Музыка
Пиар-директор Лободы прокомментировала судебный иск к певицеМосковский Комсомолец вчера в 19:54
Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", пиар-директор Светланы Лободы Дарья Бурлакова прокомментировала информацию, обнародованную рядом СМИ о том, что немецкая компания-организатор концертов певицы Berin Iglesias Art направила иск в европейский суд.
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