Экономика

КоммерсантъКоммерсантъPhilip Morris может воссоединиться с Altria

В случае слияния капитализация новой компании превысит $210 млрд, пишет Financial Times. Американские наблюдатели отмечают, что воссоединение Altria и PMI ожидалось на рынке.
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Philip Morris может воссоединиться с Altria

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DP.RUвчера в 11:31

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Philip Morris International
Американская табачная компания, один из крупнейших производителей сигарет в мире. До 2008 года входила в состав Altria Group,а с 28 марта 2008 года стала независимой компанией.
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Altria Group
Американская компания
Американская компания, один из лидеров мирового рынка табачных изделий. Входила в список Fortune 1000 по итогам 2005 года. Штаб-квартира - в Хенрайко.
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