

Музыка Пригожин назвал глупостью решение Украины по детскому «Евровидению» Продюсер Иосиф Пригожин назвал решение украинского вещателя запретить участвовать в «Евровидении» детям, приезжавшим на концерты в Россию, глупостью.

Здоровье В МЧС рассказали, как вести себя при встрече со змеёй ИА «Ореанда-Новости» В МЧС напомнили о правилах, которые необходимо соблюдать при встрече со змеёй.

Политика Акционер «Рустави-2» требует отставки гендиректора канала Ранее Гварамия в прямом эфире заявил о том, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести производителям, вывозящим продукцию в Россию.

Происшествия Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.

Политика Зеленский отменил парад на День независимости Украины 17 июня Зеленский заявил, что власти Украины не готовы вести переговоры с «сепаратистами» Донбасса.

Шоу-бизнес Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.

Происшествия Большая часть Еревана осталась без электричества Почти все кварталы Еревана с полудня среды остались без электричества, телефонная и интернет связь работают с перебоями.

Происшествия На Красной площади прошла акция крымских татар против репрессий Фото: "Крымская солидарность" В Москве на Красной площади крымские татары провели пикет против репрессий, сообщает корреспондент "Граней" с места событий.

Общество Штрафы за отсутствие техосмотра увеличат до двух тысяч рублей За проведение осмотра автомобиля без аккредитации должностных лиц ожидает штраф от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч.

Авто Названа дата премьеры нового кроссовера Mitsubishi Pajero Sport Компания Mitsubishi представит новое поколение кроссовера Pajero Sport на специальном мероприятии в Таиланде 25 июля.

Игры В приложении-компаньоне Red Dead Redemption 2 отыскали настройки графики для ПК Только на прошлой неделе фанаты отыскали упоминание ПК-версии Red Dead Redemption 2 в сервисе Rockstar, а на этой геймеры отыскали настройки графики для RDR 2 на ПК в приложении-компаньоне игры.

Политика Пушков предложил запретить Катамадзе въезд в Россию Член Совфеда Алексей Пушков предложил запретить въезд в Россию грузинской певице Нино Катамадзе, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.

Политика Путин в интервью Стоуну рассказал о провокации в Керченском проливе По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, инцидент в Керченском проливе был провокацией.

Происшествия В страшном ДТП на «Тавриде» погибли двое детей В аварии погибло три человека, в том числе двое детей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД, пишет РИА Новости (Крым).