Мы работаем над двумя проектами. Один из них — покупка команды. К сожалению, я не могу сказать больше. Другой — создание нового футбольного турнира или использовать уже существующего турнира. Я не могу сказать больше, но это два очень хороших проекта.

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