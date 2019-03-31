Музыка
Певицу Maruv обокрали в аэропорту на УкраинеРИА Новости вчера в 22:30
Украинскую певицу Анну Корсун, известную под псевдонимом Maruv, обокрали в киевском аэропорту Борисполь. Об этом исполнительница рассказала в Instagram Stories.
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Политика
На Украине начались президентские выборы
На Украине начался первый тур президентских выборов.
Обновлено в 01:00
Наука
Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы
Обновлено 28 марта в 12:13
Политика
Рогозин по-украински ответил на критику дизайна нового Ту-204
Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ответил на украинском языке пользователю соцсети, который раскритиковал дизайн нового самолета Ту-204–300 для космонавтов.
Обновлено вчера в 06:22
Единоборства
Гвоздик защитил титул чемпиона мира WBC, победив Нгумбу
Обновлено в 00:37
Культура
СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Движение «Открытая Россия» приняло решение о ликвидации
Конференция «Открытой России» (ОР) приняла решение о ликвидации движения.
Обновлено вчера в 16:30
Общество
Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ
Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.
Обновлено вчера в 08:19
Хоккей
Панарин побил рекорд «Коламбуса» по очкам в сезоне
Во втором периоде Панарин помог Аткинсону оформить дубль. Теперь на счету Панарина 83 (27+56) очка в 75 матчах текущей «регулярки».
Обновлено вчера в 22:26
Общество
Выпускники российских школ смогут продолжить обучение в Японии
Российские ученики, получившее полное среднее образование, смогут поступать в японские высшие учебные заведения.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Приморье призывник покончил с собой
Призывник свел счеты с жизнью в одной из воинских частей, дислоцированных в Уссурийске, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 01:28
Культура
«Спаситель мира» Леонардо да Винчи пропал в ОАЭ
Обновлено в 01:59
Происшествия
Семь человек погибли на востоке Китая из-за взрыва на заводе
Как минимум семь человек погибли, пять получили ранения в воскресенье в результате пожара на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине
Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено вчера в 13:09
Экономика
Верховный суд отказался пересматривать жалобу Кехмана
Напомним, Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России.
Обновлено в 01:26
Общество
Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Энергосистема Венесуэлы вновь подверглась скоординированным атакам
Власти Венесуэлы за минувшие два дня зафиксировали новые попытки атаки на энергосистему государства.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула.
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле Горловки со стороны ВСУ
Обновлено в 02:34
Политика
Внезапно умер глава украинской общины Венгрии
Глава украинской общины Венгрии Юрий Кравченко внезапно ушел из жизни, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 02:37
Политика
Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии
Обновлено вчера в 21:16
Футбол
Слуцкий: «Разочарован результатом. „Витесс“ заслуживал большего»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал результат гостевого матча 27-го тура голландского чемпионата против «АДО Ден Хааг» (3:3).
Обновлено вчера в 17:08
Здоровье
Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем
Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Политика
Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией
Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Политика
В украинской ЦИК заявили, что выборы проходят в штатном режиме
Заведующий отделом взаимодействия со средствами массовой информации Центральной избирательной комиссии Украины Константин Хивренко заявил, что президентские выборы проходят в штатном режиме.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
Певица Анастасия вышла замуж в восьмой раз
«Только что: певица Анастасия вышла замуж в восьмой раз за певца Юлиана», – сообщил Малахов в Twitter.
Обновлено вчера в 07:23
Политика
Американский суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски
Федеральный окружной суд на Аляске признал незаконным указ американского президента Дональда Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфовых месторождениях, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 16:25
Здоровье
Медики рассказали, о каких опасных заболеваниях сигнализирует кожа человека
Учёные назвали пять кожных сигналов опасных заболеваний. При обнаружении этих симптомов специалисты советуют немедленно обратиться к врачам.
Обновлено в 02:27
Игры
Valve подтвердила разработку собственного шлема виртуальной реальности
Компания Valve опубликовала в сервисе Steam изображение своего будущего шлема виртуальной реальности.
Обновлено вчера в 12:49
Политика
Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon Безоса
Телефон основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии.
Обновлено вчера в 23:01