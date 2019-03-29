Футбол
Пике назвал Месси одним из главных троллейГазета.Ru вчера в 20:45
Защитник "Барселоны" Жерар Пике оценил чувство юмора капитана каталонской команды Лионеля Месси, передает "Советский спорт". Стоит отметить, что Пике высоко оценил юмор Месси, что стало неожиданностью, ведь аргентинский форвард считается весьма застенчивым.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Экономика
Правила начисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Гаджеты
В Сети появился первый чертеж iPhone XI
В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.
Обновлено в 04:31
Общество
В Чите обсуждают откровенные фотографии активистки «Молодой гвардии»
Откровенные фотографии руководителя забайкальского отделения «Молодой гвардии» Ульяны Путинцевой в нижнем белье и купальнике стали поводом для проведения партийной проверки в Забайкальском отделении «Единой России».
Обновлено в 00:21
Происшествия
Экс-губернатор Ишаев доставлен в суд
Обновлено вчера в 10:28
Культура
Путин присвоил Пореченкову звание Народного артиста РФ
Известному актёру театра и кино Михаилу Пореченкову присвоено звание "Народный артист РФ".
Обновлено в 06:39
Экономика
Чистая прибыль Huawei выросла в 2018 году на четверть
Чистая прибыль компании в прошлом году выросла на 25%, до 59,3 млрд юаней ($8,8 млрд).
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Петербурге напали на больницу и похитили 200 тыс. руб
Полиция Петербурга разыскивает двух неизвестных, напавших на больницу и похитивших около 200 тыс. руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 07:20
Экономика
Назван средний размер социальной пенсии после индексации
Пенсионный фонд России (ПФР) назвал средний размер социальной пенсии после индексации на 2% с 1 апреля. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:12
Здоровье
13 населенных пунктов региона находятся в карантине по бешенству
По информации от 15 марта, в режиме карантина находилось 11 неблагополучных пунктов по бешенству - 4 на территории Жиздринского района, 2 на территории Боровского района, 2 на территории Жуковского района, и по одному в Думиничском, Малоярославецком и Хвастовичском районах.
Обновлено в 05:25
Политика
Россия пригласила Украину на заседание глав МИД СНГ
Россия направила главе МИД Украины Павлу Климкину приглашение на заседание Совета министров иностранных дел стран (СМИД) Содружества Независимых Государств (СНГ).
Обновлено в 05:13
Политика
Террористы уходят в «даркнет» и СНГ
Меры, которые предпринимают правоохранительные органы, позволили существенно снизить доступность экстремистского контента в общедоступных сегментах Интернета, поэтому вербовщики "уходят в так называемый глубокий Tor" и другие виды теневого сегмента, отметил Ильиных.
Обновлено в 06:38
Политика
Медведчук допустил новый майдан после выборов на Украине
Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук не исключил, что в стране может случиться новый майдан по итогам президентских выборов, которые должны состояться 31 марта.
Обновлено в 06:44
Общество
Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих
Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Происшествия
WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии
Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
Политика
Британский парламент снова проголосует по сделке о Brexit
Кабинет министров Великобритании планирует провести третье голосование по соглашению о выходе страны из Европейского союза, сообщила глава Палаты общин Андреа Лидсом.
Обновлено вчера в 08:57
Армия и оружие
НАТО вводит военные корабли в Черное море
Четыре боевых корабля НАТО вошли в акваторию Черного моря для проведения совместных учений с Украиной и Грузией, 28 марта сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.
Обновлено вчера в 15:39
Экономика
Продажи смарт-приставок в России выросли почти в два раза
Самыми популярными смарт-приставками в России с беспроводной зарядкой стали Apple TV 4K и Mi Box 3. Аналитики интернет-магазина ждут увеличения продаж устройств и в 2019 году в связи с запуском потокового сервиса Apple TV Plus.
Обновлено в 05:53
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Баскетбол
Прохоров может продать арену «Бруклина»
Обновлено в 05:50
Политика
США потратили за пять лет на армию Украины более $1,3 млрд
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
В Москве завели дело на няню, истязавшую двойняшек
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая
«Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии (США) Рик Фишер.
Обновлено вчера в 17:15
Технологии
VPN-сервисы отказываются подключаться к реестру запрещенных сайтов
Сервис VyprVPN не станет подключаться к реестру запрещенной в России информации, заявил генеральный директор компании-разработчика Golden Frog Сандей Йокубайтис.
Обновлено в 07:00
Авто
Посмотрите, как дрифтит первая в мире новая Toyota Supra с мотором 2JZ
Японский дрифтер Дайго Сайто завершил постройку первого в мире экземпляра купе Toyota Supra нового поколения, оснащенного двигателем 2JZ.
Обновлено вчера в 12:22
Армия и оружие
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Экономика
Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек
Обновлено вчера в 17:00
Политика
США считают, что Россия не сможет вернуть выданные Венесуэле деньги
Россия не сможет получить обратно инвестированные в Венесуэлу средства, пока боливарианской республикой правит Николас Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе видеоконференции.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань
Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком проекта Москва — Казань, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:27