Музыка

Певицу Maruv обокрали в украинском аэропортуРоссийская газета 19:57

Украинскую певицу Анну Корсун (Maruv), вернувшуюся на родину, обокрали в киевском международном аэропорту Борисполь. Об этом сообщила сама артистка в соцсетях. По словам Maruv, воры забрали только бижутерию, видимо, приняв ее за драгоценности.
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«Уперли все»: Maruv стала жертвой грабителей в украинском аэропорту

Газета.Ru20:45

Певицу Maruv обокрали в украинском аэропорту

Известия20:52

Украинскую певицу Maruv обокрали в киевском международном аэропорту

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Отказавшуюся поехать на «Евровидение» певицу обокрали в аэропорту Киева

РБК20:39

Певицу Maruv обокрали в украинском аэропорту

Российская газета19:57

Певицу Maruv обокрали в украинском аэропорту

РИА Новости22:30

Певицу Maruv обокрали в аэропорту Киева

RT на русском18:39
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Ученые назвали самую вредную позу для сна

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Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
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Обзор Honda HR-V Sport 2019 года

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Названы наиболее стабильные сферы труда в России

Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
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В Москве загорелся спорткомплекс «Олимпийский»

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На кондитерской фабрике в Нальчике произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.
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Встреча, состоявшаяся в Лейпциге, завершилась со счетом 5:0. Хет-трик оформил Юссуф Поульсен (27, 56 и 62-я минута), по голу забили Эмиль Форсберг (17) и Амаду Хайдара (64).
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Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
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СБУ назвала хит Наташи Королевой экстремистским

Певица Наташа Королева рассказала, почему ей запретили въезд на территорию Украины.
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Австралия начнет производить электромобили. Первую модель собрали на маленьком складе из китайских и тайваньских деталей.
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В Саратове частично обрушился жилой дом

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Политика

Голосование на выборах президента Украины стартовало за границей

Первой страной, где заработал избирательный участок, стала Австралия. Выборы президента Украины стартовали за границей.
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Армия и оружие

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Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:28
Армия и оружие

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Премьер-министр Юри Ратас, комментируя членство своей страны в НАТО, не упустил случая напомнить, каким желанным в советское время был для Эстонии находившийся под крылом альянса западный мир.
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