Пидручный: неправильно говорить, что Логинов отобрал у меня медальЧемпионат 13:33

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный после победы в гонке преследования на чемпионате мира отметил, что не считает, будто россиянин Александр Логинов отобрал у него медаль во вчерашнем спринте.

Пидручный: неправильно говорить, что Логинов отобрал у меня медаль

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