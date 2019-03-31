Музыка
Певицу Maruv обокрали в аэропорту на УкраинеРИА Новости вчера в 22:30
Украинскую певицу Анну Корсун, известную под псевдонимом Maruv, обокрали в киевском аэропорту Борисполь. Об этом исполнительница рассказала в Instagram Stories.
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Хоккей
ЦСКА снова выиграл у СКА в полуфинале Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 13:09
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix
В работе сервиса Netflix, который распространяет фильмы и сериалы посредством потокового видео, в ночь с 30 на 31 марта произошел сбой в нескольких странах мира.
Обновлено вчера в 22:37
Общество
Текстильные фабрики Алеппо восстанавливают производство
Гобелены, портьеры, ковры, ткани для обивки кресел и диванов - уникальное производство в промышленном районе Шейх Наджар на окраине Восточного Алеппо еще только набирает обороты.
Обновлено вчера в 23:13
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США
Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 08:28
Политика
Женщина впервые победила на выборах президента Словакии
Обновлено вчера в 19:43
Единоборства
Гвоздик оказался тяжелее Нгумбу перед титульным боем
Обновлено 29 марта в 17:50
Политика
Американский суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски
Федеральный окружной суд на Аляске признал незаконным указ американского президента Дональда Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфовых месторождениях, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 16:25
Здоровье
Хирургию военного госпиталя откроют после капремонта
Хирургический корпус военного клинического госпиталя Западного военного округа в Петербурге откроется после капитального ремонта в субботу, 30 марта.
Обновлено 29 марта в 20:18
Политика
Новый «десант» в Венесуэле — Китай поддержал Россию против США
Тяжелые транспортные самолеты из Китая приземлились вчера днем в аэропорту им. Симона Боливара, расположенном в 20-ти километрах от столицы Венесуэлы Каракаса.
Обновлено вчера в 14:10
Общество
С началом апреля в Москву придет похолодание
В первые дни апреля в столичный регион придет похолодание. Такое изменение погоды связано с вторжением полярного воздуха.
Обновлено вчера в 08:05
Армия и оружие
Израильские танки ударили по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел
Обновлено вчера в 23:47
Наука
Ученые нашли в Бразилии два вида «нано-жаб» со светящимся скелетом
Два чрезвычайно редких вида бразильских ядовитых жаб, живущих в высокогорных лесах, оказались обладателями крайне необычного украшения – их скелет очень ярко светится под действием ультрафиолетовых лучей.
Обновлено 29 марта в 11:23
Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.
Обновлено вчера в 06:02
Политика
Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon Безоса
Телефон основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии.
Обновлено вчера в 23:01
Футбол
«Барселона» победила «Эспаньол» в дерби
«Барселона» обыграла «Эспаньол» в матче 29-го тура чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 13:14
Автоспорт
Квяту по ошибке поставили старые шины в квалификации Гран-при Бахрейна
Обновлено вчера в 16:20
Политика
На Украине наступил «день тишины» перед президентскими выборами
Обновлено 29 марта в 18:00
Финансы
Крупнейшие банки отказываются от высоких ставок по вкладам в валюте
Действующие ставки валютных вкладов в крупных банках приведены в таблицах ниже.
Обновлено вчера в 09:09
Политика
Times: Мэй может лишиться шести министров
"Терезу Мэй предупредят, что ее правительство ждет полный крах, если она не проведет свою сделку по Brexit", - пишет газета.
Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие
ВСУ похвастались плодами своей агрессии в Донбассе
Фото разбомбленных позиций войск Донецкой Народной Республики (ДНР) в высоком разрешении продемонстрировала пресс-служба 24-й Отдельной мотострелковой бригады (ОМБр) ВСУ имени короля Даниила 30 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 14:50
Общество
Нашествие диких лис зафиксировано в Москве
Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал о нашествии диких лис в столице, передает "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 08:26
Наука
Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы
Обновлено 28 марта в 12:13
Армия и оружие
Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией
Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами
По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия
Голый мужчина прыгал на машине ДПС в Новокузнецке
Обновлено вчера в 21:17
Политика
Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США
Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.
Обновлено вчера в 15:16
Политика
Слуцкий сделал тревожное заявление о выборах на Украине
Слуцкий задался вопросом, о какой легитимности выборов может идти речь, если уже на старте подрывается их легитимность.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
В Канаде две пумы напали на четырехлетнего ребенка
Обновлено вчера в 20:16
Политика
Росгвардия объяснила появление сообщений об изъятии оружия в Ингушетии
Сообщения о массовом изъятии у жителей Ингушетии законно зарегистрированного оружия не соответствуют действительности, Росгвардия проводит плановую проверку условий хранения огнестрела.
Обновлено вчера в 10:24
Политика
Рогозин по-украински ответил на критику дизайна нового Ту-204
Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ответил на украинском языке пользователю соцсети, который раскритиковал дизайн нового самолета Ту-204–300 для космонавтов.
Обновлено вчера в 06:22