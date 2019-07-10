Футбол
Пике придется заплатить 2 миллиона евро за долги по налогамСпорт-Экспресс 03:59
В 2016 году Пике обязали выплатить 2,1 миллиона в виде штрафов и задолженности по уплате налогов за период с 2008 по 2010 год. Защитник сборной Испании использовал передачу своих имиджевых прав, чтобы избежать уплаты налогов. Пике еще может обжаловать решение в Верховном суде Испании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 08:09, Вашингтон
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Калуге сел самолет из Черногории из-за потерявшего сознание пилота
Самолет авиакомпании Montenegro Airlines в 12:47 мск экстренно приземлился в калужском аэропорту из-за обморока у пилота, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 07:19
Происшествия
На Красной площади задержали митингующих крымских татар
В Москве на Красную площадь вышли более 10 крымскотатарских активистов, которые держали в руках плакаты против преследования фигурантов «дела Хизб-ут-Тахрир» (запрещена в РФ).
Обновлено в 06:38
Политика
Критиковавший Трампа британский посол в США подал в отставку
Посол Великобритании в Вашингтоне Ким Даррок подал в отставку, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу британского МИДа.
Обновлено в 07:21
Общество
В Армении из-за аварии в энергосистеме произошел блэкаут
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Дмитрове овчарка покусала 8-летнего ребенка
В подмосковном Дмитрове собака, сорвавшаяся с повода, напала на 8-летнего мальчика и сильно покусала его.
Обновлено в 05:22
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
В России могут появиться скоростные турбоперекрестки и светофоры с квадратными секциями вместо круглых.
Обновлено вчера в 19:16
Футбол
В интернете опубликованы фотографии красной формы «Зенита»
Обновлено в 06:23
Политика
Гендиректор «Рустави-2» приготовился мочиться в экспортируемое в Россию вино
Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави-2» Николоз Гварамия заявил о готовности мочиться в грузинские напитки, которые вывозят в Россию.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В «Пусть говорят» сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной
На Первом канале сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной, похитившей из банка 23 миллиона.
Обновлено в 04:16
Авто
Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport
Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено в 02:51
Политика
Генпрокуратура отказалась проверять полеты Сечина
Ранее агентство Reuters опубликовало расследование, в котором говорилось о том, что корпоративные самолеты «Роснефти» якобы совершали полеты на Майорку, Ибицу, Сардинию и Мальдивы в то время, когда там отдыхал Игорь Сечин.
Обновлено в 07:43
Здоровье
В Утином пруду Тюмени нашли яйца гельминтов
В пруду Утином в Тюмени специалисты Центра и гигиены эпидемиологии нашли жизнеспособные яйца гельминтов (паразиты).
Обновлено в 01:12
Происшествия
Задушенную девушку нашли в отеле в Новой Москве
Обновлено в 06:54
Общество
«Макдоналдс» оправдался за бургеры с антибиотиками
Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» заявила о высоком качестве собственных бургеров и раскритиковала результаты исследования Роскачества.
Обновлено в 07:27
Наука
Крымские ученые обнаружили новые ходы в пещере «Таврида»
В пещере "Таврида" учеными Крымского Федерального Университета были обнаружены ранее неисследованные подземные ходы.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Бойня в Реутове: силовики избивают людей прямо в здании суда
От действий силовиков пострадали люди, пришедшие на суд по делу журналиста Евгения Куракина.
Обновлено в 06:24
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Политика
Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям
Пользователи соцсетей из Грузии бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против введения санкций в отношении Тбилиси, информирует РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия
В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами
Обновлено вчера в 22:37
Армия и оружие
«Невское ПКБ» представило новый авианосец проекта «Ламантин»
Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) представило новейший авианосец проекта 11430Э "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:56
Экономика
Кудрин усомнился в росте доходов россиян
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин счел слишком оптимистичным прогноз Минфина по росту реальных доходов россиян на один процент по итогам 2019 года.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе
СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Общество
Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку
Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:42
Политика
Меркель в третий раз задрожала на встрече на высшем уровне
Похожий случай произошел с канцлером 18 июня во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине.
Обновлено в 07:09
Политика
Путин призвал компании не принюхиваться к высоким технологиям
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активно развивать высокотехнологичные направления во время встречи в Кремле с представителями крупных компаний РФ.
Обновлено в 07:44
Политика
Венедиктов привез Зеленскому письмо от матери Вышинского
Обновлено в 07:40
Технологии
Роскомнадзор внедряет технологию, позволяющую ускорить блокировку запрещенного контента
Роскомнадзор совместно с операторами связи внедряет на сетях операторов новый механизм получения выгрузки из Единого реестра запрещенной информации, который позволяет ускорить процесс блокировки противоправных ресурсов.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Энергетика
Госдума отложила рассмотрение инициативы о сдерживании цен на топливо
Госдума отложила до 16 июля решение по поправкам о корректировке механизма, позволяющего регулировать уровень налоговой нагрузки на нефтяные и авиационные компании и сдерживать рост цен на топливо.
Обновлено в 07:44