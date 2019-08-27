Экономика

КоммерсантъКоммерсантъPhilip Morris может воссоединиться с Altria

В случае слияния капитализация новой компании превысит $210 млрд, пишет Financial Times. Американские наблюдатели отмечают, что воссоединение Altria и PMI ожидалось на рынке.
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Philip Morris International
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Altria Group
Американская компания
Американская компания, один из лидеров мирового рынка табачных изделий. Входила в список Fortune 1000 по итогам 2005 года. Штаб-квартира - в Хенрайко.
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