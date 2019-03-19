Футбол
Пике, Хави и Боян вызваны в сборную Каталонии на матч с ВенесуэлойSports.ru 09:58
Стал известен состав сборной Каталонии на матч с Венесуэлой, которой пройдет в Жироне 25 марта.
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Хоккей
СКА обыграл «Локомотив» и увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. СКА увеличил преимущество в серии до четырех побед - 3-1.
Обновлено в 14:24
Политика
«Единая Россия» не поддержит проект о переводе часов
Внесенный в Госдуму законопроект о возвращении сезонного перевода времени не имеет законодательных перспектив.
Обновлено в 09:08
Политика
Лукашенко выразил сожаление в связи с отставкой Назарбаева
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры со своим казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым, который объявил о решении уйти в отставку.
Обновлено в 14:24
Общество
Росстат подсчитал объедающихся по ночам россиян
Каждый пятый россиянин (22,6%) часто или очень часто ест на ночь, и не просто перекусывает, а принимает обильную пищу не более чем за час до сна, говорится в материалах Росстата, с которыми ознакомился РБК.
Обновлено в 10:54
Политика
В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»
В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Политика
Глава Мурманской области написала заявление об отставке
Обновлено в 11:31
Политика
Стало известно о грядущей отставке сына Рогозина с поста главы «Ил»
Правительство собирается сменить руководство Авиационного комплекса имени Ильюшина (ПАО «Ил»), в том числе покинет пост гендиректора предприятия Алексей Рогозин, сообщил высокопоставленный источник в авиастроительной отрасли.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
Путин назвал Су-57 лучшим истребителем в мире
Российский истребитель пятого поколения Су-57 – лучший в мире по своим характеристикам и вооружению, заявил Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Лидеры России".
Обновлено в 11:13
Общество
По стенам «Беговой» вновь течет вода
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
В США под воду уходит стратегическая авиабаза
В штате Небраска, который переживает сильнейшее за последние годы наводнение под воду уходит стратегическая авиабаза «Оффат», где дислоцированы так называемые «самолеты судного дня».
Обновлено в 01:31
Футбол
Бейсболист заключил рекордный контракт в истории спорта
Обновлено в 12:37
Транспорт
Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн
Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами.
Обновлено вчера в 19:14
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России
Массовые сокращения ждут чиновников. В 2020 году будут сокращены 5% госслужащих, в 2021 году - еще 10%, пообещал Минфин.
Обновлено в 09:46
Политика
В Госдепе прокомментировали отставку Назарбаева
Представитель Государственного департаменте США в беседе с ТАСС прокомментировала заявление Нурсултана Назарбаева, сообщившего об уходе в отставку с поста президента Республики Казахстан.
Обновлено в 14:22
Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис и Эдоардо Моцци перестали скрывать свои отношения
Беатрис и Эдоардо долго скрывали свои отношения, но впервые официально вышли в свет 12 марта, посетив гала-вечер в Национальной портретной галерее, находящейся под патронажем Кейт Миддлтон уже шестой год.
Обновлено в 13:09
Экономика
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы
Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.
Обновлено в 10:37
Политика
В бундестаге призвали отменить санкции ЕС против России
Санкции, введенные Европейским союзом против России из-за Крыма, должны быть срочно отменены.
Обновлено в 10:12
Интернет
Instagram начал тестировать функцию онлайн-покупок
Зарегистрированные в Instagram из других стран пользователи по-прежнему могут оплатить выбранный товар на сайте бренда.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес
Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной
Стоит отметить, что в Азии артист пребывает уже не первый месяц. Выяснилось также, что компанию Губину составила его возлюбленная.
Обновлено в 08:51
Общество
Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено в 08:42
Экономика
Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено в 13:28
Экономика
Росстат зафиксировал рывок промышленного производства
Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
Обновлено вчера в 16:38
Здоровье
Ученые рассказали, что сладкие напитки повышают риск ранней смерти
Ученые Гарвардского университета смогли доказать, что частое употребление сладких напитков увеличивает риск преждевременной смерти.
Обновлено в 03:04
Здоровье
В Колумбии родилась девочка, «беременная» своим близнецом
Женщина в Колумбии Моника Вега родила ребёнка, у которого внутри оказался зародыш, пишут РИА Новости.
Обновлено в 09:40
Политика
Трамп не исключил вторжения США в Венесуэлу вместе с Бразилией
На вопрос, рассматривается ли вариант совместного вторжения в Венесуэлу Бразилии и США, американский президент ответил, что это еще обсуждается, но не исключил такой вариант.
Обновлено в 13:54
Хоккей
ЦСКА вырвал победу в матче с «Динамо»
ЦСКА обыграл "Динамо" (2:1) в матче второго раунда плей-офф КХЛ. Счет в серии стал 3-1 в пользу московских армейцев.
Обновлено в 14:42