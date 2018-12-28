Футбол

Пике планирует стать президентом «Барселоны» в 2021 году
Soccer.ru
08:16

Защитник «Барселоны» Жерар Пике намерен завершить карьеру футболиста в 2020 году.
Soccer.ru08:16

Подробнее о событии

Испанцы отпраздновали День святых простаков завершением карьеры Пике

Спорт день за днем11:40

Футболист «Барселоны» намерен стать президентом клуба в 2020 году

Газета.Ru08:06

Mundo Deportivo в День дурака сообщило о намерении Пике завершить карьеру

Чемпионат07:51

СМИ: Пике хочет завершить карьеру в 2020 году и стать президентом «Барселоны» в 2021-м

Спорт-Экспресс07:50

Жерар Пике может стать президентом «Барселоны» в 2021 году

Спорт БИЗНЕС Online07:30

Пике может завершить карьеру в 2020 году, чтобы стать президентом «Барселоны»

Советский спорт07:29

Mundo Deportivo написал, что Пике завершит карьеру. Сегодня в Испании аналог 1 апреля

Sports.ru08:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 14:12, Ашберн
Футбол

Геркус объявил об уходе из «Локомотива»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус объявил о своём уходе с занимаемой должности.
Обновлено в 08:32
Футбол

В январе Ригони может вернуться в «Зенит»

Форвард "Аталанты" Эмилиано Ригони, права на которого принадлежат питерскому "Зениту", может вернуться в российский клуб в январе.
Обновлено в 13:14
Футбол

Сульшер: «Хотим построить команду вокруг Погба»

Обновлено в 10:56
Футбол

УЕФА осудил расистские оскорбления фанатов «Интера» в адрес Кулибали

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осудили расистские оскорбления болельщиков "Интера" в адрес защитника "Наполи" Калиду Кулибали в матче команд в рамках чемпионата Италии.
Обновлено в 13:02
Футбол

Куадрадо успешно перенес операцию

Полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо перенес операцию на левом колене, хотя вначале сообщалось, что хирургическое вмешательство не понадобится.
Обновлено в 11:52
Футбол

«Спартак» заработал 1,5 миллиарда рублей на продаже билетов

Обновлено в 12:06
Футбол

Спартак Гогниев возглавил «Спартак Владикавказ»

Новым главным тренером владикавказского «Спартака» стал Спартак Гогниев.
Обновлено в 04:27
Футбол

Сарри ждет решения вопроса по контракту Азара

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри считает, что клуб обязан в ближайшее время определиться с будущим полузащитника Эдена Азара, контракт которого истекает летом 2020 года.
Обновлено в 09:43
Футбол

Модрич отклонил предложение «Реала» о продлении контракта

Обновлено вчера в 15:55
Футбол

Стам стал главным тренером «Зволле»

Обновлено в 10:53
Футбол

Леонардо: фанатам «Милана» не стоит ждать крупных трансферов в январе

Спортивный директор «Милана» Леонардо сообщил, что у клуба нет возможности совершить крупные трансферы в январе.
Обновлено в 11:44
Футбол

Джо Коул получит должность в «Челси»

Легенда "Челси" Джо Коул вернется в клуб в 2019 году, сообщила пресс-служба лондонцев.
Обновлено в 13:36
Футбол

Гендиректор «Анжи» покинул свой пост

Олег Флегонтов ушел с поста генерального директора махачкалинского "Анжи", передает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Футбол

У «Газпром Арены» проходит акция в поддержку Кокорина

Акция направлена на поддержку футболиста Александра Кокорина, который находится в СИЗО. Футбольные фанаты столпились у памятника Кирова.
Обновлено в 07:01
Футбол

Легионеров ЦСКА накормили холодцом и селёдкой под шубой

Футболистов угостили бутербродами с красной икрой, холодцом, кабачковой икрой, селёдкой под шубой и маринованными грибами.
Обновлено в 12:20
ещё по теме
Жерар Пике
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник футбольного клуба «Барселона». Бывший игрок национальной сборной Испании. Известен своим бесстрашием, хладнокровием и хорошей для защитника скоростью.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное