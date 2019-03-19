Футбол

Пике, Хави и Боян вызваны в сборную Каталонии на матч с ВенесуэлойSports.ru 09:58

Стал известен состав сборной Каталонии на матч с Венесуэлой, которой пройдет в Жироне 25 марта.
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Пике получил вызов в сборную Каталонии

Матч ТВ11:59

Пике, Хави и Боян вызваны в сборную Каталонии на матч с Венесуэлой

Sports.ru09:58

Пике, Хави и Кркич вызваны в сборную Каталонии на матч с Венесуэлой

Спорт-Экспресс11:46

Пике получил вызов в сборную Каталонии

Sportbox.RU11:59
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Политика

Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области

Обновлено в 12:14
Армия и оружие

ВСУ доукомплектуют резервистами

В Народной милиции ЛНР заявили, что минобороны незалежной планирует заставить резервистов подписать контракт, и отправить в зону так называемой «операции объединенных сил».
Обновлено в 07:34
Происшествия

СК возбудил дело против крупнейшего трейдера нефтепродуктов «Солид»

СК РФ возбудил уголовное дело по факту ограничения конкуренции крупнейшим биржевым трейдером нефтепродуктов «Солид — товарные рынки».
Обновлено в 12:49
Политика

Институт СНГ: Назарбаев оставил не все посты

Обновлено в 10:28
Космос

Найдены 83 новые сверхмассивные черные дыры

Если говорить точнее, специалисты детектировали квазары - крупные яркие диски газа и пыли, окружающие сверхмассивные черные дыры (сами же черные дыры, как известно, не излучают свет).
Обновлено в 04:19
Политика

Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным

Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".
Обновлено вчера в 17:28
Политика

Новый глава Челябинской области в первую очередь займется экологией

Назначенный исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве одного из своих приоритетов на новом посту назвал решение экологических проблем региона.
Обновлено в 12:05
Транспорт

«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений

Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».
Обновлено в 04:22
Экономика

Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России

Массовые сокращения ждут чиновников. В 2020 году будут сокращены 5% госслужащих, в 2021 году - еще 10%, пообещал Минфин.
Обновлено в 09:46
Футбол

Касильяс: «Реал» сработал потрясающе, купив Милитао у «Порту»

Вратарь «Порту» Икер Касильяс, ранее выступавший за «Реал», прокомментировал переход своего партнёра по команде защитника Эдера Милитао в мадридский клуб.
Обновлено в 12:39
Происшествия

50 случаев инцеста: в Испании задержан преступник

В Испании задержали британца, которого разыскивали за 50 с лишним преступлений сексуального характера.
Обновлено в 12:46
Происшествия

Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье

В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
Наука

Аналог Нобелевской премии по математике впервые присудили женщине

Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес

Алдонин рассказал, с кем будет жить дочь Началовой

Похороны певицы пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище. Ранее Алдонин рассказал о переживаниях дочери из-за смерти Началовой.
Обновлено в 09:39
Культура

Анна Седокова пристраивает собак

Анна Седокова решила помочь приюту для собак Super.Sobaka.
Обновлено в 12:27
Транспорт

Власти Петербурга планируют заменить все автобусы на электробусы

Правительство Санкт-Петербурга в перспективе намерено полностью заменить автобусы города на более экологичные электробусы.
Обновлено в 08:15
Хоккей

«Тампа-Бэй» впервые в истории выиграла регулярный чемпионат НХЛ

Обновлено в 02:54
Экономика

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 2%

Коэффициент индексации социальных пенсий граждан с 1 апреля текущего года определен в размере 1,02.
Обновлено вчера в 06:23
Космос

Крупный астероид EA2 приближается к Земле

Крупный астероид пролетит недалеко от Земли 22 марта, сообщает пресс-служба NASA.
Обновлено вчера в 04:20
Армия и оружие

Минобороны показало испытания подводного ракетоносца типа «Борей»

Минобороны России показало испытания подводного ракетоносца типа «Борей». На кадрах видно, как экипаж готовится к отплытию.
Обновлено в 02:25
Политика

МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

МИД России возвращает Украине ноту протеста в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения.
Обновлено в 11:35
Авто

Названы самые популярные машины с пробегом в городах-миллиониках РФ

Ростовчане предпочитают на рынке подержанных машин покупать Hyundai Accent, а в Уфе и Краснодаре самыми популярными автомобилями стали модели Daewoo Nexia и Opel Astra.
Обновлено в 04:17
Политика

Пушков: Слова Волкера о «выгоде России» от НАТО никого не обманут

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что якобы Россия получила выгоду от вступления в НАТО стран Прибалтики.
Обновлено вчера в 18:31
Футбол

Мораес вызван в сборную Украины после получения гражданства

Ранее Мораес получил украинское гражданство. В марте сборная Украины проведёт матчи отбора на Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.
Обновлено в 10:42
Происшествия

В Якутске на фоне межнациональных волнений мигранты не вышли на работу

Обновлено в 12:27
Армия и оружие

Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок

Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
Обновлено вчера в 05:53
Происшествия

Футболист на автомобиле въехал в толпу фанатов клуба-соперника

Происшествие произошло в апреле прошлого года после матча двух команд, в которой "Маргэм" потерпел чувствительное поражение со счетом 0:5. Шутки фанатов "Корнелли" настолько разозлили 35-летнего Тэйлора, что он сел за руль своего автомобиля и въехал в толпу подростков-болельщиков.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие

Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом

Президент России Владимир Путин заявил, что Су-57 — лучший в мире самолет по всем тактико-техническим показателям.
Обновлено в 11:22
Экономика

Росстат перестанет публиковать ежемесячные данные о доходах россиян

Росстат на неопределенный срок приостанавливает публикацию ежемесячных данных о доходах россиян.
Обновлено в 11:41
Общество

Москва потеряла позиции в списке самых дорогих городов мира

Сингапур, Париж и Гонконг признаны самыми дорогими городами в мире для проживания.
Обновлено в 07:40
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Испанский футболист, защитник клуба «Барселона». Бывший игрок национальной сборной Испании. Известен своим бесстрашием, хладнокровием и хорошей для защитника скоростью.
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Испанский футболист сербского происхождения, нападающий английского клуба «Сток Сити». Боян начал свою карьеру в «Барселоне».
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