Футбол

Пике после игры с «Лионом» вступил в перепалку с журналистомЕвро-футбол.ру 11:18

Барселона — Лион
5 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Лионель Месси
17′
Филиппе Коутиньо
31′
33′
Марсал
34′
Антони Лопеш
Матье Горжлен
45′+4′
Мусса Дембеле
Клеман Лангле
49′
58′
Люка Тузар
Филиппе Коутиньо
Усман Дембеле
70′
73′
Мемфис Депай
Бертран Траоре
Артур
Артуро Видаль
74′
77′
Ферлан Менди
Максвелл Корне
Лионель Месси
78′
Жерар Пике
81′
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
83′
Усман Дембеле
86′
Защитник "Барселоны" Херард Пике после ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов с "Лионом" (5:1) вступил в словесную перепалку с журналистом.
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