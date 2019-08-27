32-летний футболист уступил только профессиональному игроку в покер Хуану Пардо и выиграл 353 тысячи евро. Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль также принял участие в турнире и выиграл 134 тысячи евро, заняв пятое место.

Пике и Видаль выиграли 500 тысяч евро на турнире по покеру

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