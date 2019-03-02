Политика
Певицу Валерию раскритиковали за поддержку ЗеленскогоОреанда-Новости 05:18
ИА «Ореанда-Новости» Исполнительнице Валерии пришлось удалить пост в соцсети Instagram из-за обвинений в поддержке кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. В своей публикации певица написала, что проголосовала бы за него на выборах.
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Певицу Валерию раскритиковали в Instagram за поддержку кандидатуры Владимира Зеленского
OAnews01 марта в 21:05
Не «дутый» президент: Валерия с помощью любви к Зеленскому вернётся в Украину
ВладТайм01 марта в 08:41
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