Футбол

Пике планирует стать президентом «Барселоны» в 2021 году
Soccer.ru
08:16

Защитник «Барселоны» Жерар Пике намерен завершить карьеру футболиста в 2020 году.
Soccer.ru08:16

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Испанцы отпраздновали День святых простаков завершением карьеры Пике

Спорт день за днем11:40

Футболист «Барселоны» намерен стать президентом клуба в 2020 году

Газета.Ru08:06

Mundo Deportivo написал, что Пике завершит карьеру. Сегодня в Испании аналог 1 апреля

Sports.ru08:35

СМИ: Пике хочет завершить карьеру в 2020 году и стать президентом «Барселоны» в 2021-м

Спорт-Экспресс07:50

Жерар Пике может стать президентом «Барселоны» в 2021 году

Спорт БИЗНЕС Online07:30

Пике может завершить карьеру в 2020 году, чтобы стать президентом «Барселоны»

Советский спорт07:29

Mundo Deportivo в День дурака сообщило о намерении Пике завершить карьеру

Чемпионат07:51
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 12:34, Ашберн
Политика

Меркель и Макрон потребовали от России освободить украинских моряков

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Украина сняла запрет на въезд для российских мужчин

Украина сняла запрет на въезд для мужчин из России, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:24
Происшествия

В Москве неизвестные избили битой рэпера Птаху

Нападавшие с места инцидента скрылись. Известно, что и в правоохранительные органы с заявлением рэпер Птаха обращаться не стал.
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Sky: в Каире взорвали туристический автобус

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Общество

Самарский министр извинилась за совет малоимущим завести огород

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Видео с убийством медведя губернатором заинтересовало МВД

МВД России проведет проверку после публикации видео с убийством медведя губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.
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Армия и оружие

Опубликовано видео первого полета модернизированного Ту-22М3М

«Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК») опубликовала видео первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.
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Происшествия

В Чехии освободили захваченных в банке заложников

Вооруженный грабитель, захвативший заложников в банке в Пршибраме на юго-западе Чехии, задержан, заложники освобождены, никто не пострадал, сообщила журналистам представитель полиции Моника Шиндлова.
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Политика

Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов

Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено в 06:08
Хоккей

Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин

Обновлено в 04:20
Культура

Умер израильский писатель Амос Оз

Известный израильский писатель Амос Оз скончался в пятницу в возрасте 79 лет. Об этом сообщает государственное радио Израиля Kan.
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Политика

В Крыму достроили заграждение на границе с Украиной

Обновлено в 06:44
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В Москве задержали 30 дворников, требовавших оплатить им переработку

Обновлено в 10:48
Политика

В Киеве отреагировали на возведение заграждения на границе в Крыму

В Киеве утверждают, что установка заграждения на участке российско-украинской границы в Крыму не имеет значения для Украины, но намерены опротестовать его сооружение.
Обновлено в 10:32
Общество

Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям

Иными словами, курить в своей квартире не запрещено. Но дым не должен мешать тем, кто живет рядом.
Обновлено в 04:49
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о снижении транзита газа из-за «Северного потока»

В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что объёмы транзита через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за девять месяцев 2018 года снизились на 7% из-за роста поставок через «Северный поток».
Обновлено в 08:27
Футбол

Илья Геркус покинул пост генерального директора «Локомотива»

Генеральный директор московского «Локомотива» ушел из столичного клуба.
Обновлено в 08:57
Авто

Эвакуация автомобилей в Москве подорожает с 1 января

Стоимость перемещения автомобилей, нарушивших правила парковки в Москве, вырастет на 4% с 1 января 2019 года - до 3,2 тысячи рублей, сообщается на сайте московского паркинга.
Обновлено в 10:13
Экономика

Операторов утилизации мусора освободят от НДС

Региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами освободят от НДС, решение одобрено, сказал сегодня первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 11:29
Происшествия

В Набережных Челнах произошла массовая драка на новогоднем корпоративе

Празднование Нового года в одном из кафе Набережных Челнов переросло в массовую драку, но претензий друг к другу уже никто не имеет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Татарстану.
Обновлено в 11:31
Политика

Трамп пригрозил полностью закрыть границу США с Мексикой

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что рассматривает возможность полного закрытия американо-мексиканской границы в случае, если демократы не согласятся выделить средства на строительство стены на южной границе.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в Манбидж

Сирийская армия вошла в Манбидж, который ранее контролировали Силы самообороны сирийских курдов (YPG), заявили в генштабе ВС республики.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Упавший на палубу авианосца «Адмирал Кузнецов» кран полностью убран

Конструкции крана, упавшего на палубу авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" во время выхода корабля из дока, полностью убраны.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Наемный убийца напал на съемочную группу «Вестей» в зале суда

После оглашения приговора в Верховном суде в башкирском Стерлитамаке осужденный за убийство мужчина накинулся на съемочную группу «Вестей».
Обновлено в 08:18
Происшествия

Норвежское рыболовецкое судно терпит бедствие у берегов Шпицбергена

Траулер норвежской компании Opilio AS терпит бедствие в проливе Хинлопена на севере Шпицбергена.
Обновлено в 09:16
Происшествия

В Москве девушка на Audi пропала, взяв попутчика у метро

Как оказалось, на выезде из столицы к девушке подсел мужчина, с которым они договорились о поездке через специальный сервис поиска попутчиков.
Обновлено в 10:31
Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки красной икры

Обновлено в 00:55
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ФСБ нашла в Севастополе подпольную оружейную мастерскую

На "заведение", оборудованное прямо в подвале жилого дома, наткнулись сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю во время проверки информации о причастности отдельных лиц к "противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом оружия".
Обновлено в 10:36
Происшествия

В сети «Красное & Белое» прошли обыски, парализовавашие работу

В «Красном & Белом» указали, что обыски проходили с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа.
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Comedy Club удалил шуточное видео про Путина и котенка

Сегодня в пятницу без объяснения причин в Сети был удален шуточный ролик "Маленькое новогоднее чудо", который сняла команда USB Production, входящая в "Камеди клаб".
Обновлено в 10:00
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Жерар Пике
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник футбольного клуба «Барселона». Бывший игрок национальной сборной Испании. Известен своим бесстрашием, хладнокровием и хорошей для защитника скоростью.
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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