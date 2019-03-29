Футбол

Пике ответил шуткой про «Реал» на вопрос об интимной жизниRT на русском 05:35

Защитник «Барселоны» Жерар Пике с юмором ответил на вопрос о своей интимной жизни.
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Жерар Пике: "Секс в этом месяце? С "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу" считается?»

Спорт-Экспресс03:31

Игрок «Барселоны» вспомнил о «сексе» на стадионе «Реала»

Lenta.ru03:01

Пике: «Сколько раз у меня был секс за последний месяц? А «Бернабеу» считается?»

Sport24.ruвчера в 20:51

Пике: «Сколько раз был секс за последний месяц? А "Бернабеу" считать?»

Soccer.ruвчера в 23:16

Пике: «Сколько раз в этом месяце был секс? А «Бернабеу» считается?»

Eurosport.ru02:09

Пике: «Сколько раз у меня был секс за последний месяц? А «Бернабеу» считается?»

Бомбардир.ру01:55

Пике: сколько раз занимался сексом в последнее время? Матч с «Реалом» считается?

Чемпионат02:31
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Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию в Ингушетии

В Кремле считают, что ситуация в Ингушетии требует внимания, следят за происходящим в республике, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:34
Происшествия

В Барнауле дворника детского сада насмерть задавило снегом

Несчастный случай произошел днем 28 марта. 57-летний дворник очищал отмостки и кровлю подвального помещения детского сада.
Обновлено в 00:53
Политика

США считают, что Россия не сможет вернуть выданные Венесуэле деньги

Россия не сможет получить обратно инвестированные в Венесуэлу средства, пока боливарианской республикой правит Николас Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе видеоконференции.
Обновлено вчера в 23:25
Экономика

Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек

Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Семью с новорожденным ребенком убили в Хабаровске

Обновлено в 03:37
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля по Алеппо

Военная авиация Израиля нанесла удар по Алеппо. Как сообщает гостелевидение Сирии, ПВО республики отразило атаку.
Обновлено 27 марта в 18:38
Экономика

Чистая прибыль НМТП по МСФО в 2018 году упала на 39%

Чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по МСФО в 2018 году снизилась на 39% по сравнению с 2017 годом и составила 16,813 миллиарда рублей, сообщает компания.
Обновлено в 05:41
Авто

Пикап УАЗ «снимается» в сериале «Новый папа» в качестве папамобиля

В сериале «Новый папа», который станет продолжением популярного сериала «Молодой папа» режиссера Паоло Соррентино, в качестве папамобиля «снимается» автомобиль на базе УАЗа «Пикап».
Обновлено в 03:14
Политика

Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву

Обновлено вчера в 11:10
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни

Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.
Обновлено в 05:43
Общество

Васильева призвала деликатно решать проблемы учителей

Деликатно решать проблему, связанную с личной жизнью учителей, призвала министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Обновлено в 05:28
Авто

Porsche рассказал об испытаниях электромобиля Taycan

Испытания проходило одновременно в 30 странах мира, где в дальнейшем и смогут начать продажи продвинутой модели электрокара.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие

В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая

«Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии (США) Рик Фишер.
Обновлено вчера в 17:15
Экономика

Козак запустил первую очередь Богучанского алюминиевого завода

Вице-премьер Дмитрий Козак в рамках Красноярского экономического форума дал команду на запуск второго комплекса Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ), сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 02:28
Интернет

«Яндекс» отказался от счетчиков Mediascope

По данным Mediascope за январь, «Яндекс» был третьим по размеру аудитории интернет-холдингом в России (измеритель учитывает аудиторию возрастом 12–64 года, пользователей мобильной и десктопной версий; в городах с населением от 100 тыс. человек) — 42,2 млн пользователей.
Обновлено в 06:01
Гаджеты

Супергеройский Redmi. Компания выпустит новый смартфон в честь выхода фильма Avengers: Endgame

Вероятно, тематическим смартфоном Redmi для Avengers: Endgame может оказаться Redmi Note 7 Pro. Выход фильма запланирован на 24 апреля.
Обновлено в 03:02
Происшествия

WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии

Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
Наука

Ученые научили роботов с ИИ «размножаться»

В рамках экспериментального проекта ученые создали двух роботов "родителей", которые обменялись программным кодом и создали "ребенка" (пока только в виде кода), унаследовавшего их специфические особенности.
Обновлено в 03:03
Политика

Франция отказалась подчиняться США

Франция отказывается подчиняться США и Китаю.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Найденный мертвым сбежавший контрактник был пьян

Военный, тело которого нашли после побега из войсковой части в Тверской области, был пьян.
Обновлено в 04:47
Музыка

Новый клип Rammstein о концлагере вызвал скандал в Германии

Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Гаджеты

Опубликован первый чертеж нового iPhone XI

Обновлено в 05:16
Общество

Петербург и Москва возглавили рейтинг регионов по гендерному равенству

Санкт-Петербург, Москва и Республика Калмыкия вошли в тройку регионов РФ по гендерному равенству в различных сферах жизни согласно исследованию, сообщила ведущий научный сотрудник института экономики РАН Марина Баскакова на круглом столе в Мосгордуме.
Обновлено в 05:45
Здоровье

Юноша из Индии умер после поедания непрожаренного мяса

Обновлено в 02:46
Общество

Редкие белые львята родились в парке львов в Крыму

Пара редких белых львят, самец и самка, родились в парке львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма, сообщил в пятницу ТАСС владелец парка Олег Зубков.
Обновлено в 03:27
Политика

Вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов

В России вступили в силу законы о борьбе с фейковыми новостями, а также об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Делавший селфи мужчина сорвался с обрыва Большого Каньона

Обновлено в 05:06
Космос

В NASA попросили Россию отложить запуск «Союза» к МКС

Обновлено вчера в 05:59
Политика

ЦИК окончательно оставил Грудинина без мандата депутата Госдумы

Центризбирком передал мандат депутата Госдумы скончавшегося нобелевского лауреата Жореса Алферова Петру Медведеву.
Обновлено 27 марта в 08:13
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Жерар Пике
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник клуба «Барселона». Бывший игрок национальной сборной Испании. Известен своим бесстрашием, хладнокровием и хорошей для защитника скоростью.
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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