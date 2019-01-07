Футбол
Защитник «Барселоны» Жерар Пике поговорил о будущем главного тренера Эрнесто Вальверде. Игрок не против, чтобы специалист остался в клубе.
Бомбардир.ру01:32
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Происшествия
Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции
Обновлено в 06:40
Экономика
В парламенте оценили предложение профсоюзов об удвоении МРОТ
В Госдуме и Совете федерации оценили предложение Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) о двукратном увеличении МРОТ.
Обновлено в 08:50
Политика
Украина пожаловалась на Россию в ЕСПЧ из-за задержания моряков
«Правительство требует признания судом факта нарушения Российской Федерацией прав 24 украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли, ранения и захвата моряков в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, их незаконного содержания в пенитенциарных учреждениях РФ и привлечения к уголовной ответственности»,— написал он в Facebook.
Обновлено в 08:17
Политика
Украинский томос отвезут обратно в Стамбул
Томос об автокефалии «новой украинской церкви» был подписан Константинопольским патриархом Варфоломеем 5 января.
Обновлено в 07:05
Религия
Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием Антихриста
Глава РПЦ подчеркнул, что церковь не выступает против научного прогресса, но беспокоится о несвободе человеческой личности.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Российский сторожевик взял под контроль корабль ВМС США в Черном море
Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" контролирует действия корабля ВМС США "Форт Макгенри", заявили в Минобороны.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В Челябинске волк напал на ребенка в парке
В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Девушка-боец UFC разбила лицо попытавшемуся ограбить ее преступнику
"Слева Поляна Виана, один из наших бойцов UFC, а справа — парень, который попытался ее ограбить", — отметил глава организации, опубликовав в инстаграме фото девушки и избитого грабителя.
Обновлено в 04:55
Политика
Путин выстрелил из пушки в Петропавловской крепости
Президент России Владимир Путин выстрелил из пушки Д-30 на народных гуляньях в Петропавловской крепости, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:33
Кино
HBO показал кадры из последнего сезона «Игры престолов»
Помимо "Игры престолов", HBO показал небольшие фрагменты из "Хранителей", "Большой маленькой лжи", "Эйфории", "Настоящего детектива" и других премьер.
Обновлено в 09:11
Политика
Священник упал в обморок рядом с Порошенко во время подписания томоса
Обновлено в 08:45
Происшествия
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание
Спасенный из-под обломков обрушившегося жилого дома в Магнитогорске 10-месячный младенец пришел в сознание, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает ТАСС.
Обновлено в 03:34
Политика
Власти Габона заявили о подавлении военного мятежа
Обновлено в 06:35
Политика
Абэ поклялся поставить точку в переговорах с Россией по Курилам
Обновлено в 02:12
Армия и оружие
В Черное море вошел большой десантный корабль ВМС США
Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
В Турции погиб российский капитан сухогруза
Как сообщил агентству РИА Новости дежурный дипломат генконсульства в Стамбуле, в районе пролива Дарданеллы найден мертвым в собственной каюте российский капитан сухогруза «Канопус».
Обновлено в 07:38
Политика
The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Великобритании
По словам одного из источников, сотрудники службы безопасности Великобритании «могли легко организовать Юлии работу, предоставив ей возможность иметь личный доход и вернуться в общество, при этом гарантируя ее безопасность».
Обновлено в 08:18
Кино
В Лос-Анджелесе вручили премии «Золотой глобус»
В Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) прошла 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус».
Обновлено в 00:05
Шоу-бизнес
Умерла бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева
Вечером шестого января скончалась бывшая участница программы "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева, об этом в своем Instagram сообщил другой участник шоу, Антон Мамон.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Путин посетит в Калининграде уникальное подземное хранилище газа
Президент России Владимир Путин во время рабочего визита в Калининград 8 января посетит местное подземное хранилище газа (ПХГ) и обсудит создание в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов.
Обновлено в 07:44
Кино
Российский фильм «Т-34» за неделю собрал в прокате миллиард рублей
Обновлено в 03:08
Авто
Компания Tesla начала строить в Шанхае завод
На днях стало известно, что компания Tesla начнет строительство завода в Шанхае.
Обновлено в 02:13
Религия
Патриарх Кирилл поздравил космонавта на МКС с Рождеством
Патриарх Кирилл по уже сложившейся традиции поздравил с Рождеством космонавтов МКС.
Обновлено в 09:13
Происшествия
На Камчатке погиб сорвавшийся с вулкана альпинист
Обновлено в 02:02
Транспорт
За прокатившегося по пешеходной улице на джипе Верника заступились
Руководство Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П. Чехова оправдало актера Игоря Верника, который проехался на внедорожнике по пешеходной зоне в Москве.
Обновлено вчера в 17:25
Гаджеты
NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 2060 стоимостью $349
Компания NVIDIA показала видеокарту типа GeForce RTX 2060 стоимостью $349.
Обновлено в 08:58
Футбол
«Краснодар» пополнится еще одним игроком сборной Швеции
Обновлено в 04:36
Энергетика
Рынок нефти сосредоточился на добыче ОПЕК. Brent подорожала на 9%
Обновлено в 02:01
Политика
Путин пригласил Моди в качестве главного гостя на ВЭФ-2019
«Президент России пригласил премьер-министра Индии принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2019 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Уэйн Руни был арестован за скандальное поведение в нетрезвом виде
Обновлено в 08:14