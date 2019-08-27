Экономика
Rambler News ServicePhilip Morris и Altria начали обсуждать слияние
Американские табачные гиганты Philip Morris International Inc. (PMI) и Altria Group, Inc. объявили о начале переговоров о возможном слиянии, говорится в официальном сообщении PMI.
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Philip Morris и Altria могут создать табачного гиганта с капитализацией $210 млрд
Ведомостивчера в 10:15
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Политика
Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
Известия 04:55
Происшествия
Под завалами здания в Новосибирске нашли второго погибшего
Второй погибший рабочий найден на месте обрушения реконструируемого здания в Новосибирске, сообщил «Интерфакс» со ссылкой МЧС РФ.
Коммерсантъ 05:04
Общество
Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян
Как отмечается, больше всего в рационе россиян оказалось углеводов (335,4 г), далее идут жиры (108,6 г), белки (80 г).
Газета.Ru 01:30
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
NYT: Китай вербует шпионов через сервис LinkedIn
Газета The New York Times обвинила Китай в вербовке шпионов через социальную сеть LinkedIn.
Российская газета вчера в 20:51
Политика
Британское правительство хочет приостановить работу парламента
Правительство Великобритании собирается исключить блокировку «жёсткого» Brexit парламентом, приостановив его работу.
REGNUM 05:26
Происшествия
Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела
Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.
Интерфакс 05:20
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Общество
Дело пары, взявшей сына на митинг, передали в Лефортовский суд
Перовский суд Москвы в среду передал в Лефортовский суд по подсудности иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав супругов Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:40
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Технологии
РЖД впервые продемонстрировали беспилотный поезд «Ласточка»
РЖД впервые продемонстрировали беспилотный электропоезд «Ласточка» на испытательном кольце в Щербинке под Москвой.
РБК 04:53
Общество
В комитете Госдумы поддержали идею о введении дополнительных алиментов
Идея назначать алименты для улучшения жилищных условий детей будет дополнительной мерой ответственности родителей за условия проживания несовершеннолетних, поскольку число разводов в России пока остается высоким, считает первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.
РИА Новости 05:26
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде
Российская газета 02:54
Армия и оружие
Идеи для оформления главного храма ВС РФ позаимствуют в Петербурге
Мойка78 вчера в 14:04
Космос
Компания SpaceX успешно испытала аппарат Starhopper
РЕН ТВ вчера в 19:36
Армия и оружие
Турецкие СМИ назвали встречу Путина и Эрдогана на МАКС-2019 исторической
Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин посетили авиасалон МАКС в Подмосковье.
ФАН вчера в 13:38
Происшествия
Солдат-срочник погиб под Новосибирском
В ракетной дивизии под Новосибирском покончил с собой солдат-срочник, который должен был демобилизоваться в декабре.
Lenta.ru 05:05
Происшествия
Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе
РИА Новости вчера в 17:59
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
В ночь с 27 на 28 августа Эммануил Виторган сделал заявление, которое стало неожиданностью для всех: у актера и его супруги Ирины Млодик родилась дочь.
ОК! 00:17
Политика
Коломойский предложил снять часть санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ 04:48
Общество
87 тысяч человек остались без электричества в Якутии
Газета.Ru 03:43
Армия и оружие
Испытания самолета МС-21 с двигателем ПД-14 начнутся в 2020 году
В ходе встречи было объявлено, что летные испытания нового двигателя на крыле самолета МС-21 планируется осуществить уже в следующем году.
ВЕТТА 04:03
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова вышла замуж за бывшего мужа Екатерины Климовой
Напомним, Климова и Бирюкова уже долгие годы являются лучшими подругами.
Woman.ru 02:21
Происшествия
Жителей Ростовской области подозревают в использовании рабского труда
Двоих жителей Ростовской области подозревают в использовании рабского труда, возбуждено уголовное дело.
ТАСС 05:11
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК вчера в 13:45
Шоу-бизнес
Накануне свадьбы с Богомоловым у Собчак упали доходы
Накануне торжества в сети появились сообщения, что у Собчак резко упали доходы.
Комсомольская правда вчера в 18:01
Армия и оружие
Генштаб Украины озвучил новые данные о потерях ВСУ в Иловайске
Генштаб ВСУ назвал новые данные о потерях в Иловайске, сообщает «Би-би-си Украина».
ФАН 00:36
Происшествия
В Петербурге проверили 500 такси: более 20 машин никуда не поедут
В ходе рейда было проверено около 500 автомобилей такси — как официальных таксопарков, так и машин так называемых агрегаторов.
REGNUM 03:51