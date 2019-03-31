Музыка

Певицу Maruv обокрали в аэропорту на УкраинеРИА Новости вчера в 22:30

Украинскую певицу Анну Корсун, известную под псевдонимом Maruv, обокрали в киевском аэропорту Борисполь. Об этом исполнительница рассказала в Instagram Stories.
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Отказавшуюся поехать на «Евровидение» певицу обокрали в аэропорту Киева

РБКвчера в 20:39

Певицу Maruv обокрали в украинском аэропорту

Известиявчера в 20:52

Украинскую певицу Maruv обокрали в киевском международном аэропорту

Вести.Ruвчера в 20:49

Певицу Maruv обокрали в аэропорту на Украине

РИА Новостивчера в 22:30

Певицу Maruv обокрали в украинском аэропорту

Российская газетавчера в 19:57

«Уперли все»: Maruv стала жертвой грабителей в украинском аэропорту

Газета.Ruвчера в 20:45

Певицу Maruv обокрали в аэропорту Киева

RT на русскомвчера в 18:39
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Хоккей

ЦСКА снова выиграл у СКА в полуфинале Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 13:09
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix

В работе сервиса Netflix, который распространяет фильмы и сериалы посредством потокового видео, в ночь с 30 на 31 марта произошел сбой в нескольких странах мира.
Обновлено вчера в 22:37
Общество

Текстильные фабрики Алеппо восстанавливают производство

Гобелены, портьеры, ковры, ткани для обивки кресел и диванов - уникальное производство в промышленном районе Шейх Наджар на окраине Восточного Алеппо еще только набирает обороты.
Обновлено вчера в 23:13
Шоу-бизнес

Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 08:28
Политика

Женщина впервые победила на выборах президента Словакии

Обновлено вчера в 19:43
Единоборства

Гвоздик оказался тяжелее Нгумбу перед титульным боем

Обновлено 29 марта в 17:50
Политика

Американский суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски

Федеральный окружной суд на Аляске признал незаконным указ американского президента Дональда Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфовых месторождениях, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 16:25
Здоровье

Хирургию военного госпиталя откроют после капремонта

Хирургический корпус военного клинического госпиталя Западного военного округа в Петербурге откроется после капитального ремонта в субботу, 30 марта.
Обновлено 29 марта в 20:18
Политика

Новый «десант» в Венесуэле — Китай поддержал Россию против США

Тяжелые транспортные самолеты из Китая приземлились вчера днем в аэропорту им. Симона Боливара, расположенном в 20-ти километрах от столицы Венесуэлы Каракаса.
Обновлено вчера в 14:10
Общество

С началом апреля в Москву придет похолодание

В первые дни апреля в столичный регион придет похолодание. Такое изменение погоды связано с вторжением полярного воздуха.
Обновлено вчера в 08:05
Армия и оружие

Израильские танки ударили по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Обновлено вчера в 23:47
Наука

Ученые нашли в Бразилии два вида «нано-жаб» со светящимся скелетом

Два чрезвычайно редких вида бразильских ядовитых жаб, живущих в высокогорных лесах, оказались обладателями крайне необычного украшения – их скелет очень ярко светится под действием ультрафиолетовых лучей.
Обновлено 29 марта в 11:23
Армия и оружие

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.
Обновлено вчера в 06:02
Политика

Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon Безоса

Телефон основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии.
Обновлено вчера в 23:01
Футбол

«Барселона» победила «Эспаньол» в дерби

«Барселона» обыграла «Эспаньол» в матче 29-го тура чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 13:14
Автоспорт

Квяту по ошибке поставили старые шины в квалификации Гран-при Бахрейна

Обновлено вчера в 16:20
Политика

На Украине наступил «день тишины» перед президентскими выборами

Обновлено 29 марта в 18:00
Финансы

Крупнейшие банки отказываются от высоких ставок по вкладам в валюте

Действующие ставки валютных вкладов в крупных банках приведены в таблицах ниже.
Обновлено вчера в 09:09
Политика

Times: Мэй может лишиться шести министров

"Терезу Мэй предупредят, что ее правительство ждет полный крах, если она не проведет свою сделку по Brexit", - пишет газета.
Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие

ВСУ похвастались плодами своей агрессии в Донбассе

Фото разбомбленных позиций войск Донецкой Народной Республики (ДНР) в высоком разрешении продемонстрировала пресс-служба 24-й Отдельной мотострелковой бригады (ОМБр) ВСУ имени короля Даниила 30 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 14:50
Общество

Нашествие диких лис зафиксировано в Москве

Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал о нашествии диких лис в столице, передает "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 08:26
Наука

Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы

Обновлено 28 марта в 12:13
Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Политика

Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами

По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия

Голый мужчина прыгал на машине ДПС в Новокузнецке

Обновлено вчера в 21:17
Политика

Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США

Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.
Обновлено вчера в 15:16
Политика

Слуцкий сделал тревожное заявление о выборах на Украине

Слуцкий задался вопросом, о какой легитимности выборов может идти речь, если уже на старте подрывается их легитимность.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия

В Канаде две пумы напали на четырехлетнего ребенка

Обновлено вчера в 20:16
Политика

Росгвардия объяснила появление сообщений об изъятии оружия в Ингушетии

Сообщения о массовом изъятии у жителей Ингушетии законно зарегистрированного оружия не соответствуют действительности, Росгвардия проводит плановую проверку условий хранения огнестрела.
Обновлено вчера в 10:24
Политика

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна нового Ту-204

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ответил на украинском языке пользователю соцсети, который раскритиковал дизайн нового самолета Ту-204–300 для космонавтов.
Обновлено вчера в 06:22
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