Футбол

Пике получил вызов в сборную КаталонииМатч ТВ 11:59

Защитник «Барселоны» Херард Пике получил свой первый вызов в сборную Каталонии. 32-летний футболист, ранее объявивший о завершении карьеры в сборной Испании, впервые сыграет за каталонскую команду, которая 25 марта проведет товарищеский матч против сборной Венесуэлы в Жироне.
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Пике получил вызов в сборную Каталонии

Матч ТВ11:59

Пике получил вызов в сборную Каталонии

Sportbox.RU11:59

Пике, Хави и Кркич вызваны в сборную Каталонии на матч с Венесуэлой

Спорт-Экспресс11:46

Хави и Пике снова сыграют вместе. Но не за «Барселону»

Sport24.ru11:30

Пике, Хави и Боян вызваны в сборную Каталонии на матч с Венесуэлой

Sports.ru09:58
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