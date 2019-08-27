Экономика
КоммерсантъPhilip Morris может воссоединиться с Altria
В случае слияния капитализация новой компании превысит $210 млрд, пишет Financial Times. Американские наблюдатели отмечают, что воссоединение Altria и PMI ожидалось на рынке.
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Philip Morris и Altria могут создать табачного гиганта с капитализацией $210 млрд
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:46, Вашингтон
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Как отмечается, под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек. Уточняется, что инцидент произошел на улице Ударная.
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РИА Новости вчера в 17:59
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Lenta.ru 03:04
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Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
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Авторы доклада уточняют, что, согласно статистике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с этой проблемой сталкиваются треть работников в мире.
Urbc.Ru вчера в 02:03
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На Украине пройдут совместные с НАТО учения Rapid Trident-2019
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В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов.
Российская газета вчера в 22:00
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Холдинг «Вертолеты России» Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) презентовал вертолет «Ансат» с салоном повышенной комфортности.
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Жительница Великобритании Никола Таунсенд убила своего 78-летнего отца пультом дистанционного управления от телевизора.
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Рафаэль Надаль: Предложил Маррею свою яхту
Испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос о том, как относится к выступлению британца Энди Маррея на "Челленджере", который проходит на базе Академии испанца на Мальорке.
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Появились системные требования Borderlands 3
Студия Gearbox Software назвала системные требования PC-версии Borderlands 3.
Городской портал Новый Нижний 03:20
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Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
Lenta.ru вчера в 22:47
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Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.
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Дембеле намекнул на уход из «Барселоны»
В минувшем сезоне Дембеле регулярно опаздывал на тренировки каталонской команды. «Барселона» применяла санкции к футболисту.
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Футбол
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Футбольный клуб «Краснодар» 27 августа провел ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса» В первой игре двухматчевого противостояния «быки» на выезде проиграли со счетом 4:0, и чтобы пройти в групповой этап евротурнира, им нужно было преимущество в пять мячей.
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Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills
В Казани президент примет участие в церемонии закрытия 45-ого Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, которая проходит на стадионе "Казань-Арена".
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