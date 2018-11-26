Защитник «Барселоны» Жерар Пике признан виновным и оштрафован судом на 48 тысяч евро за нарушение правил дорожного движения.

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Пике оштрафован на 48 тысяч евро за вождение без прав

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