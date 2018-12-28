Футбол
Пике планирует стать президентом «Барселоны» в 2021 году
Пике планирует стать президентом «Барселоны» в 2021 годуSoccer.ru08:16
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 14:12, Ашберн
Футбол
Геркус объявил об уходе из «Локомотива»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус объявил о своём уходе с занимаемой должности.
Обновлено в 08:32
Футбол
В январе Ригони может вернуться в «Зенит»
Форвард "Аталанты" Эмилиано Ригони, права на которого принадлежат питерскому "Зениту", может вернуться в российский клуб в январе.
Обновлено в 13:14
Футбол
Сульшер: «Хотим построить команду вокруг Погба»
Обновлено в 10:56
Футбол
УЕФА осудил расистские оскорбления фанатов «Интера» в адрес Кулибали
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осудили расистские оскорбления болельщиков "Интера" в адрес защитника "Наполи" Калиду Кулибали в матче команд в рамках чемпионата Италии.
Обновлено в 13:02
Футбол
Куадрадо успешно перенес операцию
Полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо перенес операцию на левом колене, хотя вначале сообщалось, что хирургическое вмешательство не понадобится.
Обновлено в 11:52
Футбол
«Спартак» заработал 1,5 миллиарда рублей на продаже билетов
Обновлено в 12:06
Футбол
Спартак Гогниев возглавил «Спартак Владикавказ»
Новым главным тренером владикавказского «Спартака» стал Спартак Гогниев.
Обновлено в 04:27
Футбол
Сарри ждет решения вопроса по контракту Азара
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри считает, что клуб обязан в ближайшее время определиться с будущим полузащитника Эдена Азара, контракт которого истекает летом 2020 года.
Обновлено в 09:43
Футбол
Модрич отклонил предложение «Реала» о продлении контракта
Обновлено вчера в 15:55
Футбол
Стам стал главным тренером «Зволле»
Обновлено в 10:53
Футбол
Леонардо: фанатам «Милана» не стоит ждать крупных трансферов в январе
Спортивный директор «Милана» Леонардо сообщил, что у клуба нет возможности совершить крупные трансферы в январе.
Обновлено в 11:44
Футбол
Джо Коул получит должность в «Челси»
Легенда "Челси" Джо Коул вернется в клуб в 2019 году, сообщила пресс-служба лондонцев.
Обновлено в 13:36
Футбол
Гендиректор «Анжи» покинул свой пост
Олег Флегонтов ушел с поста генерального директора махачкалинского "Анжи", передает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Футбол
У «Газпром Арены» проходит акция в поддержку Кокорина
Акция направлена на поддержку футболиста Александра Кокорина, который находится в СИЗО. Футбольные фанаты столпились у памятника Кирова.
Обновлено в 07:01
Футбол
Легионеров ЦСКА накормили холодцом и селёдкой под шубой
Футболистов угостили бутербродами с красной икрой, холодцом, кабачковой икрой, селёдкой под шубой и маринованными грибами.
Обновлено в 12:20