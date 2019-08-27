Экономика

REGNUMREGNUMPhilip Morris намерен слиться с Altria

Переговоры о слиянии с Altria начала компания Philip Morris International, пишет The Wall Street Journal. Эти планы связаны с тем, что на рынке табачных изделий продолжается спад. Сделка может произойти в течение месяца с небольшим.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

WSJ: Philip Morris обсуждает идею слияния с Altria ввиду спада спроса на сигареты

ТАССвчера в 18:30

Altria и Philip Morris объявили о начале переговоров по слиянию

Телеканал 360°вчера в 13:00

Philip Morris и Altria могут создать табачного гиганта с капитализацией $210 млрд

Ведомостивчера в 10:15

Philip Morris и Altria начали обсуждать слияние

Rambler News Serviceвчера в 11:52

Philip Morris может воссоединиться с Altria

Коммерсантъвчера в 11:36

Philip Morris сообщил о переговорах с Altria Group о слиянии

DP.RUвчера в 11:31

Крупнейшие табачные компании на планете решили объединиться

РБКвчера в 12:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:09, Вашингтон
Происшествия

Появились первые кадры с места обрушения стены здания в Новосибирске

Известия 04:16
Политика

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное поручительство

ТАСС 04:53
Общество

В Пекине провели показательное уничтожение 180 «поддельных» такси

В Пекине состоялась масштабная показательная акция по уничтожению 180 "поддельных" такси.
Комсомольская правда 02:54
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде

На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
ТАСС 02:00
Происшествия

Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе

РИА Новости вчера в 17:59
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет

Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Армия и оружие

Россия может помочь Турции в создании новейшего истребителя TF-X

Москва может помочь Анкаре в создании собственного истребителя пятого поколения TF-X.
Известия 04:31
Происшествия

Власти Японии эвакуировали 700 тысяч человек из-за ливней

Ливни, которые обрушились на юго-западные районы Японии, вынудили местных жителей покинуть свои дома.
Российская газета вчера в 22:27
Здоровье

Три человека в Волгоградской области умерли от ботулизма

За первые шесть месяцев 2019 года врачи зафиксировали 24 случая заболевания ботулизмом.
Волгоградская правда вчера в 13:46
Космос

Два больших астероида приблизятся к Земле 14 сентября

К нашей планете 14 сентября подлетят два астероида диаметром до 650 и до 260 метров, сообщает РИА Новости.
РИАМО 02:37
Общество

Обезьяна в Китае использовала камень для попытки побега из зоопарка

Обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать из зоопарка в китайской провинции Хэнань.
Известия вчера в 14:13
Политика

В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Происшествия

Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение

Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».
Известия 03:10
Политика

На МАКС-2019 показали уникальный истребитель Су-47

На статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 выставили перспективный палубный истребитель Су-47 «Беркут».
Аргументы и Факты вчера в 14:02
Политика

Коломойский связал шансы Зеленского на переизбрание с репатриацией

По мнению миллиардера, переизбраться на второй срок Зеленскому может помочь рост населения Украины.
РБК 02:19
Шоу-бизнес

Вайкуле напросилась в преемницы Пугачевой

Певица сделала это после Светланы Лободы. Алла Пугачева ранее «благословила» украинскую певицу в ходе конкурса «Новая волна».
Чистовик 01:08
Здоровье

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей

Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости вчера в 15:06
Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Вести.Ru 04:55
Общество

Синоптики предупредили о похолодании до минус трех градусов

В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия

Мужчина выпрыгнул из окна квартиры в Москве, где нашли труп

В Москве мужчина выжил после прыжка из окна квартиры на третьем этаже.
Росбалт 04:00
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Шоу-бизнес

Ирина Шейк поделилась кадрами обнаженной фотосессии

Одна модная фотосессия следует за другой. Но вот накануне модель поделилась в «сторис» свежими и горячими кадрами.
Телепрограмма вчера в 19:28
Экономика

Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ

Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Авто

BMW X6 получил особый цвет Vantablack

Новое поколение кроссовера получило особое покрытие Vantablack VBx2, которое поглощает более 99% видимого света, что делает его самым черным цветом в мире.
SpeedMe вчера в 23:22
Армия и оружие

В России создают принципиально новый вертолёт

В новой машине найдут применение аддитивные технологии, новые методы сборки, композитные материалы, а также современные профили винтов и передовая конструкция втулки несущего винта, пояснил Шибитов.
REGNUM 00:44
Здоровье

В ЦРБ Серпухова открыли дневной стационар

Сегодня в Серпуховской центральной районной больнице состоялось открытие дневного стационара.
Общественное телевидение Серпухов вчера в 11:38
Общество

В Петербурге объявили победителей конкурса районных проектов развития

REGNUM 03:35
Игры

Стали известны системные требования для Borderlands 3

CyberSport.ru 04:22
Происшествия

Жертвами пожара в баре в Мексике стали 23 человека

По данным местной генпрокуратуры, жертвами пожара стали восемь женщин и 15 мужчин. Ещё 13 человек получили серьёзные ранения.
REGNUM 04:53
Происшествия

При пожаре на заводе в Нижнем Новгороде погибли двое рабочих

Коммерсантъ 04:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Philip Morris International
Американская табачная компания, один из крупнейших производителей сигарет в мире. До 2008 года входила в состав Altria Group,а с 28 марта 2008 года стала независимой компанией.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Altria Group
Американская компания
Американская компания, один из лидеров мирового рынка табачных изделий. Входила в список Fortune 1000 по итогам 2005 года. Штаб-квартира - в Хенрайко.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное