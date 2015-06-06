Футбол
Жерар Пике был остановлен полицией Испании в августе и оштрафован за вождение с недействительным удостоверением. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Marca. Стало известно, что суд постановил выплатить штраф в размере 48 тысяч евро.
Советский спорт13:39
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Футбол
ЦСКА завершил подготовку к матчу с «Викторией»
Московский ЦСКА завершил подготовку к матчу группового этапа Лиги чемпионов с «Викторией».
Обновлено в 13:19
Футбол
Игроку «Спартака» предстоит перенести операцию на колене
Полузащитнику московского "Спартака" Роману Зобнину потребуется операция на колене в связи с травмой, полученной в матче 15-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов", сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 14:58
Футбол
Венгер может стать главным тренером «Баварии» до конца года
Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер может занять место у руля мюнхенской "Баварии" до конца года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:46
Футбол
Неймар и Мбаппе тренируются в общей группе перед матчем с «Ливерпулем»
Нападающие «ПСЖ» Неймар и Килиан Мбаппе занимаются в общей группе в преддверии матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
Обновлено в 14:38
Футбол
Хавбек «Реала» попал в сферу трансферных интересов четырех клубов
Полузащитник "Реала" Иско попал в сферу трансферных интересов четырех европейских клубов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:46
Футбол
Солари: «„Реал“ всегда возвращается»
Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари прокомментировал предстоящий матч с "Ромой" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:50
Футбол
Посещаемость домашних матчей «Зенита» увеличилась почти в три раза
Средняя посещаемость домашних матчей петербургского "Зенита" в сезоне-2017/18 по сравнению с предыдущим сезоном увеличилась на 174,1%, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола, представленном РПЛ в понедельник.
Обновлено в 10:15
Футбол
«Барселона» платит игрокам самые большие зарплаты в мире
Футбольный клуб "Барселона" – первая в истории спортивная команда, средняя зарплата игроков в которой превысила 10 млн фунтов (11,3 млн евро).
Обновлено в 14:15
Футбол
Линделеф пропустил тренировку МЮ перед матчем с «Янг Бойз»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф пропустил сегодняшнюю тренировку команды в преддверии матча с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов.
Обновлено в 14:58
Футбол
На «Первую пятерку» претендуют четыре футболиста
Стали известны претенденты на ежегодную национальную премию "Первая пятерка", вручаемую лучшему молодому футболисту года в Премьер-лиге.
Обновлено в 14:42
Футбол
Луис Суарес пропустит две недели из-за проблем с коленом
Голкипер Яспер Силлессен пропустит две-три недели из-за травмы правой ноги, полученной на разминке перед матчем с «Атлетико».
Обновлено в 13:54
Футбол
Клубы РПЛ потратили 184 миллиона на трансферы в 2017 году
Клубы российской Премьер-лиги потратили 184,2 миллиона евро на приобретение новых футболистов в течение 2017 года, говорится в комплексном исследовании экономики российского футбола компанией PwC [PricewaterhouseCoopers – международная сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита].
Обновлено в 06:29
Футбол
Андрес Иньеста: «Моуринью повлиял на неудачи сборной Испании»
Обновлено в 12:36
Футбол
«Милан» ведёт переговоры по переходам трёх футболистов «Челси»
По информации источника, спортивный директор «Милана» Леонардо уже провёл предварительные переговоры с коллегой из «Челси» Мариной Грановской и обсудил с ней потенциальные переходы.
Обновлено в 13:45
Футбол
Польский судья Гиль рассудит «Спартак» и «Рапид»
Обновлено в 09:39