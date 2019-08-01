Футбол

RT на русскомRT на русскомПике о Неймаре: мы хотели бы, чтобы он вернулся в «Барселону»

3 фото
Защитник испанского футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике высказал мнение о возможном возвращении в команду нападающего Неймара, выступающего за французский «Пари Сен-Жермен».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Пике о Неймаре: мы хотели бы, чтобы он вернулся в «Барселону»

RT на русском01:55

«Мы бы хотели, чтобы он вернулся в команду». Пике — о возможном возвращении Неймара

Матч ТВ01:38

«Мы бы хотели, чтобы он вернулся в команду». Пике — о возможном возвращении Неймара

Sportbox.RU01:38

Пике: «Конечно, мы были бы рады возвращению Неймара»

Soccer.ruвчера в 21:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:21, Вашингтон
Экономика

Консорциум немецких компаний готов участвовать в проекте ВСМ Москва-Петербург

Как пишет ТАСС, в консорциум входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и ряд других немецких компаний.
Известия 05:54
Происшествия

Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске

Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Общество

Россиян предупредили о заморозках

В некоторых районах Московской области ожидается до минус двух градусов. В Москве также возможны заморозки в ночь на четверг, 29 августа.
Lenta.ru 03:57
Политика

Киевский суд освободил Вышинского из-под стражи

Киевский суд принял решение изменить меру пресечения руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому и освободить его из-под стражи под личное обязательство.
Вести.Ru 05:09
Политика

Президент Грузии назвала условия диалога с Россией

Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Экономика

Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала

Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Политика

Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Происшествия

Кремль отказался связать инцидент в Анапе с безнаказанностью полиции

В Кремле не считают, что случай с принуждением к сексу несовершеннолетней спортсменки в Анапе свидетельствует о «тотальной безнаказанности» полицейских.
РБК 06:48
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет

Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Политика

Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли

22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Авто

Hyundai намерен купить завод General Motors в Петербурге

Агентство Телеграф вчера в 09:07
Общество

В Петербурге подвели итоги конкурса «Родной район»

Как сообщает пресс-служба Смольного, итоги конкурса были подведены на заседании городского правительства.
Российская газета 06:10
Политика

Джонсон объявил о приостановке работы парламента из-за Brexit

Британский премьер Борис Джонсон объявил, что работа парламента будет приостановлена до 14 октября.
РИА Новости 05:45
Авто

Renault начала продажи нового Triber

Компания Renault сегодня объявила старт продаж нового семиместного кросс-вэна Renault Triber.
Новые автомобили 05:18
Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Вести.Ru 04:55
Технологии

NYT: Telegram выпустит криптовалюту в течение двух месяцев

Компания Telegram собирается выпустить собственную криптовалюту Gram («Грамм») в ближайшие два месяца.
Телеканал RTVI 02:35
Наука

Колебания работы дофамина повлияли на принятие рискованных решений

Стремление к принятию более рискованных решений объясняется колебаниями в активности отделов мозга, входящих в дофаминергическую систему.
N+1 вчера в 05:45
Политика

Коломойский предложил снять часть санкций с России

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ 04:48
Происшествия

Абызов считает «давлением на суд» новое уголовное дело против него

Бывший министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов связывает новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) против него с попыткой следствия «надавить» на суд.
Коммерсантъ вчера в 08:52
Экономика

Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ

Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Армия и оружие

Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Авто

«АвтоВАЗ» сократит производство автомобилей

ГЛАС.RU 02:43
Политика

Facebook ужесточил правила политической рекламы перед выборами в США

Компания Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы в американском сегменте своих социальных сетей в рамках подготовки к президентским выборам в США в ноябре 2020 года, сообщается на ее сайте.
РИА Новости 07:15
Политика

Песков прокомментировал ситуацию с зарплатой хирургов в Нижнем Тагиле

Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской Больницы написали заявления об увольнении.
РИА Новости 06:42
Политика

Путин прилетел в новый аэропорт Саратова «Гагарин»

Президент Владимир Путин вечером 27 августа прилетел в новый аэропорт Саратова " Гагарин", принявший первый рейс 18 августа.
Московский Комсомолец вчера в 13:20
Армия и оружие

В России создают принципиально новый вертолёт

Принципиально новый вертолет, объединяющий в себе прежние наработки, создают российские инженеры.
REGNUM 00:44
Политика

В Кремле отвергли связь России с делом об убийстве в Берлине

В Кремле отвергли какую-либо причастность России к убийству в Берлине, в котором подозревается гражданин РФ.
Интерфакс 06:42
Кино

Вышел трейлер фантастического фильма Егора Баранова «Аванпост»

Авторы фильма «Аванпост» представили трейлер. Фантастический триллер снял Егор Баранов.
Культуромания 04:40
Общество

Москвичам повысили минимальную пенсию

С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 11:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Жерар Пике
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник клуба «Барселона». Бывший игрок национальной сборной Испании. Известен своим хладнокровием и хорошей для защитника скоростью. Воспитанник футбольной академии «Барселоны», в которую он поступил в 1997 году, в возрасте 10 лет.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное