Футбол

Пике ответил шуткой про «Реал» на вопрос об интимной жизниRT на русском 05:35

Защитник «Барселоны» Жерар Пике с юмором ответил на вопрос о своей интимной жизни.
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Жерар Пике: "Секс в этом месяце? С "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу" считается?»

Спорт-Экспресс03:31

«Матчи на «Бернабеу» считаются за секс?». Жерар Пике всю жизнь троллит «Реал»

Бомбардир.ру11:45

Пике: «Добавляем в чат „Барсы“ журналистов из Мадрида, шлем им эмодзи свиней и выкидываем»

Eurosport.ru10:49

«Сколько у меня было секса в этом месяце? На «Бернабеу» считается?». Пике пришел к испанскому Урганту и всех разорвал

Sports.ru08:55

«Сколько раз в этом месяце у меня был секс? Матч с «Реалом» считается?» Пике порвал испанское ТВ

Sport24.ru10:25

Пике: сколько раз занимался сексом в последнее время? Матч с «Реалом» считается?

Чемпионат02:31

Пике: «Сколько раз был секс за последний месяц? А "Бернабеу" считать?»

Soccer.ruвчера в 23:16
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Футбол

Тим Кэхилл объявил о завершении карьеры

Австралийский нападающий Тим Кэхилл объявил о завершении игровой карьеры.
Обновлено вчера в 03:10
Происшествия

Полицейского уволили после ДТП на Можайке

Обновлено в 10:58
Политика

США подготовили новые санкции против России

Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 11:05
Политика

Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit

Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты.
Обновлено в 10:51
Политика

Пашинян оценил встречу с Алиевым по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вене.
Обновлено в 10:17
Политика

Медведчук допустил новый майдан после выборов на Украине

Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук не исключил, что в стране может случиться новый майдан по итогам президентских выборов, которые должны состояться 31 марта.
Обновлено в 06:44
Политика

«Нафтогаз» опять предрекает срыв запуска «Северного потока-2»

Коболев рассчитывает на то, что в случае срыва сроков строительства газопровода России придется заключить контракт о транзите газа по территории Украины.
Обновлено в 12:09
Происшествия

WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии

Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
Армия и оружие

Завершающий этап госиспытаний ЗРК «Витязь» проходит на полигоне Ашулук

На полигоне Ашулук в Астраханской области проходит завершающий этап государственных испытаний зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".
Обновлено в 09:37
Политика

Медведев призвал различать критику и оскорбление власти

Критика власти в интернете не должна иметь последствий, но если целью сообщений является лишь прямое оскорбление, то основание для применения закона есть, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей в соцсети "Вконтакте".
Обновлено в 08:49
Происшествия

В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице

Обновлено в 08:18
Авто

В сети появилось свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal

В четверг, 28 марта, на официальной странице бренда в Instagram появилась свежая фотография с автомобилем.
Обновлено в 07:53
Космос

Вертолёт для Марса испытали в NASA

Вертолёт в миниатюрном исполнении, созданный для Марса, испытали в NASA.
Обновлено в 06:02
Спорт

Сотникова высказалась о конфликте между Медведевой и Тутберидзе

Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес

Как умирала Жанна Фриске, рассказала Ольга Орлова

Артистка Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни певицы Жанны Фриске, сообщает "Дни.ру".
Обновлено в 12:16
Автоспорт

Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике

В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
Обновлено в 08:55
Экономика

ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации

В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Уроженец Коряжмы зарезал топ-менеджера после кастинга на шоу Галкина

Обновлено в 12:10
Армия и оружие

Минобороны показало галлюциногенный щит

Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие

В Крыму отреагировали на заход в акваторию Черного моря кораблей НАТО

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала телеканалу RT заход в черноморскую акваторию боевых кораблей НАТО.
Обновлено в 11:22
Наука

Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок

Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено в 10:06
Армия и оружие

Истребитель пятого поколения Су-57 получил экспортный паспорт

По информации источника в авиационной отрасли России, заявление которого приводит РИА Новости, передовой российский самолет пятого поколения Су-57 недавно получил паспорт экспортного облика.
Обновлено в 03:54
Футбол

Боатенг и Хуммельс могут покинуть «Баварию»

Мюнхенский клуб намерен отпустить защитников Жерома Боатенга и Маттса Хуммельса.
Обновлено в 11:43
Финансы

Долги россиян приблизились к историческому рекорду

Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
Обновлено в 11:10
Здоровье

Первые случаи укуса клещами зафиксированы в Приангарье

Уже 19 случаев обращения по поводу укуса клещами зафиксировано в Приангарье.
Обновлено в 00:36
Экономика

Россияне стали экономить на еде и развлечениях

Потребители в России сокращают повседневные расходы Данные агентства Initiative свидетельствуют о том, что к концу прошлого года россияне стали стараться экономить на повседневных тратах, пишет Коммерсант.
Обновлено вчера в 20:10
Футбол

Вратарь «Арсенала» Левашов получил травму в матче с «Крыльями Советов»

Вратарь тульского "Арсенала" Михаил Левашов получил травму и не смог продолжить матч 21-го тура чемпионата России по футболу против самарских "Крыльев Советов".
Обновлено в 12:12
Авто

Компания Hyundai доработала 275-сильный хот-хэтч Veloster N

Корейская марка представила модернизированный концептуальный хот-хэтч Veloster N. Доработанный хот-хэтч Veloster N получил усиленные тормоза, перенастроенную гоночную подвеску, а также аэродинамический обвес из карбона, в который входит передний сплиттер, боковые «юбки», диффузор и задний спойлер.
Обновлено в 09:52
Политика

Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
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Жерар Пике
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник клуба «Барселона». Бывший игрок национальной сборной Испании. Известен своим бесстрашием, хладнокровием и хорошей для защитника скоростью.
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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