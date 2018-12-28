Футбол

Пике планирует стать президентом «Барселоны» в 2021 году
Soccer.ru
08:16

Защитник «Барселоны» Жерар Пике намерен завершить карьеру футболиста в 2020 году.
Soccer.ru08:16

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Новость о том, что Пике завершит карьеру, оказалась праздничной шуткой

Нева Спорт09:09

Футболист «Барселоны» намерен стать президентом клуба в 2020 году

Газета.Ru08:06

СМИ: Пике хочет завершить карьеру в 2020 году и стать президентом «Барселоны» в 2021-м

Спорт-Экспресс07:50

Mundo Deportivo в День дурака сообщило о намерении Пике завершить карьеру

Чемпионат07:51

Жерар Пике может стать президентом «Барселоны» в 2021 году

Спорт БИЗНЕС Online07:30

Пике может завершить карьеру в 2020 году, чтобы стать президентом «Барселоны»

Советский спорт07:29

Mundo Deportivo написал, что Пике завершит карьеру. Сегодня в Испании аналог 1 апреля

Sports.ru08:35
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Испанский футболист, защитник футбольного клуба «Барселона». Бывший игрок национальной сборной Испании. Известен своим бесстрашием, хладнокровием и хорошей для защитника скоростью.
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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