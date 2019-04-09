Футбол

Пике: «В „Манчестер Юнайтед“ я превратился из мальчика в мужчину»Soccer.ru 12:24

Манчестер Юнайтед — Барселона
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Олд Траффорд»
Защитник "Барселоны" Жерар Пике в преддверии матча Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" поделился мнением о главном тренере манкунианцев Оле-Гуннаре Сульшере. Напомним, оборонец успел поиграть с Сульшером в составе "красных дьяволов". Я запомнил его как прекрасного одноклубника.
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