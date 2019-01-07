Футбол

Пике: «Игроки „Барселоны“ будут рады, если Вальверде останется»
Бомбардир.ру
01:32

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поговорил о будущем главного тренера Эрнесто Вальверде. Игрок не против, чтобы специалист остался в клубе.
Бомбардир.ру01:32

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Пике: были бы рады, если бы Вальверде остался в «Барселоне»

Чемпионат03:10

Пике: «Мы будем рады, если Вальверде останется в „Барселоне“»

Soccer.ru02:21

Пике: «Игроки „Барселоны“ будут рады, если Вальверде останется»

Бомбардир.ру01:32

Иван Ракитич: «Хотели бы, чтобы Вальверде остался в „Барселоне“, но решать ему и клубу»

Sports.ru03:34

Херард Пике: «Игроки „Барселоны“ будут рады, если Вальверде решит остаться»

Матч ТВвчера в 23:52

Херард Пике: «Игроки „Барселоны“ будут рады, если Вальверде решит остаться»

Sportbox.RUвчера в 23:52

Пике: «Вальверде великолепно выполняет свою работу. Будем рады, если он останется в „Барселоне“»

Sport24.ru02:56
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 09:24, Ашберн
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Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции

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В Госдуме и Совете федерации оценили предложение Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) о двукратном увеличении МРОТ.
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«Правительство требует признания судом факта нарушения Российской Федерацией прав 24 украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли, ранения и захвата моряков в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, их незаконного содержания в пенитенциарных учреждениях РФ и привлечения к уголовной ответственности»,— написал он в Facebook.
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Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием Антихриста

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Путин выстрелил из пушки в Петропавловской крепости

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HBO показал кадры из последнего сезона «Игры престолов»

Помимо "Игры престолов", HBO показал небольшие фрагменты из "Хранителей", "Большой маленькой лжи", "Эйфории", "Настоящего детектива" и других премьер.
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Священник упал в обморок рядом с Порошенко во время подписания томоса

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Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание

Спасенный из-под обломков обрушившегося жилого дома в Магнитогорске 10-месячный младенец пришел в сознание, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает ТАСС.
Обновлено в 03:34
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Власти Габона заявили о подавлении военного мятежа

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Абэ поклялся поставить точку в переговорах с Россией по Курилам

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Армия и оружие

В Черное море вошел большой десантный корабль ВМС США

Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry вошел в Черное море.
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В Турции погиб российский капитан сухогруза

Как сообщил агентству РИА Новости дежурный дипломат генконсульства в Стамбуле, в районе пролива Дарданеллы найден мертвым в собственной каюте российский капитан сухогруза «Канопус».
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The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Великобритании

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Российский фильм «Т-34» за неделю собрал в прокате миллиард рублей

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Компания Tesla начала строить в Шанхае завод

На днях стало известно, что компания Tesla начнет строительство завода в Шанхае.
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Патриарх Кирилл по уже сложившейся традиции поздравил с Рождеством космонавтов МКС.
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За прокатившегося по пешеходной улице на джипе Верника заступились

Руководство Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П. Чехова оправдало актера Игоря Верника, который проехался на внедорожнике по пешеходной зоне в Москве.
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Энергетика

Рынок нефти сосредоточился на добыче ОПЕК. Brent подорожала на 9%

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Эрнесто Вальверде
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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