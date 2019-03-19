Футбол
Пике получил вызов в сборную КаталонииМатч ТВ вчера в 11:59
Защитник «Барселоны» Херард Пике получил свой первый вызов в сборную Каталонии. 32-летний футболист, ранее объявивший о завершении карьеры в сборной Испании, впервые сыграет за каталонскую команду, которая 25 марта проведет товарищеский матч против сборной Венесуэлы в Жироне.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
Происшествия
Хабаровских экс-чиновника и коммерсанта заподозрили в мошенничестве
В отношении экс-чиновника дело расследуется по статьям о превышении должностных полномочий и пособничестве в мошенничестве, а руководителя организации обвиняют в мошенничестве и пособничестве в превышении должностных полномочий.
Обновлено вчера в 21:30
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%
Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
Обновлено в 04:04
Общество
Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Экономика
Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам
Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Политика
В НАТО воздержались от комментариев по заявлениям Трампа о Бразилии
В НАТО воздержались от комментариев по заявлениям президента США Дональда Трампа, допустившего возможность предоставить Бразилии статус союзнической страны, переадресовав вопрос к американским властям.
Обновлено в 05:40
Футбол
Винисиус: «Выбрал лучший проект, а не деньги „Барселоны“»
Обновлено в 02:30
Экономика
Forbes составил рейтинг надежных банков России
В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк.
Обновлено в 04:33
Авто
Переднеприводный седан BMW покажут в ноябре
Ожидается, что BMW 2 серии Gran Coupe будет оснащаться только четырёхцилиндровыми двигателями, а в топ-версии седан получит 306-сильную бензиновую «турбочетвёрку», полный привод и восьмиступенчатый «автомат» от кроссовера X2 в модификации M35i.
Обновлено в 05:57
Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Финансы
Доходы бюджета от НДС в 2019 году составят 800 млрд рублей
При сохранении стабильных цен на нефть, валютного курса, динамики ВВП на уровне 2% и инфляции в размере 4% прирост доходов консолидированного бюджета в 2019 году за счет повышения ставки НДС составит почти 800 млрд рублей, говорится в исследовании.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Порошенко обвинил Россию в медленном развитии киевского метро
Президент Украины Петр Порошенко обвинил Москву в медленных темпах развития киевского метрополитена.
Обновлено в 01:50
Политика
Главой Калмыкии стал чемпион мира по кикбоксингу Хасиков
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Калмыкии чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:23
Политика
В Симферополе арестован первый президент Крыма Мешков
Первого президента Крыма Юрия Мешкова задержали и арестовали на двое суток, его обвинили в неподчинении законным требованиям сотрудников полиции.
Обновлено в 04:49
Игры
Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia
Американская корпорация Google на презентации Game Developers Conference 2019 в Сан-Франциско представила стриминговый сервис Stadia, предназначенный для запуска видеоигр в браузере Google на настольных компьютерах, ноутбуках, смартфонах, планшетах и телевизорах.
Обновлено вчера в 14:25
Политика
Старшая дочь Назарбаева избрана спикером Сената Казахстана
В Казахстане избран новый председатель Сената, им стала Дариги Назарбаева, старшая дочь объявившего накануне о своей отставке с поста президента Нурсултана Назарбаева, сообщают агентства.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена Беркова
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 17:18
Технологии
Сбербанк запустил новый онлайн-сервис Business Travel
Сбербанк представил новый онлайн-сервис Business Travel для организации командировок, покупки железнодорожных и авиабилетов и бронирования гостиниц для юридических лиц, разработанный дочерней компанией банка ООО Корус Консалтинг СНГ .
Обновлено в 05:20
Хоккей
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Финансы
Официальный курс евро на среду снизился
Официальный курс евро на среду снизился на 36,15 копейки - до 72,9995 рубля, курс доллара - на 35,27 копейки, до 64,3167 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено вчера в 06:34
Спорт
Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости
Обновлено в 02:37
Политика
Джо Байден объявил сторонникам об участии в президентских выборах
Бывший вице-президент США Джо Байден объявил о планах баллотироваться на пост президента страны от Демократической партии в 2020 году, пишет газета The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
В Челябинске на кладбище расстреляли двоих мужчин
Обновлено в 05:30
Общество
Медведев подписал распоряжение о повышении зарплаты бюджетникам
Заработная плата бюджетников увеличится на 4,3%, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, 19 марта сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Путин пожелал здоровья Назарбаеву
По словам президента, у России есть все основания, чтобы сказать ему спасибо за совместную работу и пожелать здоровья и успехов.
Обновлено в 05:45
Общество
На Крестовском построят станцию водных видов спорта
Обновлено в 05:19
Происшествия
Раскрыты данные «чёрного ящика» упавшего в Индонезии самолёта Boeing
Раскрыты данные "чёрного ящика" с самолёта Boeing, упавшего в Индонезии в 2018 году.
Обновлено в 05:40
Политика
Посольство в США объяснило законопроект о защите Рунета «на шайбах»
Посольство России в США в ответ на заявления игроков НХЛ Артемия Панарина и Никиты Задорова о законопроекте по защите Рунета порекомендовало хоккеистам внимательнее изучить суть инициативы и пояснило ее на примере заброшенных шайб.
Обновлено вчера в 21:44