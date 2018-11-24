Футбол

Пике намерен купить футбольный клуб и создать новый турнир
Чемпионат
вчера в 21:21

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике, владеющий инвестиционной компанией Cosmos, сообщил о намерениях приобрести футбольный клуб и создать новый турнир.
Чемпионатвчера в 21:21

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Игрок «Барселоны» Пике намерен создать новый турнир

Sportbox.RUвчера в 23:22

Игрок «Барселоны» Пике намерен создать новый турнир

Матч ТВвчера в 23:22

Пике хочет купить футбольный клуб и создать новый турнир

Спорт-Экспрессвчера в 21:25

Пике намерен купить футбольный клуб и создать новый турнир

Чемпионатвчера в 21:21

Пике хочет купить клуб и создать новый турнир

LiveSport.ruвчера в 23:57

Пике хочет купить футбольный клуб и создать новый турнир

Soccer.ruвчера в 11:00

Пике хочет купить команду и создать новый футбольный турнир

Sport24.ruвчера в 09:57
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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