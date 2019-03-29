Пике ответил шуткой про «Реал» на вопрос об интимной жизниRT на русском 05:35

Защитник «Барселоны» Жерар Пике с юмором ответил на вопрос о своей интимной жизни.

Пике ответил шуткой про «Реал» на вопрос об интимной жизни

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