Футбол
Пике ответил шуткой про «Реал» на вопрос об интимной жизниRT на русском 05:35
Защитник «Барселоны» Жерар Пике с юмором ответил на вопрос о своей интимной жизни.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Пике: «Сколько раз у меня был секс за последний месяц? А «Бернабеу» считается?»
Sport24.ruвчера в 20:51
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Ингушетии
В Кремле считают, что ситуация в Ингушетии требует внимания, следят за происходящим в республике, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Барнауле дворника детского сада насмерть задавило снегом
Несчастный случай произошел днем 28 марта. 57-летний дворник очищал отмостки и кровлю подвального помещения детского сада.
Обновлено в 00:53
Политика
США считают, что Россия не сможет вернуть выданные Венесуэле деньги
Россия не сможет получить обратно инвестированные в Венесуэлу средства, пока боливарианской республикой правит Николас Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе видеоконференции.
Обновлено вчера в 23:25
Экономика
Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Семью с новорожденным ребенком убили в Хабаровске
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля по Алеппо
Военная авиация Израиля нанесла удар по Алеппо. Как сообщает гостелевидение Сирии, ПВО республики отразило атаку.
Обновлено 27 марта в 18:38
Экономика
Чистая прибыль НМТП по МСФО в 2018 году упала на 39%
Чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по МСФО в 2018 году снизилась на 39% по сравнению с 2017 годом и составила 16,813 миллиарда рублей, сообщает компания.
Обновлено в 05:41
Авто
Пикап УАЗ «снимается» в сериале «Новый папа» в качестве папамобиля
В сериале «Новый папа», который станет продолжением популярного сериала «Молодой папа» режиссера Паоло Соррентино, в качестве папамобиля «снимается» автомобиль на базе УАЗа «Пикап».
Обновлено в 03:14
Политика
Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву
Обновлено вчера в 11:10
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни
Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.
Обновлено в 05:43
Общество
Васильева призвала деликатно решать проблемы учителей
Деликатно решать проблему, связанную с личной жизнью учителей, призвала министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Обновлено в 05:28
Авто
Porsche рассказал об испытаниях электромобиля Taycan
Испытания проходило одновременно в 30 странах мира, где в дальнейшем и смогут начать продажи продвинутой модели электрокара.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая
«Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии (США) Рик Фишер.
Обновлено вчера в 17:15
Экономика
Козак запустил первую очередь Богучанского алюминиевого завода
Вице-премьер Дмитрий Козак в рамках Красноярского экономического форума дал команду на запуск второго комплекса Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ), сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 02:28
Интернет
«Яндекс» отказался от счетчиков Mediascope
По данным Mediascope за январь, «Яндекс» был третьим по размеру аудитории интернет-холдингом в России (измеритель учитывает аудиторию возрастом 12–64 года, пользователей мобильной и десктопной версий; в городах с населением от 100 тыс. человек) — 42,2 млн пользователей.
Обновлено в 06:01
Гаджеты
Супергеройский Redmi. Компания выпустит новый смартфон в честь выхода фильма Avengers: Endgame
Вероятно, тематическим смартфоном Redmi для Avengers: Endgame может оказаться Redmi Note 7 Pro. Выход фильма запланирован на 24 апреля.
Обновлено в 03:02
Происшествия
WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии
Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
Наука
Ученые научили роботов с ИИ «размножаться»
В рамках экспериментального проекта ученые создали двух роботов "родителей", которые обменялись программным кодом и создали "ребенка" (пока только в виде кода), унаследовавшего их специфические особенности.
Обновлено в 03:03
Политика
Франция отказалась подчиняться США
Франция отказывается подчиняться США и Китаю.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Найденный мертвым сбежавший контрактник был пьян
Военный, тело которого нашли после побега из войсковой части в Тверской области, был пьян.
Обновлено в 04:47
Музыка
Новый клип Rammstein о концлагере вызвал скандал в Германии
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Гаджеты
Опубликован первый чертеж нового iPhone XI
Обновлено в 05:16
Общество
Петербург и Москва возглавили рейтинг регионов по гендерному равенству
Санкт-Петербург, Москва и Республика Калмыкия вошли в тройку регионов РФ по гендерному равенству в различных сферах жизни согласно исследованию, сообщила ведущий научный сотрудник института экономики РАН Марина Баскакова на круглом столе в Мосгордуме.
Обновлено в 05:45
Здоровье
Юноша из Индии умер после поедания непрожаренного мяса
Обновлено в 02:46
Общество
Редкие белые львята родились в парке львов в Крыму
Пара редких белых львят, самец и самка, родились в парке львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма, сообщил в пятницу ТАСС владелец парка Олег Зубков.
Обновлено в 03:27
Политика
Вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов
В России вступили в силу законы о борьбе с фейковыми новостями, а также об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта.
Обновлено в 03:16
Космос
В NASA попросили Россию отложить запуск «Союза» к МКС
Обновлено вчера в 05:59
Политика
ЦИК окончательно оставил Грудинина без мандата депутата Госдумы
Центризбирком передал мандат депутата Госдумы скончавшегося нобелевского лауреата Жореса Алферова Петру Медведеву.
Обновлено 27 марта в 08:13