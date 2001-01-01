Футбол
Пицци покинул пост наставника сборной Саудовской АравииЕвро-футбол.ру 01:24
Рулевой сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци покинул занимаемую должность.
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