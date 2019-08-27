Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руПике и Видаль выиграли 500 тысяч евро на турнире по покеру

32-летний футболист уступил только профессиональному игроку в покер Хуану Пардо и выиграл 353 тысячи евро. Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль также принял участие в турнире и выиграл 134 тысячи евро, заняв пятое место.
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Футболисты «Барселоны» выиграли почти полмиллиона евро в покерном турнире

Газета.Ru14:19

Игроки «Барселоны» выиграли почти полмиллиона евро в покерном турнире

Sportbox.RU11:32

Пике и Видаль выиграли 500 тысяч евро на турнире по покеру

Евро-футбол.ру11:51

Пике и Видаль выиграли в покер почти 500 тысяч евро

Sports.ru11:47

Пике и Видаль выиграли в покер почти 500 тысяч евро

Sport24.ru11:02

Игроки «Барселоны» выиграли почти полмиллиона евро в покерном турнире

Матч ТВ11:32

Пике и Видаль выиграли 500 тысяч на турнире по покеру. Защитник занял второе место

Спорт-Экспресс10:31
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