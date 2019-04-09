Пике: «В „Манчестер Юнайтед“ я превратился из мальчика в мужчину»Soccer.ru 12:24

Защитник "Барселоны" Жерар Пике в преддверии матча Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" поделился мнением о главном тренере манкунианцев Оле-Гуннаре Сульшере. Напомним, оборонец успел поиграть с Сульшером в составе "красных дьяволов". Я запомнил его как прекрасного одноклубника.

Пике: «В „Манчестер Юнайтед“ я превратился из мальчика в мужчину»

Политика Захарова ответила на требование главы МИД Финляндии сделать взнос в ПАСЕ Официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Финляндии Тимо Сойни об обязанности России присутствовать на сессии ПАСЕ и платить взнос в бюджет Совет Европы.

Политика Путин ответил главе Финляндии на условия снятия санкций с России Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил президенту Финляндии Саули Ниинистё, который назвал условия снятия санкций Запада с России.

Политика На Украине пригрозили Скабеевой предупреждением от ПАСЕ С ведущей телеканала «Россия 1» Ольгой Скабеевой проведут «очень серьезный разговор» по поводу ее поведения, заявил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев, передает «Прямой».

Политика Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.

Происшествия Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.

Политика Путин и Эрдоган не сумели договориться о цене на российский газ Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Москве не сумели разрешить разногласия, касающиеся цены на российский газ для Турции.

Армия и оружие При взрыве в Афганистане погибли четверо американских военных В результате взрыва близ базы ВВС в афганском Баграме погибло четверо американцев, ещё трое были ранены.

Экономика В Китае предложили запретить майнинг биткоинов Государственный комитет Китая по развитию и реформам предложил полностью запретить майнинг криптовалют.

Происшествия Член банды Басаева признал вину в нападении на Будённовск Руслан Исламов, обвиняемый в нападении на город Будённовск в 1995 году в составе банды Шамиля Басаева, признал свою вину.

Футбол Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым» На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра.

Шоу-бизнес Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году.

Космос Индия не смогла вывести сделанные в Литве спутники на расчетную орбиту Индийская ракета-носитель PSLV-C45 вывела два изготовленных в Литве малых технологических спутника на более низкую орбиту, чем планировалось ранее, 8 апреля сообщила пресс-служба компании NanoAvionics.

Энергетика «Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2» «К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.

Спорт Рылов обыграл Колесникова на 100-метровке на чемпионате России На чемпионате России по плаванию были разыграны медали на дистанции 100 метров на спине – одном из самых интригующих видов программы.

Финансы Отток капитала из России за первый квартал 2019 года вырос в 1,6 раза Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь — март 2019 года составил $25,2 млрд, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Здоровье В Великобритании гомеопатию вносят в «черный список» Профессор Дэвид Колкхун, почетный профессор фармакологии в Университетском колледже Лондона, сказал, что и это количество выписываемых рецептов, вопреки нынешним рекомендациям, было «чрезвычайно высоким».

Политика Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.