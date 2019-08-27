Экономика
REGNUMPhilip Morris намерен слиться с Altria
Переговоры о слиянии с Altria начала компания Philip Morris International, пишет The Wall Street Journal. Эти планы связаны с тем, что на рынке табачных изделий продолжается спад. Сделка может произойти в течение месяца с небольшим.
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Philip Morris и Altria могут создать табачного гиганта с капитализацией $210 млрд
Ведомостивчера в 10:15
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:08, Вашингтон
Политика
В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости вчера в 08:07
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Общество
В Арктике открыто пять новых российских островов
Все пять островов находятся на архипелаге Земля Франца-Иосифа в Карском море, а именно в бухте Виза.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:14
Политика
Владимир Путин осмотрел новый саратовский аэропорт
Президент России Владимир Путин прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин (входит в холдинг «Аэропорты регионов») и ознакомился с его инфраструктурой.
Коммерсантъ вчера в 14:19
Экономика
СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров
Согласно документу, предлагается обязать госзаказчиков в 2020 году отдавать российским производителям и поставщикам 30% общих годовых закупок, в 2021 году — 50%.
РБК вчера в 19:39
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Космос
NASA узнало о приближении к Земле двух крупных астероидов
РБК вчера в 21:58
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:12
Происшествия
Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Lenta.ru вчера в 13:08
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган вновь стал отцом в 79 лет
Актер ранее не сообщал о том, что собирается вновь стать отцом. Совсем недавно они вместе с женой и Этель отдыхали на море.
Вечерняя Москва вчера в 21:52
Кино
В Казани презентовали фильм «Команда мечты»
Съемки кинокартины проходили в Москве и Казани с 2017 года, в фильме сыграли Роман Мадянов, Юрий Стоянов, Тагир Метшин, Владимир Сычев, Анна Чурина, Сергей Качанов и другие.
Мэрия г. Казани вчера в 11:59
Футбол
Чемпион Европы-2016 Жоау Мариу перешел в «Локомотив»
Российская газета вчера в 14:09
Экономика
Рейтинг богатейших кланов России от Forbes обновился на треть
Forbes составил шестой ежегодный рейтингсамых богатых семейных кланов России.
РБК 02:05
Политика
Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым
Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
ТАСС вчера в 09:17
Здоровье
В Пятигорске уволились все травматологи горбольницы
Первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов заявил "КП", что средняя зарплата врачей в больнице за 7 месяцев составила 57 тысяч рублей, а заработок уволившихся сотрудников достигал 73 тысяч рублей.
Московский Комсомолец вчера в 14:43
Политика
В США позвали весь мир на торговую войну с Китаем
Если какие-то страны хотят завершения торгового противостояния США и Китая, то они должны помочь Вашингтону надавить на Пекин.
Lenta.ru 00:11
Политика
Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
RT на русском вчера в 05:53
Технологии
Российские инженеры создадут «принципиально новый» вертолет
Директор холдинга «Вертолеты России» по инновациям Андрей Шибитов заявил, что в РФ разрабатывается принципиально новый вертолет, проект в настоящий момент находится на этапе формирования.
Известия 00:52
Гаджеты
Сбербанк начал работу над собственной «умной» колонкой
Сбербанк начал разработку собственной «умной» колонки, рассказали три источника, близкие к банку.
РБК 00:00
Футбол
Дембеле намекнул на уход из «Барселоны»
В минувшем сезоне Дембеле регулярно опаздывал на тренировки каталонской команды. «Барселона» применяла санкции к футболисту.
Матч ТВ 00:18
Армия и оружие
«Плоский штопор» в исполнении Су-57 сняли на видео
Телеканал RT опубликовал кадры тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа "плоский штопор".
РИА Новости вчера в 23:33
Происшествия
При взрыве газа в доме во Львовской области погиб один человек
RT на русском 01:42
Политика
Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента
Коммерсантъ вчера в 08:25
Армия и оружие
Контракты на поставку ракет BrahMos третьим странам могут заключить в конце 2019 года
Контракты на поставку в третьи страны ракет производства индийско-российского совместного предприятия BrahMos могут быть подписаны в конце 2019 или начале 2020 года.
ТАСС 01:35
Политика
Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
RT на русском вчера в 20:08
Происшествия
Под завалами обрушившегося здания в Новосибирске могут быть 12 рабочих
Двенадцать человек могут находиться под завалами обрушившегося строящегося здания в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 02:03
Экономика
СМИ сообщили о риске снятия с продажи импортных органических продуктов
Выполнение некоторых требований закона «Об органической продукции», которые вступают в силу с 1 января 2020 года, ставит под угрозу наличие импортных органических продуктов на полках магазинов и грозит поставщикам и ретейлерам «миллиардными убытками».
РБК 01:45
Теннис
Хачанов проиграл в первом круге US Open
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США.
Газета.Ru вчера в 19:41
Авто
VIP-вертолёт в стиле Aurus представили на МАКС-2019
VIP-вертолёт «Ансат» представил на авиасалоне МАКС-2019 российский холдинг «Вертолёты России» (входит в «Ростех»), сообщает РБК.
Профиль вчера в 09:39
Футбол
Ибрагимович готов вернуться в «Манчестер Юнайтед»
37-летний форвард следит за выступлением бывшего клуба «Манчестер Юнайтед» и готов в него вернуться.
Матч ТВ 02:01