Футбол

Пике, Хави и Боян вызваны в сборную Каталонии на матч с ВенесуэлойSports.ru 09:58

Стал известен состав сборной Каталонии на матч с Венесуэлой, которой пройдет в Жироне 25 марта.
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Хави и Пике снова сыграют вместе. Но не за «Барселону»

Sport24.ru11:30

Пике получил вызов в сборную Каталонии

Sportbox.RU11:59

Пике, Хави и Кркич вызваны в сборную Каталонии на матч с Венесуэлой

Спорт-Экспресс11:46

Пике получил вызов в сборную Каталонии

Матч ТВ11:59

Пике, Хави и Боян вызваны в сборную Каталонии на матч с Венесуэлой

Sports.ru09:58
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Хоккей

СКА обыграл «Локомотив» и увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. СКА увеличил преимущество в серии до четырех побед - 3-1.
Обновлено в 14:24
Политика

«Единая Россия» не поддержит проект о переводе часов

Внесенный в Госдуму законопроект о возвращении сезонного перевода времени не имеет законодательных перспектив.
Обновлено в 09:08
Политика

Лукашенко выразил сожаление в связи с отставкой Назарбаева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры со своим казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым, который объявил о решении уйти в отставку.
Обновлено в 14:24
Общество

Росстат подсчитал объедающихся по ночам россиян

Каждый пятый россиянин (22,6%) часто или очень часто ест на ночь, и не просто перекусывает, а принимает обильную пищу не более чем за час до сна, говорится в материалах Росстата, с которыми ознакомился РБК.
Обновлено в 10:54
Политика

В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»

В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Политика

Глава Мурманской области написала заявление об отставке

Обновлено в 11:31
Политика

Стало известно о грядущей отставке сына Рогозина с поста главы «Ил»

Правительство собирается сменить руководство Авиационного комплекса имени Ильюшина (ПАО «Ил»), в том числе покинет пост гендиректора предприятия Алексей Рогозин, сообщил высокопоставленный источник в авиастроительной отрасли.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие

Путин назвал Су-57 лучшим истребителем в мире

Российский истребитель пятого поколения Су-57 – лучший в мире по своим характеристикам и вооружению, заявил Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Лидеры России".
Обновлено в 11:13
Общество

По стенам «Беговой» вновь течет вода

Обновлено в 14:03
Армия и оружие

В США под воду уходит стратегическая авиабаза

В штате Небраска, который переживает сильнейшее за последние годы наводнение под воду уходит стратегическая авиабаза «Оффат», где дислоцированы так называемые «самолеты судного дня».
Обновлено в 01:31
Футбол

Бейсболист заключил рекордный контракт в истории спорта

Обновлено в 12:37
Транспорт

Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн

Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами.
Обновлено вчера в 19:14
Экономика

Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России

Массовые сокращения ждут чиновников. В 2020 году будут сокращены 5% госслужащих, в 2021 году - еще 10%, пообещал Минфин.
Обновлено в 09:46
Политика

В Госдепе прокомментировали отставку Назарбаева

Представитель Государственного департаменте США в беседе с ТАСС прокомментировала заявление Нурсултана Назарбаева, сообщившего об уходе в отставку с поста президента Республики Казахстан.
Обновлено в 14:22
Политика

МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес

Принцесса Беатрис и Эдоардо Моцци перестали скрывать свои отношения

Беатрис и Эдоардо долго скрывали свои отношения, но впервые официально вышли в свет 12 марта, посетив гала-вечер в Национальной портретной галерее, находящейся под патронажем Кейт Миддлтон уже шестой год.
Обновлено в 13:09
Экономика

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы

Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.
Обновлено в 10:37
Политика

В бундестаге призвали отменить санкции ЕС против России

Санкции, введенные Европейским союзом против России из-за Крыма, должны быть срочно отменены.
Обновлено в 10:12
Интернет

Instagram начал тестировать функцию онлайн-покупок

Зарегистрированные в Instagram из других стран пользователи по-прежнему могут оплатить выбранный товар на сайте бренда.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес

Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной

Стоит отметить, что в Азии артист пребывает уже не первый месяц. Выяснилось также, что компанию Губину составила его возлюбленная.
Обновлено в 08:51
Общество

Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено в 08:42
Экономика

Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено в 13:28
Единоборства

Деонтей Уайлдер 18 мая встретится с Домиником Бризилом в Бруклине

Обновлено в 12:29
Общество

Смольный утвердил появление Серного моста с Васильевского острова

Обновлено в 11:50
Экономика

Росстат зафиксировал рывок промышленного производства

Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
Обновлено вчера в 16:38
Здоровье

Ученые рассказали, что сладкие напитки повышают риск ранней смерти

Ученые Гарвардского университета смогли доказать, что частое употребление сладких напитков увеличивает риск преждевременной смерти.
Обновлено в 03:04
Кино

HBO просят фанатов «Игры престолов» найти спрятанные по миру троны

Обновлено в 10:50
Здоровье

В Колумбии родилась девочка, «беременная» своим близнецом

Женщина в Колумбии Моника Вега родила ребёнка, у которого внутри оказался зародыш, пишут РИА Новости.
Обновлено в 09:40
Политика

Трамп не исключил вторжения США в Венесуэлу вместе с Бразилией

На вопрос, рассматривается ли вариант совместного вторжения в Венесуэлу Бразилии и США, американский президент ответил, что это еще обсуждается, но не исключил такой вариант.
Обновлено в 13:54
Хоккей

ЦСКА вырвал победу в матче с «Динамо»

ЦСКА обыграл "Динамо" (2:1) в матче второго раунда плей-офф КХЛ. Счет в серии стал 3-1 в пользу московских армейцев.
Обновлено в 14:42
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Хави
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник катарского клуба «Аль-Садд». Бывший капитан и полузащитник испанской «Барселоны» и бывший вице-капитан национальной сборной Испании.
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Жерар Пике
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник клуба «Барселона». Бывший игрок национальной сборной Испании. Известен своим бесстрашием, хладнокровием и хорошей для защитника скоростью.
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