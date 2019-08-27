Футбол
Евро-футбол.руПике и Видаль выиграли 500 тысяч евро на турнире по покеру
32-летний футболист уступил только профессиональному игроку в покер Хуану Пардо и выиграл 353 тысячи евро. Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль также принял участие в турнире и выиграл 134 тысячи евро, заняв пятое место.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:01, Вашингтон
Политика
Путин угостил Эрдогана мороженым
Российская газета 09:32
Происшествия
На МЦК остановилось движение поездов по часовой стрелке
Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) во вторник вечером временно приостановлено по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.
Интерфакс 15:04
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2 (2-й тайм)
Вратарь Станислав Крицюк выйдет в стартовом составе "Краснодара" на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса", сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости 14:02
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская загорает на пляже топлес
Кажется, Любовь Успенская планирует заполучить звание не только королевы русского шансона, но и эпатажа.
Wday.ru 12:00
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 11:14
Музыка
Билли Айлиш, Тейлор Свифт и Ариана Гранде победили на MTV VMA
Ну а "Лучшей песней года" выбрали Old Town Road (Remix) в исполнении рэпера Lil Nas X и рокера-гитариста Билли Рэй Сайруса.
Российская газета 08:13
Шоу-бизнес
Жигунов отреагировал на слухи о раке мозга у Заворотнюк
Актер Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что у его экс-возлюбленной Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга.
ФАН 04:08
Футбол
«Лион» минимально уступил «Монпелье» в матче чемпионата Франции
«Монпелье» в домашнем матче 3-го тура чемпионата Франции обыграл «Лион». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Sportbox.RU 15:12
Армия и оружие
Россия в СБ ООН назвала число боевиков и сторонников ИГ в Сирии
В настоящее время в Сирии действуют около трёх тысяч боевиков террористической организации «Исламское государство»* и их сторонников.
RT на русском 15:57
Здоровье
Беглов открыл в Купчино после ремонта детскую «бережливую поликлинику»
Как сообщалось ранее, в соответствии с поручением Беглова в скором времени все городские поликлиники должны перейти на бережливые технологии — это 75 детских и 35 взрослых поликлиник Петербурга.
78.ru 08:13
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК 12:25
Наука
Ученые-химики из США разработали самоуничтожающийся полимер
Evo-rus.com 13:40
Политика
Путин прилетел в новый аэропорт Саратова
Президент России Владимир Путин прилетел в новый аэропорт Саратова — Гагарин.
RT на русском 13:00
Политика
«Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%
Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.
RT на русском 10:29
Политика
В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича
Ранее на Украине задержан по подозрению в госизмене экс-глава Генштаба времен Януковича.
Газета.Ru 15:36
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургического отделения ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости 15:06
Футбол
«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском 14:01
Теннис
Рублеву потребовалось почти 4 часа, чтобы победить Циципаса на US Open
Соперники провели на корте 3 часа 58 минут. За это время Рублев сделал 14 эйсов при 4 двойных ошибках.
Матч ТВ 15:14
Финансы
Курс евро подскочил до 74 рублей
Курс евро расчетами "завтра" на 20:16 мск растет на 64 копейки — 73,93 рубля, но минутами ранее поднимался и до 74 рублей; курс доллара увеличивается на 59 копеек, до 66,66 рубля.
РИА Новости 13:33
Политика
Верховный суд отказал в регистрации Яшину, Русаковой и Янкаускасу
Верховный суд России отклонил жалобы муниципальных депутатов Ильи Яшина, Елены Русаковой и Константина Янкаускаса на отказ зарегистрировать их кандидатами в Мосгордуму.
Интерфакс 09:17
Политика
Еще один американский сенатор пожаловался на отказ в выдаче визы РФ
Ранее посольство России в Вашингтоне и российский МИД прокомментировали аналогичную жалобу сенатора Джонсона, который уверял, что ему было отказано в выдаче визы.
Российская газета 15:25
Гаджеты
BBC работает над собственным голосовым помощником
BBC готовится выпустить собственного голосового помощника.
News.ru 08:32
Интернет
Facebook начал тестировать новый мессенджер для Instagram
Компания Facebook начала тестировать новый мессенджер Instagram. Называться он будет Threads, что можно перевести как "нити".
Life.ru 10:14
Общество
Разработаны нормы поведения российских учителей в соцсетях
Минпросвещения и общероссийский профсоюз работников образования совместно разработали регламентированные нормы поведения преподавателей в интернете и соцсетях.
Ридус 14:10
Политика
Handelsblatt: Санкциями против «Северного потока-2» США навредят себе
Немецкая деловая газета Handelsblatt просчитала риски, которым подвергаются американские компании в свете угроз собственного правительства ввести санкции против проекта "Северный поток-2".
Российская газета 02:27
Армия и оружие
Из-за обострения в Сирии Эрдоган прилетит в Москву
Президент Турции Реджеп Эрдоган летит в Москву на срочные переговоры с Владимиром Путиным — два лидера обсудят обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе, где продолжают наступление подконтрольные Дамаску силы.
Век 03:37
Происшествия
У британки остановилось сердце после укуса комара
Робинсон сделали операцию, чтобы сохранить ногу. Во время операции состояние легкого ухудшилось, сердце остановилось.
Москва 24 07:18
Футбол
Фанаты «Црвены Звезды» пригнали танк Т-55 к стадиону в Белграде
Фанаты белградской "Црвены Звезды" подвезли к домашнему стадиону команды советский танк Т-55.
Pravda.Ru 11:23
Политика
В Кремле прокомментировали возможность участия Путина в саммите G7
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное участие Владимира Путина в саммите G7.
РИА Новости 13:11
Транспорт
Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах
"Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляется 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.
Вести.Ru 14:11