Экономика
КоммерсантъPhilip Morris может воссоединиться с Altria
В случае слияния капитализация новой компании превысит $210 млрд, пишет Financial Times. Американские наблюдатели отмечают, что воссоединение Altria и PMI ожидалось на рынке.
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Philip Morris и Altria могут создать табачного гиганта с капитализацией $210 млрд
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Газета.Ru вчера в 03:35
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Новый катализатор в промышленных масштабах превращает CO и водород в метанол Ранее канадские ученые заявили, что они разработали способ извлечения водорода из нефти без высвобождения парниковых газов.
Хайтек вчера в 13:57
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Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономики России в 2017 году.
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ТАСС вчера в 15:04
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Армия и оружие
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