Футбол
Пике назвал Месси одним из главных троллейГазета.Ru вчера в 20:45
Защитник "Барселоны" Жерар Пике оценил чувство юмора капитана каталонской команды Лионеля Месси, передает "Советский спорт". Стоит отметить, что Пике высоко оценил юмор Месси, что стало неожиданностью, ведь аргентинский форвард считается весьма застенчивым.
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Политика
США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов с 2014 года
Украинские военные с 2014 года получили от Пентагона более 1,3 миллиарда долларов на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Саратовцы заработали на отмывании чужих доходов 15 млн рублей
В Саратове пресечена деятельность сети фирм-«однодневок», которые за вознаграждение занимались обналичиванием чужих денежных средств.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес
Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой
Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.
Обновлено 27 марта в 18:04
Политика
Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено вчера в 18:13
Религия
Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ
О намерении передать Исаакиевский собор РПЦ сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в декабре 2016 года.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Черноморский флот сопровождает корабли НАТО в Черном море
Черноморский флот взял на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Обновлено в 02:51
Игры
На сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 появился первый постер игры
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 внезапно напомнили о себе, опубликовав на официальном сайте проекта первый полноценный (и очень стильный) арт, на котором изображен обычный вольный сталкер.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест
Обновлено вчера в 14:04
Экономика
С апреля изменятся правила ОСАГО, пенсии и льготные товары
Изменен список товаров, облагаемых льготной ставкой НДС С 1 апреля будет обновлен перечень продовольственных и детских товаров, облагаемых НДС по льготной ставке 10 процентов при ввозе в Россию.
Обновлено в 00:00
Политика
Трамп заявил о поддержке Джонсона как кандидата в премьеры
Президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру Бориса Джонсона в случае освобождения поста премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 02:34
Технологии
Роскомнадзор пригрозил блокировкой десятку VPN-сервисов
Роскомнадзор направил администраторам десятка VPN-сервисов уведомление с требованием подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещенных в России сайтов, и начать блокировку внесенных туда ресурсов.
Обновлено вчера в 12:03
Здоровье
Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц
Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.
Обновлено вчера в 08:48
Здоровье
В Москве начнут применять новейшие препараты для лечения рака
В Москве с 1 апреля медики начнут применять новейшие лекарственные препараты для лечения рака, это так называемую таргетную терапию, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 01:25
Экономика
«Альфа-групп» возвращается на рынок жилой недвижимости
Шакиров утверждает, что Optima Development не собирается уходить с рынка жилья, а, наоборот, планирует приобретать девелоперские проекты в премиальном сегменте.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
«Ъ»: Путин не одобрил высокоскоростную магистраль в сторону Казани
Российский президент Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва — Казань.
Обновлено в 02:12
Авто
Хорошую новость сообщили тем, кто хочет авто из Японии
Обновлено вчера в 14:00
Авто
Renault Samsung Motors показала копию Renault Arkana
Новинка является практически полной копией кроссовера Renault Arkana, в разработке которого активное участие принимали российские инженеры и дизайнеры.
Обновлено вчера в 07:46
Экономика
В Росстате назвали отрасли с самыми высокими зарплатами
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала сферы деятельности с самыми высокими зарплатами в среднем по России.
Обновлено вчера в 03:43
Экономика
Toyota подала заявку на специнвестконтракт с инвестициями в $20 млрд
Автоконцерн Toyota подал заявку в Минпромторг на заключение специнвестконтракта (СПИК), компания планирует инвестировать в развитие производства в России 20 млрд руб. в ближайшие 10 лет, рассказал «Интерфаксу» представитель вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено вчера в 19:00
Здоровье
В России предложили запретить изымать детей из малоимущих семей
Национальный родительский комитет обратился в правительство РФ с предложением запретить изъятие детей из семей с низким уровнем дохода.
Обновлено в 01:34
Кино
HBO показал трейлер сериала «Чернобыль»
Обновлено в 00:00
Авто
Porsche рассказал о тестах электромобиля Taycan
Компания Porsche рассказала о тестах, которые прошел перед запуском в производство первый серийный электромобиль марки Taycan.
Обновлено вчера в 07:51
Политика
Французский министр заявил, что Париж отказывается подчиняться США
Франция отказывается подчиняться (США и Китаю – прим. ред.).
Обновлено в 00:52
Футбол
В «Спартаке» отреагировали на слова президента «Зенита» об аудитории
Коммерческий директор московского футбольного клуба «Спартак» Александр Атаманенко ответил президенту петербургского «Зенита» Александру Медведеву, который заявил, что у красно-белых нет такой обширной аудитории, как у клуба с берегов Невы.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
В Индии пришли к выводу о том, что Ми-17 могла сбить собственная ПВО
По предварительным данным следствия, Ми-17 был ошибочно сбит именно зенитной ракетой.
Обновлено в 03:00