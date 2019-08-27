Экономика
REGNUMPhilip Morris намерен слиться с Altria
Переговоры о слиянии с Altria начала компания Philip Morris International, пишет The Wall Street Journal. Эти планы связаны с тем, что на рынке табачных изделий продолжается спад. Сделка может произойти в течение месяца с небольшим.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Philip Morris и Altria могут создать табачного гиганта с капитализацией $210 млрд
Ведомостивчера в 10:15
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:09, Вашингтон
Общество
В Пекине провели показательное уничтожение 180 «поддельных» такси
В Пекине состоялась масштабная показательная акция по уничтожению 180 "поддельных" такси.
Комсомольская правда 02:54
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде
На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
ТАСС 02:00
Происшествия
Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе
РИА Новости вчера в 17:59
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Армия и оружие
Россия может помочь Турции в создании новейшего истребителя TF-X
Москва может помочь Анкаре в создании собственного истребителя пятого поколения TF-X.
Известия 04:31
Происшествия
Власти Японии эвакуировали 700 тысяч человек из-за ливней
Ливни, которые обрушились на юго-западные районы Японии, вынудили местных жителей покинуть свои дома.
Российская газета вчера в 22:27
Здоровье
Три человека в Волгоградской области умерли от ботулизма
За первые шесть месяцев 2019 года врачи зафиксировали 24 случая заболевания ботулизмом.
Волгоградская правда вчера в 13:46
Космос
Два больших астероида приблизятся к Земле 14 сентября
К нашей планете 14 сентября подлетят два астероида диаметром до 650 и до 260 метров, сообщает РИА Новости.
РИАМО 02:37
Общество
Обезьяна в Китае использовала камень для попытки побега из зоопарка
Обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать из зоопарка в китайской провинции Хэнань.
Известия вчера в 14:13
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Происшествия
Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение
Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».
Известия 03:10
Политика
На МАКС-2019 показали уникальный истребитель Су-47
На статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 выставили перспективный палубный истребитель Су-47 «Беркут».
Аргументы и Факты вчера в 14:02
Политика
Коломойский связал шансы Зеленского на переизбрание с репатриацией
По мнению миллиардера, переизбраться на второй срок Зеленскому может помочь рост населения Украины.
РБК 02:19
Шоу-бизнес
Вайкуле напросилась в преемницы Пугачевой
Певица сделала это после Светланы Лободы. Алла Пугачева ранее «благословила» украинскую певицу в ходе конкурса «Новая волна».
Чистовик 01:08
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей
Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости вчера в 15:06
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Общество
Синоптики предупредили о похолодании до минус трех градусов
В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия
Мужчина выпрыгнул из окна квартиры в Москве, где нашли труп
В Москве мужчина выжил после прыжка из окна квартиры на третьем этаже.
Росбалт 04:00
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поделилась кадрами обнаженной фотосессии
Одна модная фотосессия следует за другой. Но вот накануне модель поделилась в «сторис» свежими и горячими кадрами.
Телепрограмма вчера в 19:28
Экономика
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Авто
BMW X6 получил особый цвет Vantablack
Новое поколение кроссовера получило особое покрытие Vantablack VBx2, которое поглощает более 99% видимого света, что делает его самым черным цветом в мире.
SpeedMe вчера в 23:22
Армия и оружие
В России создают принципиально новый вертолёт
В новой машине найдут применение аддитивные технологии, новые методы сборки, композитные материалы, а также современные профили винтов и передовая конструкция втулки несущего винта, пояснил Шибитов.
REGNUM 00:44
Здоровье
В ЦРБ Серпухова открыли дневной стационар
Сегодня в Серпуховской центральной районной больнице состоялось открытие дневного стационара.
Общественное телевидение Серпухов вчера в 11:38
Игры
Стали известны системные требования для Borderlands 3
CyberSport.ru 04:22
Происшествия
Жертвами пожара в баре в Мексике стали 23 человека
По данным местной генпрокуратуры, жертвами пожара стали восемь женщин и 15 мужчин. Ещё 13 человек получили серьёзные ранения.
REGNUM 04:53