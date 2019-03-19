Футбол
Пике получил вызов в сборную КаталонииМатч ТВ 11:59
Защитник «Барселоны» Херард Пике получил свой первый вызов в сборную Каталонии. 32-летний футболист, ранее объявивший о завершении карьеры в сборной Испании, впервые сыграет за каталонскую команду, которая 25 марта проведет товарищеский матч против сборной Венесуэлы в Жироне.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 17:50, Ашберн
Авто
Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья
Японский автопроизводитель анонсировал выпуск внедорожной модификации пикапа L200.
Обновлено в 14:33
Наука
Абелевская премия по математике впервые присуждена женщине
Обновлено в 15:14
Религия
Москва приобрела более 9 тыс. томов «Православной энциклопедии» для библиотек в 2018 г
Москва в 2018 г. приобрела более 9 тыс. томов «Православной энциклопедии» для городских и школьных библиотек.
Обновлено в 10:06
Политика
Президент Бразилии призвал США решить «венесуэльский вопрос»
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о необходимости "разрешить венесуэльский вопрос" с помощью США.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно
Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Футбол
CAS удовлетворил апелляцию ПСЖ по делу о нарушении ФФП
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию французского ПСЖ по делу о возможном нарушении правил финансового фейр-плей (ФФП).
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок
Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
Обновлено вчера в 05:53
Происшествия
Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске
Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.
Обновлено в 07:44
Политика
Совет ЕС утвердил ряд мер на случай Brexit без соглашения
Во вторник, 19 марта, Совет Европейского Союза утвердил набор экстренных мер, которые будут регулировать отношения Евросоюза с Лондоном, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие
Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»
Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».
Обновлено в 04:05
Политика
Стало известно содержание телефонного разговора Путина и Назарбаева
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора 19 марта обсудили решение казахстанского лидера об уходе с занимаемого поста.
Обновлено в 13:49
Спорт
Болеем за Алину: в Японии стартует чемпионат мира по фигурному катанию
Чемпионат мира по фигурному катанию на коньках начинается сегодня, 18 марта, в японском городе Сайтама.
Обновлено вчера в 00:44
Наука
Биоинженеры вырастили челюстную кость из ребра пациента
Обновлено в 05:28
Политика
Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес
Ксения Собчак посетила репетицию спектакля Максима Виторгана
Именно поэтому Ксения Собчак по-настоящему удивила своих фолловеров, рассказав им, что посетила репетицию спектакля, режиссером которого является Максим Виторган.
Обновлено вчера в 15:05
Экономика
Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес
Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы
12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей госкомпании
Власти США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей компании Minerven и её директора Адриана Антонио Пердомо Мата.
Обновлено в 13:18
Экономика
Власти Франции подсчитали ущерб от манифестаций «желтых жилетов»
Ранее Французская федерация страхования сообщила, что оценивает убытки от акций "желтых жилетов" в €170 млн.
Обновлено в 15:31
Шоу-бизнес
Началова опасалась за свою жизнь, рассказал ее коллега
Телеведущий Егор Иващенко заявил, что певица Юлия Началова опасалась за свою жизнь.
Обновлено вчера в 21:34
Футбол
Подписан рекордный контракт в истории спорта
Обновлено в 13:41
Политика
Зеленский уверенно лидирует в президентской гонке на Украине
Шоумен Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку на Украине.
Обновлено вчера в 17:35
Культура
Балет «Нуреев» Кирилла Серебренникова получил премию BraVo
Обновлено в 16:41
Происшествия
Жена экс-главы Интерпола заявила о попытке ее похищения
В прокуратуру Лиона на попытку похищения группой неизвестных пожаловалась жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя.
Обновлено в 15:16
Происшествия
В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами
Обновлено в 14:39
Происшествия
Открытое с 12 раза дело о пытках в российской полиции закрыли
Уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия по факту произошедшего было возбуждено осенью 2017 года только с 12-й попытки.
Обновлено в 10:47
Общество
Российские театры присоединились к акции «Возьмите ребенка в театр»
Российские театры присоединились международной благотворительной акции "Возьмите ребенка в театр", в рамках которой дети из малообеспеченных семей или домов-интернатов смогут бесплатно посмотреть спектакль.
Обновлено в 17:18