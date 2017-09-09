Футбол
Пике: «Мы обыграли „Реал“ 5:1, когда они отдыхали на день больше»Soccer.ru 00:24
Защитник "Барселоны" Жерар Пике после матча с "Севильей" прокомментировал жалобу главного тренера "Реала" Сантьяго Солари на календарь. Перед ответной полуфинальной игрой Кубка Испании у каталонцев будет на один день отдыха больше, чем у "сливочных".
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