Экономика

REGNUMREGNUMPhilip Morris намерен слиться с Altria

Переговоры о слиянии с Altria начала компания Philip Morris International, пишет The Wall Street Journal. Эти планы связаны с тем, что на рынке табачных изделий продолжается спад. Сделка может произойти в течение месяца с небольшим.
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Philip Morris International
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Altria Group
Американская компания
Американская компания, один из лидеров мирового рынка табачных изделий. Входила в список Fortune 1000 по итогам 2005 года. Штаб-квартира - в Хенрайко.
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