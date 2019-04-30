Музыка

Пиар-директор Лободы прокомментировала судебный иск к певицеМосковский Комсомолец вчера в 19:54

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", пиар-директор Светланы Лободы Дарья Бурлакова прокомментировала информацию, обнародованную рядом СМИ о том, что немецкая компания-организатор концертов певицы Berin Iglesias Art направила иск в европейский суд.
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Пиар-директор Лободы прокомментировала судебный иск к певице

Московский Комсомолецвчера в 19:54

В окружении Лободы откликнулись на желание засудить ее

URA.Ruвчера в 11:11
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украинская певица, ведущая, автор песен. Заслуженная артистка Украины. Солистка группы «ВИА Гра» в 2004 году.
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