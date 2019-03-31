Певицу Maruv обокрали в аэропорту на УкраинеРИА Новости вчера в 22:30

Украинскую певицу Анну Корсун, известную под псевдонимом Maruv, обокрали в киевском аэропорту Борисполь. Об этом исполнительница рассказала в Instagram Stories.

Певицу Maruv обокрали в аэропорту на Украине

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