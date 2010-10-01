Футбол
Soccer.ruПике: «Конечно, мы были бы рады возвращению Неймара»
Защитник "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал информацию о возможном переходе форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара в каталонский клуб. Конечно, мы были бы рады возвращению Неймара.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:50, Вашингтон
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК вчера в 13:45
Политика
Американскому сенатору отказали в российской визе
Американский сенатор Рон Джонсон сообщил, что Россия отказала ему в визе.
Ведомости 26 августа в 20:49
Здоровье
В Нижнем Тагиле хирурги получат стимулирующие выплаты
Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку за июль и август, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 02:17
Экономика
Forbes назвал богатейшие семьи России
Коммерсантъ 02:38
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.
Российская газета вчера в 16:50
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).
Lenta.ru вчера в 08:48
Авто
BMW X6 показали в новом исполнении Vantablack
В преддверии публичного дебюта кроссовера на автосалоне во Франкфурте в сентябре, компания BMW показала фотографии X6 2020 в интересном исполнении с покрытием Vantablack VBx2.
32CARS.ru 00:44
Политика
Путин и Эрдоган обсудили покупку Су-57
Турецкий президент Реджеп Эрдоган заинтересовался российским самолетом пятого поколения Су-57.
Вести.Ru вчера в 09:05
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия
В Петербурге задержали стрелявшего на детской площадке мужчину
Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:14
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес жены
Президент Франции ответил на насмешки бразильского лидера Жаира Болсанару в адрес супруги.
БИЗНЕС Online 26 августа в 10:04
Происшествия
Полицейские задержаны по подозрению в надругательстве в Анапе
Газета.Ru 26 августа в 15:18
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Кино
Умерла заслуженная артистка Людмила Мальцева
Киноактриса и заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни, рассказали в Союзе кинематографистов.
News.ru вчера в 09:40
Культура
Создание культурного кластера на заводе Шпагина будет курировать новое учреждение
Business Class (Пермь) вчера в 23:21
Футбол
Футбольный клуб «Бери» исключен из чемпионата Англии
Английский футбольный клуб «Бери» исключен из чемпионата Англии. Об этом сообщается на сайте Английской футбольной лиги (EFL).
REGNUM 02:44
Политика
Коломойский назвал условие переизбрания Зеленского на второй срок
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал в интервью изданию «Цензор.нет», почему президента Украины Владимира Зеленского могут переизбрать на второй срок.
Lenta.ru 00:43
Футбол
Чемпион Европы-2016 Жоау Мариу перешел в «Локомотив»
Российская газета вчера в 14:09
Космос
NASA узнало о приближении к Земле двух крупных астероидов
Два крупных астероида приблизятся к Земле в середине сентября.
РБК вчера в 21:58
Общество
Почти 34 миллиона россиян попадают в «квалификационную яму»
Навыки работников или избыточны, или недостаточны для занимаемой должности Совместное исследование консалтинговой компании BCG и World Skills показало, что около 34 миллиона россиян обладают либо избыточными, либо недостаточными навыками для своей должности, попадая в "квалификационную яму", пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 04:06
Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме под Львовом
В украинском городе Дрогобыч Львовской области в ночь на 28 августа обрушилась часть четырехэтажного дома в результате взрыва, двое человек погибли.
Газета.Ru 02:33
Происшествия
В Саратове в ДТП погибли три человека
Легковой автомобиль в среду в Саратове врезался в столб, в результате три человека погибли, пострадала 14-летняя девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
РИА Новости 01:10
Технологии
Инвесторы раскрыли сроки выпуска Telegram собственной криптовалюты
Команда мессенджера Telegram сообщила инвесторам о намерении выпустить первую партию собственной криптовалюты Gram в течение двух месяцев, до 31 октября.
DP.RU 01:19
Космос
Как бы выглядел СССР в 2019 году
Если учесть, что в 1992-ом на территории бывшего СССР жили 294 млн человек, можно предположить, что к 2019-ому нас было бы 357,96 млн.
В Городе N вчера в 10:44
Армия и оружие
Россия создаст принципиально новый вертолет
Холдинг "Вертолеты России" работает над проектом новой машины, в которой будут объединены перспективные наработки КБ Камова, Миля и Казанского завода.
Российская газета 02:41
Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Наука
В центре Франции нашли 30 монолитов неизвестного возраста
Актуальные Новости вчера в 14:03
Армия и оружие
В ВМС Украины объяснили заход своего корабля в зону российских учений
Малый разведывательный корабль "Переяслав" ВМС Украины находился в зоне проведения российских военных учений в Черном море, сообщил телеканалу UA.TV заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.
Газета.Ru вчера в 03:35
Политика
В Южной Корее проверят воду после сообщений об утечке радиации в КНДР
Правительство Южной Кореи проводит анализ морской воды, взятой у границы с КНДР, после сообщений о возможной утечке радиоактивных отходов с завода по производства урана в уезде Пхёнсан в Желтое море.
РБК 02:36