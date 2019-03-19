Пике получил вызов в сборную КаталонииМатч ТВ вчера в 11:59

Защитник «Барселоны» Херард Пике получил свой первый вызов в сборную Каталонии. 32-летний футболист, ранее объявивший о завершении карьеры в сборной Испании, впервые сыграет за каталонскую команду, которая 25 марта проведет товарищеский матч против сборной Венесуэлы в Жироне.

Происшествия Хабаровских экс-чиновника и коммерсанта заподозрили в мошенничестве В отношении экс-чиновника дело расследуется по статьям о превышении должностных полномочий и пособничестве в мошенничестве, а руководителя организации обвиняют в мошенничестве и пособничестве в превышении должностных полномочий.

Экономика Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8% Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.

Общество Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити» Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.

Экономика Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.

Шоу-бизнес Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.

Политика В НАТО воздержались от комментариев по заявлениям Трампа о Бразилии В НАТО воздержались от комментариев по заявлениям президента США Дональда Трампа, допустившего возможность предоставить Бразилии статус союзнической страны, переадресовав вопрос к американским властям.

Экономика Forbes составил рейтинг надежных банков России В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк.

Авто Переднеприводный седан BMW покажут в ноябре Ожидается, что BMW 2 серии Gran Coupe будет оснащаться только четырёхцилиндровыми двигателями, а в топ-версии седан получит 306-сильную бензиновую «турбочетвёрку», полный привод и восьмиступенчатый «автомат» от кроссовера X2 в модификации M35i.

Финансы В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.

Финансы Доходы бюджета от НДС в 2019 году составят 800 млрд рублей При сохранении стабильных цен на нефть, валютного курса, динамики ВВП на уровне 2% и инфляции в размере 4% прирост доходов консолидированного бюджета в 2019 году за счет повышения ставки НДС составит почти 800 млрд рублей, говорится в исследовании.

Политика Порошенко обвинил Россию в медленном развитии киевского метро Президент Украины Петр Порошенко обвинил Москву в медленных темпах развития киевского метрополитена.

Политика Главой Калмыкии стал чемпион мира по кикбоксингу Хасиков Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Калмыкии чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Политика В Симферополе арестован первый президент Крыма Мешков Первого президента Крыма Юрия Мешкова задержали и арестовали на двое суток, его обвинили в неподчинении законным требованиям сотрудников полиции.

Игры Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia Американская корпорация Google на презентации Game Developers Conference 2019 в Сан-Франциско представила стриминговый сервис Stadia, предназначенный для запуска видеоигр в браузере Google на настольных компьютерах, ноутбуках, смартфонах, планшетах и телевизорах.

Политика Старшая дочь Назарбаева избрана спикером Сената Казахстана В Казахстане избран новый председатель Сената, им стала Дариги Назарбаева, старшая дочь объявившего накануне о своей отставке с поста президента Нурсултана Назарбаева, сообщают агентства.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Елена Беркова Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.

Технологии Сбербанк запустил новый онлайн-сервис Business Travel Сбербанк представил новый онлайн-сервис Business Travel для организации командировок, покупки железнодорожных и авиабилетов и бронирования гостиниц для юридических лиц, разработанный дочерней компанией банка ООО Корус Консалтинг СНГ .

Хоккей Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.

Финансы Официальный курс евро на среду снизился Официальный курс евро на среду снизился на 36,15 копейки - до 72,9995 рубля, курс доллара - на 35,27 копейки, до 64,3167 рубля, следует из данных Банка России.

Политика Джо Байден объявил сторонникам об участии в президентских выборах Бывший вице-президент США Джо Байден объявил о планах баллотироваться на пост президента страны от Демократической партии в 2020 году, пишет газета The Wall Street Journal.

Общество Медведев подписал распоряжение о повышении зарплаты бюджетникам Заработная плата бюджетников увеличится на 4,3%, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, 19 марта сообщается на официальном портале правовой информации.

Политика Путин пожелал здоровья Назарбаеву По словам президента, у России есть все основания, чтобы сказать ему спасибо за совместную работу и пожелать здоровья и успехов.