Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServicePhilip Morris и Altria начали обсуждать слияние

Американские табачные гиганты Philip Morris International Inc. (PMI) и Altria Group, Inc. объявили о начале переговоров о возможном слиянии, говорится в официальном сообщении PMI.
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Philip Morris International
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Altria Group
Американская компания
Американская компания, один из лидеров мирового рынка табачных изделий. Входила в список Fortune 1000 по итогам 2005 года. Штаб-квартира - в Хенрайко.
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