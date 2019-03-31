Музыка
Певицу Maruv обокрали в украинском аэропортуРоссийская газета 19:57
Украинскую певицу Анну Корсун (Maruv), вернувшуюся на родину, обокрали в киевском международном аэропорту Борисполь. Об этом сообщила сама артистка в соцсетях. По словам Maruv, воры забрали только бижутерию, видимо, приняв ее за драгоценности.
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