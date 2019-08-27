В случае слияния капитализация новой компании превысит $210 млрд, пишет Financial Times. Американские наблюдатели отмечают, что воссоединение Altria и PMI ожидалось на рынке.

Philip Morris может воссоединиться с Altria

Экономика Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России.

Происшествия Два человека погибли при пожаре на судоверфи в Нижнем Новгороде В одном из цехов судостроительного завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде произошел пожар, два человека погибли.

Происшествия Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.

Происшествия 12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске Как отмечается, под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек. Уточняется, что инцидент произошел на улице Ударная.

Киберспорт Football Manager 2020 выйдет в ноябре Релиз Football Manager 2020 состоится в ноябре 2019 года, игра будет доступна на PC и Google Stadia.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.

Гаджеты Сбербанк готовит к выпуску собственную «умную» колонку В следующем году Сбербанк может представить собственную умную колонку, сообщает портал РБК.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Происшествия Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе Бывшие сотрудники полиции, которых подозревают в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, отрицают свою вину.

Политика Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8 Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.

Политика Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.

Политика Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли 22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.

Экономика Назван объем секретных расходов России Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.

Общество Почти 34 млн россиян попали в «квалификационную яму» Авторы доклада уточняют, что, согласно статистике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с этой проблемой сталкиваются треть работников в мире.

Общество Синоптики предупредили о похолодании до минус трех градусов В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов.

Общество Челябинец сменил имя на Пельмень ради 200 кг пельменей Ради пары сотен кг пельменей 19-летний житель Челябинской области Роман сменил имя на Пельмень.

Происшествия Британка убила отца пультом от телевизора Жительница Великобритании Никола Таунсенд убила своего 78-летнего отца пультом дистанционного управления от телевизора.

Теннис Рафаэль Надаль: Предложил Маррею свою яхту Испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос о том, как относится к выступлению британца Энди Маррея на "Челленджере", который проходит на базе Академии испанца на Мальорке.

Гаджеты Появились системные требования Borderlands 3 Студия Gearbox Software назвала системные требования PC-версии Borderlands 3.

Здоровье Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.

Футбол Дембеле намекнул на уход из «Барселоны» В минувшем сезоне Дембеле регулярно опаздывал на тренировки каталонской команды. «Барселона» применяла санкции к футболисту.

Футбол «Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» и выбыл из Лиги чемпионов Футбольный клуб «Краснодар» 27 августа провел ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса» В первой игре двухматчевого противостояния «быки» на выезде проиграли со счетом 4:0, и чтобы пройти в групповой этап евротурнира, им нужно было преимущество в пять мячей.