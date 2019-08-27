Футбол
Евро-футбол.руПике и Видаль выиграли 500 тысяч евро на турнире по покеру
32-летний футболист уступил только профессиональному игроку в покер Хуану Пардо и выиграл 353 тысячи евро. Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль также принял участие в турнире и выиграл 134 тысячи евро, заняв пятое место.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:12, Вашингтон
Кино
В студии «Мельница» показали портрет новой подруги Лунтика
Анимационная студия «Мельница» занимается созданием образа подруги Лунтика — персонажа отечественного мультсериала «Лунтик и его друзья».
Давыдов.Индекс 14:51
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес жены
Президент Франции ответил на насмешки бразильского лидера Жаира Болсанару в адрес супруги.
БИЗНЕС Online вчера в 10:04
Музыка
Хористы «серебряного» возраста установили мировой рекорд
Вечерняя Москва 15:14
Экономика
Раскрыт объем «секретной» экономики России
Заместитель руководителя Росстата Ирина Максакова пояснила, что ведомство не публикует эти сведения из-за секретности.
Lenta.ru 18:42
Наука
Квантовая корреляция позволит улучшить рентгеновские изображения
Planet Today 07:12
Политика
В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости 08:07
Экономика
Дочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 млн долларов
Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы.
Вести.Ru 18:10
Общество
Массовое увольнение хирургов на Урале прокомментировал Песков
Ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Народные новости вчера в 11:44
Политика
Песков высказался о возможности перерождения G7 в G8
Участие России в саммите G7 и переход формата «большой семерки» в «восьмерку» не является самоцелью для России.
Rambler News Service 13:57
Наука
Установлено, что оптимисты живут дольше
Как информирует Proceedings of the National Academy of Sciences, у исследуемых мужчин и женщин, которые по результатам проведенного тестирования были отнесены к самым оптимистичным людям, продолжительность жизни оказалась на одиннадцать и пятнадцать процентов выше.
Ugpressa.ru вчера в 16:05
Игры
Модификация S.T.A.L.K.E.R. Anomaly добралась до открытой беты
Игромания.ру 10:29
Общество
Нормы поведения учителей в соцсетях разработали в России
В России разработали нормы поведения учителей в социальных сетях и интернете.
Газета.Ru 16:36
Здоровье
Когда нельзя есть сыр?
Нельзя есть сыр и тем, кто страдает от болезней почек, в нем слишком много соли и белка для ослабленного органа.
Medikforum.ru 18:07
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Игры
Ролевой экшен Pagan Online в антураже славянской мифологии вышел в Steam и Wargaming.net
Компания Wargaming и студия Mad Head Games объявили о выходе ролевого экшена Pagan Online в Steam и Wargaming.net.
3DNews 15:10
Политика
Климкина опечалила позиция G7 по России
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что опечален отсутствием солидарной позиции G7 по отношении к России.
Rambler News Service 11:50
Космос
Последнее интервью с Николаем Кардашёвым и судьба обсерватории «Спектр-М»
Звали его — да, Николаем Семёновичем Кардашёвым.
Life.ru 07:20
Кино
Звезда «Росомахи» сыграет в экранизации «Mortal Kombat»
Kinonews.ru 16:50
Экономика
Россия ввела временное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ
В России действуют ограничения на объем импортируемых в страну ОРВ, который распределяется определенным способом.
ГЛАС.RU 06:59
Политика
Второй сенатор США пожаловался на отказ в выдаче российской визы
Второй за сутки американский сенатор - демократ из штата Коннектикут Крис Мерфи – пожаловался на то, что российские власти отказали ему во въездной визе в составе двухпартийной делегации конгресса США.
Газета.Ru 17:38
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК 12:25
Религия
Почему православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
В среду, 28 августа, православные отмечают великий праздник - Успение Пресвятой Богородицы.
Российская газета 16:12
Общество
Пенсионерам-льготникам частично оплатят поездки на отдых за границу
Минтруд РФ предложил оплачивать проезд до границ России пенсионерам Крайнего Севера, едущим на отдых в зарубежные страны.
LentaChel.ru 07:30
Общество
Обезьяна в Китае использовала камень для попытки побега из зоопарка
Обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать из зоопарка в китайской провинции Хэнань.
Известия 14:13
Армия и оружие
Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»
Бои под Иловайском шли в августе 2014 года, крупная группировка украинских войск оказалась в котле и при попытке прорваться понесла тяжелые потери.
РБК 17:27
Футбол
Фанаты «Црвены Звезды» поставили советский танк около стадиона
Болельщики «Црвены Звезды» перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Янг Бойз» поставили около своего стадиона советский танк Т-55.
Евро-футбол.ру 16:47
Экономика
В ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками
Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается.
REGNUM 03:10