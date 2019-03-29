Футбол
Пике назвал Месси одним из главных троллейГазета.Ru вчера в 20:45
Защитник "Барселоны" Жерар Пике оценил чувство юмора капитана каталонской команды Лионеля Месси, передает "Советский спорт". Стоит отметить, что Пике высоко оценил юмор Месси, что стало неожиданностью, ведь аргентинский форвард считается весьма застенчивым.
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Пике: «Сколько раз у меня был секс за последний месяц? А «Бернабеу» считается?»
Sport24.ruвчера в 20:51
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