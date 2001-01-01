Футбол
Пике: никто не может сравниться с Месси в истории футболаЧемпионат 05:47
Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура испанской Примеры с «Бетисом». Встреча, проходившая на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
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