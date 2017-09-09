Футбол
Пике ответил шуткой про «Реал» на вопрос об интимной жизниRT на русском 05:35
Защитник «Барселоны» Жерар Пике с юмором ответил на вопрос о своей интимной жизни.
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Футбол
Тим Кэхилл объявил о завершении карьеры
Австралийский нападающий Тим Кэхилл объявил о завершении игровой карьеры.
Обновлено вчера в 03:10
Происшествия
Полицейского уволили после ДТП на Можайке
Обновлено в 10:58
Политика
США подготовили новые санкции против России
Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 11:05
Политика
Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit
Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты.
Обновлено в 10:51
Политика
Пашинян оценил встречу с Алиевым по Карабаху
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вене.
Обновлено в 10:17
Политика
Медведчук допустил новый майдан после выборов на Украине
Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук не исключил, что в стране может случиться новый майдан по итогам президентских выборов, которые должны состояться 31 марта.
Обновлено в 06:44
Политика
«Нафтогаз» опять предрекает срыв запуска «Северного потока-2»
Коболев рассчитывает на то, что в случае срыва сроков строительства газопровода России придется заключить контракт о транзите газа по территории Украины.
Обновлено в 12:09
Происшествия
WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии
Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
Завершающий этап госиспытаний ЗРК «Витязь» проходит на полигоне Ашулук
На полигоне Ашулук в Астраханской области проходит завершающий этап государственных испытаний зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".
Обновлено в 09:37
Политика
Медведев призвал различать критику и оскорбление власти
Критика власти в интернете не должна иметь последствий, но если целью сообщений является лишь прямое оскорбление, то основание для применения закона есть, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей в соцсети "Вконтакте".
Обновлено в 08:49
Происшествия
В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице
Обновлено в 08:18
Авто
В сети появилось свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal
В четверг, 28 марта, на официальной странице бренда в Instagram появилась свежая фотография с автомобилем.
Обновлено в 07:53
Космос
Вертолёт для Марса испытали в NASA
Вертолёт в миниатюрном исполнении, созданный для Марса, испытали в NASA.
Обновлено в 06:02
Спорт
Сотникова высказалась о конфликте между Медведевой и Тутберидзе
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Как умирала Жанна Фриске, рассказала Ольга Орлова
Артистка Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни певицы Жанны Фриске, сообщает "Дни.ру".
Обновлено в 12:16
Автоспорт
Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике
В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
Обновлено в 08:55
Экономика
ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации
В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
Минобороны показало галлюциногенный щит
Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
В Крыму отреагировали на заход в акваторию Черного моря кораблей НАТО
Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала телеканалу RT заход в черноморскую акваторию боевых кораблей НАТО.
Обновлено в 11:22
Наука
Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок
Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Истребитель пятого поколения Су-57 получил экспортный паспорт
По информации источника в авиационной отрасли России, заявление которого приводит РИА Новости, передовой российский самолет пятого поколения Су-57 недавно получил паспорт экспортного облика.
Обновлено в 03:54
Футбол
Боатенг и Хуммельс могут покинуть «Баварию»
Мюнхенский клуб намерен отпустить защитников Жерома Боатенга и Маттса Хуммельса.
Обновлено в 11:43
Финансы
Долги россиян приблизились к историческому рекорду
Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
Обновлено в 11:10
Здоровье
Первые случаи укуса клещами зафиксированы в Приангарье
Уже 19 случаев обращения по поводу укуса клещами зафиксировано в Приангарье.
Обновлено в 00:36
Экономика
Россияне стали экономить на еде и развлечениях
Потребители в России сокращают повседневные расходы Данные агентства Initiative свидетельствуют о том, что к концу прошлого года россияне стали стараться экономить на повседневных тратах, пишет Коммерсант.
Обновлено вчера в 20:10
Футбол
Вратарь «Арсенала» Левашов получил травму в матче с «Крыльями Советов»
Вратарь тульского "Арсенала" Михаил Левашов получил травму и не смог продолжить матч 21-го тура чемпионата России по футболу против самарских "Крыльев Советов".
Обновлено в 12:12
Авто
Компания Hyundai доработала 275-сильный хот-хэтч Veloster N
Корейская марка представила модернизированный концептуальный хот-хэтч Veloster N. Доработанный хот-хэтч Veloster N получил усиленные тормоза, перенастроенную гоночную подвеску, а также аэродинамический обвес из карбона, в который входит передний сплиттер, боковые «юбки», диффузор и задний спойлер.
Обновлено в 09:52
Политика
Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01